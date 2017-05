Weatherford communique ses résultats pour le premier trimestre 2017







BAAR, Suisse, 1 mai 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) a communiqué une perte nette de 448 millions de dollars, soit une perte de 0,45 dollar par action, et une perte nette non PCGR de 318 millions de dollars avec charges et crédits (soit une perte non PCGR de 0,32 dollar par action) sur un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars au premier trimestre 2017.

Points saillants pour le premier trimestre 2017

La trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation s'est élevée à 179 millions de dollars ;

Les marges d'exploitation ont connu une progression séquentielle de 166 points de base, avec incréments de 123 % ;

L'accord de coentreprise OneStim SM a été conclu avec Schlumberger ;

a été conclu avec Schlumberger ; Six sites de production ont été fermés ; et

L'entreprise a obtenu le « Offshore Technology Conference 2017 Spotlight New Technology Award » pour son système d'émulation RFID AutoFrac®.

Pour Mark A. McCollum, PDG : « J'ai l'honneur d'être à la tête de Weatherford, une organisation réputée pour ses technologies d'exception et ses relations collaboratives avec ses clients, une forte présence sur le marché et une main-d'oeuvre diversifiée et de haut calibre. Bénéficiant de nombreuses opportunités, je suis impatient de guider l'entreprise pour qu'elle tire profit de tout son potentiel ».

« Dans notre prochain chapitre, nous entendons nous attacher à l'exécution et à la discipline des processus, lesquelles seront au coeur d'une plus grande rentabilité et d'un meilleur rendement. A l'heure où nous sortons de la pire crise recensée dans l'histoire du secteur des champs pétrolifères, il n'a jamais été aussi opportun de collaborer à l'échelle de l'organisation et avec nos clients, pour affirmer notre volonté d'être un partenaire commercial digne de confiance pour ceux que nous servons. Guidés par nos principes fondamentaux que sont l'éthique, l'intégrité et le sens des responsabilités, nous nous efforcerons d'offrir à chaque instant tout ce qu'il y a de mieux à nos clients et à nos actionnaires ».





Trimestre clos au

Evolution (En millions, sauf montants par action)

31/3/2017

31/12/2016

31/3/2016

Séquentiel

Glissement annuel Total des résultats sectoriels





























Chiffre d'affaires

$ 1 386





$ 1 406





$ 1 585





(1)

%

(13)

% Perte d'exploitation segment

$ (52)





$ (76)





$ (157)





32

%

67

% Marge d'exploitation segment

(3,8)

%

(5,4)

%

(9,9)

%

166

bps

615

bps Bénéfice d'exploitation segment ajusté (perte) *

$ (52)





$ (76)





$ (105)





32

%

50

% Marge d'exploitation segment ajusté *

(3,8)

%

(5,4)

%

(6,6)

%

166

bps

285

bps Incréments segment ajustés **



















123

%

27

%































Perte nette

$ (448)





$ (549)





$ (498)





18

%

10

% Perte nette ajustée *

$ (318)





$ (303)





$ (239)





(5)

%

(33)

%































Résultat par action dilué

$ (0,45)





$ (0,59)





$ (0,61)





24

%

26

% Perte diluée par action ajustée *

$ (0,32)





$ (0,32)





$ (0,29)





?

%

(10)

%

* Le bénéfice d'exploitation segment ajusté, la marge d'exploitation, la perte nette et la perte diluée par action dans ce tableau et ailleurs dans le présent communiqué de presse sont des mesures non PCGR et excluent les charges pour le premier trimestre 2016 sur le contrat Zubair. ** Les incréments segment ajustés dans ce tableau et ailleurs dans le présent communiqué sont calculés en divisant l'évolution le bénéfice d'exploitation segment ajusté (perte) par l'évolution des recettes.

McCollum ajoute : « OneStimSM, notre coentreprise récemment annoncée avec Schlumberger, offrira un vaste portefeuille de complétions terrestres sur plusieurs stades en Amérique du Nord, en même temps que l'une des plus grandes flottes de fracturation hydraulique dans le secteur pour le développement de zones de ressources non classiques sur les marchés terrestres aux Etats-Unis et au Canada. Cet accord nous permet de franchir une nouvelle étape dans l'amélioration de notre bilan et le renforcement de notre taux de rentabilité. Il confirme également notre volonté de créer des partenariats stratégiques, de partager des ressources et des capacités pour mettre au point de nouvelles technologies et obtenir une masse critique afin d'offrir à nos clients le coût par baril le plus bas ».

