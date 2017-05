Emaar Hospitality Group établit un nouveau modèle du secteur en matière de contrats de gestion hôtelière afin de stimuler la création de valeur à long terme







Emaar Hospitality Group, la filiale d'Emaar Properties PJSC spécialisée dans l'hôtellerie et les loisirs, a présenté un modèle innovant pour les accords de gestion hôtelière.

Cela constitue une nette rupture avec la structure de commissions courante au sein du secteur de l'hôtellerie, où les exploitants hôteliers reçoivent une commission de base sous forme de pourcentage du revenu brut ainsi qu'une prime d'encouragement proportionnelle au bénéfice d'exploitation brut.

Le modèle alternatif proposé par Emaar Hospitality Group est basé uniquement sur la prime d'encouragement, dont le montant dépend de la capacité de l'exploitant à générer des bénéfices plutôt que des revenus.

Au sein d'un secteur où la majorité des commissions globales reçues sont liées au revenu, ce nouveau modèle aligne les intérêts du propriétaire et de l'exploitant puisqu'il se concentre sur la génération de bénéfices.

Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group, a expliqué que ce nouveau modèle de commissions de gestion établit une référence du secteur. « L'exploitant aura davantage la responsabilité de générer des bénéfices d'exploitation qui créeront une valeur durable pour les propriétaires d'hôtels, à la différence du modèle courant, où l'exploitant reçoit des commissions de gestion de base indépendamment des dépenses d'exploitation.

« Le paysage de la distribution au sein du secteur hôtelier a changé de manière spectaculaire et nous estimons que les bénéfices constituent un indicateur de performance des exploitants plus puissant que les revenus. Nous nous sommes appuyés sur notre expérience en tant qu'exploitants et propriétaires d'hôtels pour développer ce nouveau modèle. Depuis dix ans, nous développons et exploitons trois marques hôtelières leaders du secteur, ce qui nous permet de comprendre l'aspect opérationnel des hôtels », a déclaré M. Harnisch.

« Le nouveau modèle renforce la relation entre les propriétaires et les exploitants en faisant intervenir davantage les exploitants pour stimuler la rentabilité. Il crée également une valeur durable pour les propriétaires d'hôtels, même face à des conditions économiques difficiles puisque les exploitants se concentreront sur la minimisation des dépenses d'exploitation et l'augmentation des bénéfices », a conclu M. Harnisch.

Emaar Hospitality Group a déjà signé plusieurs contrats de gestion pour exploiter des hôtels aux ÉAU, en Arabie saoudite, au Bahreïn, en Turquie et en Égypte pour d'autres promoteurs et propriétaires d'hôtels. Le nouveau modèle est proposé en plus du modèle standard et donne aux propriétaires d'hôtels la possibilité de choisir entre les deux.

À la différence de nombreuses entreprises internationales d'exploitation hôtelière qui se débarrassent de leurs propriétés et se concentrent sur des accords de gestion hôtelière, Emaar Hospitality Group développe son expertise en matière de contrats de gestion tout en renforçant son propre portefeuille de développement avec un total de 26 projets hôteliers.