« Notre toute grande priorité sera d'améliorer et de renforcer notre bilan. Avec une gestion des coûts plus disciplinée, nous continuerons de rationnaliser nos opérations, pour devenir une organisation plus efficace et plus économe en ressources. Il s'agira notamment de mener à bien la création de la coentreprise OneStim et de céder nos activités liées aux puits de forage terrestres. En proposant une qualité et une fiabilité de service accrues, notre entreprise sera en bonne position pour renouer avec la rentabilité à long terme. Une meilleure rentabilité permettra à son tour un meilleur flux de trésorerie, lequel permettra de renforcer notre bilan. Nous sommes conscients qu'il nous appartient d'agir en bon père de famille et qu'il nous faut encore travailler pour gagner votre confiance. Nous sommes attachés à améliorer sensiblement nos résultats et à accroître la valeur pour nos actionnaires ».

Résultats pour le premier trimestre 2017

Les recettes au premier trimestre 2017 se sont élevées à 1,39 milliard de dollars, contre 1,41 milliard de dollars au quatrième trimestre 2016, soit un recul de 1 %, et elles étaient en repli de 13 % par rapport aux recettes de 1,59 milliard de dollars communiquées au premier trimestre 2016. Les recettes réalisées en Amérique du Nord ont progressé de 1 %, malgré la cessation des activités liées au pompage à pression aux Etats-Unis. Les recettes à l'international ont reculé de 2 %, et les recettes liées aux puits de forage terrestre ont connu un repli séquentiel de 6 %.

Les pertes nettes au premier trimestre 2017 se sont élevées à 448 millions de dollars (pertes nettes diluées de 0,45 dollar par action), contre une perte de 549 millions de dollars au quatrième trimestre 2016 (pertes nettes diluées de 0,59 dollar par action), et une perte de 498 millions de dollars au premier trimestre de l'année dernière (pertes nettes diluées de 0,61 dollar par action).

Les pertes nettes ajustées non PCGR au premier trimestre 2017 se sont élevées à 318 millions de dollars (pertes nettes diluées non PCGR de 0,32 dollar par action), contre des pertes non PCGR de 303 millions de dollars au quatrième trimestre 2016 (pertes nettes diluées non PCGR de 0,32 dollar par action), et des pertes non PCGR de 239 millions de dollars au premier trimestre de l'année dernière (pertes nettes diluées non PCGR de 0,29 dollar par action).

Les charges après impôts, nettes de crédits, s'élevant à 130 millions de dollars au premier trimestre comprennent :

69 millions de dollars en indemnités de départ et frais de restructuration ;

62 millions de dollars en frais d'ajustement à la juste valeur des bons de souscription en circulation ; et

1 million de dollars de revenus en autres charges et crédits.

Les marges d'exploitation segment ont connu une progression séquentielle de 166 points de base avec l'accroissement du nombre de puits et des activités grâce au maintien de la reprise économique en Amérique du Nord. L'Ascension artificielle, la Complétion, les Services de forage et les Services de câblage métallique ont permis l'accroissement des marges. La marge d'exploitation segment en glissement annuel et la marge d'exploitation segment ajustée ont respectivement enregistré une progression de 615 points et de 285 points, grâce à une baisse des dépenses d'exploitation avec la fin de nos activités de pompage à pression en Amérique du Nord, les économies réalisées grâce à des mesures de réduction des coûts, et le regain d'activité aux Etats-Unis.

Trésorerie disponible et covenants financiers

La trésorerie nette absorbée par les opérations d'exploitation s'est élevée à 179 millions de dollars au premier trimestre 2017, dont 144 millions de dollars en paiements d'intérêts sur la dette, 43 millions de dollars en indemnités de départ et frais de restructuration, et 30 millions de dollars en frais juridiques liés à la SEC, lesquels ont été en partie compensés par des réductions du solde du fonds de roulement pour un montant total de 3 millions de dollars. Les dépenses en immobilisations de 40 millions de dollars ont connu une baisse séquentielle de 28 millions de dollars ou de 41 %, et elles ont diminué de 3 millions de dollars (7 %) par rapport au même trimestre de l'année précédente. En janvier 2017, nous avons racheté certains équipements loués utilisés pour nos activités de pompage à pression en Amérique du Nord pour un montant total de 240 millions de dollars, qui, au terme de la transaction, sera cédé à la coentreprise OneStim SM. Au 31 mars 2017, nous étions toujours en conformité avec tous les covenants financiers de nos facilités de crédit renouvelable et à terme. Selon nos projections financières actuelles, nous pensons que nous le resterons pour le reste de 2017.

Points saillants en fonction de la région et du secteur

Amérique du Nord





Trimestre clos au



Evolution

(En millions)

31/3/2017



31/12/2016



31/32016



Séquentiel



Glissement annuel

Amérique du Nord





























Recettes

$ 490





$ 485





$ 543





1

%

(10)

% Perte d'exploitation segment

$ (18)





$ (58)





$ (128)





68

%

86

% Marge d'exploitation segment

(3,7)

%

(11,9)

%

(23,6)

%

811

bps

1 990

bps

Les recettes du premier trimestre, s'élevant à 490 millions de dollars, ont progressé de 5 millions de dollars, soit une hausse séquentielle de 1 %, et diminué de 53 millions de dollars, soit un repli de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. Si l'on exclut l'impact des activités liées au pompage à pression aux Etats-Unis, les recettes séquentielles ont progressé de 16 %, tandis que les recettes ont progressé de 7 % en glissement annuel. Cette hausse des recettes séquentielles dans la région est liée à l'augmentation du nombre de puits de 63 % au Canada et de 26 % aux Etats-Unis, ce qui a eu un effet positif sur nos gammes de produits. Au premier trimestre, les pertes d'exploitation segment ont enregistré un repli séquentiel de 40 millions de dollars pour représenter 18 millions de dollars (marge de -3,7 %). Par rapport à la même période de l'année précédente, les pertes d'exploitation segment du premier trimestre se sont améliorées de 86 %. Cette amélioration du bénéfice d'exploitation est liée à une réduction des dépenses d'exploitation grâce à la cessation de nos activités de pompage à pression et aux économies réalisées grâce à des mesures de réduction des coûts.

Les points saillants sur le plan opérationnel en Amérique du Nord au premier trimestre sont notamment les suivants :

Dans le Eagle Ford Shale, le système de carottage en milieu hostile (HEL) de Weatherford a permis de creuser 57 puits sans heurts, et d'économiser ainsi plus de 1 million de dollars. L'opérateur avait auparavant rencontré des pannes du système de mesure pendant forage (MWD) en raison des températures élevées dans le puits. La panne moyenne du système MWD a engendré 24 heures de temps non productif (NPT), estimé à 75 000 dollars par incident. Afin de limiter ce NPT, l'opérateur a demandé à Weatherford de déployer son système HEL, qui est conçu pour fonctionner à hautes températures.

déployer son système HEL, qui est conçu pour fonctionner à hautes températures. Au cours des cinq dernières années, Weatherford a réalisé plusieurs puits pour un tout grand opérateur dans les eaux profondes du Golfe du Mexique à l'aide des packers de trou non tubé TerraForm®. En obtenant une intégrité de puits sûre et conforme dans un trou non tubé, les packers TerraForm permettent d'éviter les coûts de cuvelage, de cimentation, de perforation et autres liés aux complétions de trous tubés. On estime que l'utilisation de packers TerraForm permet de réaliser des économies de 15 à 20 millions par puits. Grâce à ces résultats exceptionnels, le client a récemment commandé 25 autres packers TerraForm en vue de les déployer sur le terrain.

Weatherford a remporté un contrat portant sur plus de 40 unités de pompage pour un opérateur dans l'ouest du Canada , remplaçant ainsi le fournisseur actuel de systèmes d'ascension artificielle. Le déploiement est en cours, avec 20 unités livrées au cours du premier trimestre.

Opérations à l'international





Trimestre clos au

Evolution (En millions)

31/3/2017

31/12/2016

31/3/2016

Séquentiel

Glissement annuel Opérations à l'international





























Recettes

$ 807





$ 827





$ 923





(2)

%

(13)

% Bénéfice d'exploitation (perte)

$ (4)





$ 7





$ (3)





(175)

%

(33)

% Bénéfice d'exploitation segment ajusté (perte) *

$ (4)





$ 7





$ 49





(175)

%

(109)

% Marge d'exploitation segment ajusté *

(0,5)

%

0,7

%

5,4

%

(122)

bps

(588)

bps

* Le bénéfice et la marge d'exploitation segment ajustés (perte) dans ce tableau et ailleurs dans le présent communiqué de presse sont des mesures non PCGR et excluent les charges pour le premier trimestre 2016 sur le contrat Zubair.

Les recettes au premier trimestre s'élevant à 807 millions de dollars ont enregistré un repli séquentiel de 2 % et un repli de 13 % en glissement annuel. Les pertes d'exploitation au premier trimestre se sont élevées à 4 millions de dollars (marge de -0,5 %), en recul par rapport à un bénéfice d'exploitation de 7 millions de dollars (marge de 0,7 %) au trimestre précédent. Les pertes d'exploitation au premier trimestre se sont alourdies de 1 million de dollars en glissement annuel, et les pertes d'exploitation ajustées au premier trimestre, qui ne tenaient pas compte des effets du contrat Zubair en 2016, se sont alourdies de 53 millions de dollars en glissement annuel.

Amérique latine

Les recettes au premier trimestre s'élevant à 242 millions de dollars ont reculé de 8 millions de dollars, soit un repli séquentiel de 3 %, et de 63 millions de dollars, soit 21 %, par rapport au même trimestre de l'année dernière. Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre s'élevant à 9 millions de dollars (marge de 3,8 %) a connu une progression séquentielle de 3 millions de dollars, mais il est en repli de 80 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. La perte de revenus est essentiellement imputable à une baisse de l'activité liée à des retards de projet en Argentine dus à une modification de la structure de rémunération des employés syndiqués, laquelle baisse a été en partie compensée par un regain d'activité en Colombie qui a profité d'une hausse du nombre de puits en exploitation. Malgré cette perte de recettes, les marges d'exploitation se sont améliorées essentiellement grâce à un mix de produits favorable emmené par les Services de construction de puits et les Services de forage sécurisé.

Les points saillants sur le plan opérationnel en Amérique latine au premier trimestre sont notamment les suivants :

Weatherford a remporté un contrat sur 30 mois d'une valeur de 178 millions de dollars visant la fourniture de services intégrés dans les eaux peu profondes du Mexique. Ce contrat porte sur de nombreuses gammes de produits, technologies et capacités, y compris les Services de forage sécurisé, les Services de structure tubulaire, les Services de câblage métallique, les Services de forage, la Diagraphie de surface, les Fluides de forage et les Solutions de réservoir. La planification, la logistique terrestre et l'exécution pour toutes les gammes de produits et les tiers seront gérées par l'unité Services et projets intégrés de Weatherford.

En installant le système de mesure multiphase Red Eye®, un opérateur en Colombie a pu optimiser son processus d'essai de puits, et réduire ainsi de 70 % la quantité de diluant nécessaire, tout en accroissant la fréquence mensuelle des essais. Cette évolution a permis à l'opérateur de réduire ses effectifs selon un rapport 10:1 et d'économiser ainsi environ 10 millions de dollars par an.

d'économiser ainsi environ 10 millions de dollars par an. Europe /Afrique subsaharienne/Russie

Les recettes au premier trimestre s'élevant à 244 millions de dollars ont progressé de 30 millions de dollars, soit une augmentation séquentielle de 14 %, et ont reculé de 13 millions de dollars, soit 5 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les pertes d'exploitation du premier trimestre s'élevant à 10 millions de dollars (marge de -4,1 %) ont connu une amélioration séquentielle de 8 millions de dollars (marge de -4,0 %), ainsi qu'une amélioration par rapport aux pertes d'exploitation de 1 million de dollars (marge de -0,4 %) en glissement annuel. Les recettes séquentielles ont progressé grâce à des ventes de produits à faible marge en Afrique sub-saharienne et en Europe qui ont été en partie compensées par une baisse des activités saisonnières sur le plateau continental norvégien et dans certaines parties de la Russie. L'accroissement des pertes d'exploitation séquentielles est essentiellement dû à une augmentation des coûts en Russie en vue de se préparer à un regain d'activité prévu pour le deuxième trimestre.

Les points saillants sur le plan opérationnel en Europe/Afrique subsaharienne/Russie au premier trimestre sont notamment les suivants :

Lors d'une complétion en eaux profondes en mer du Nord, la vanne d'isolement de réservoir RFID Weatherford a permis d'éviter de recourir à une complétion intermédiaire, réduisant ainsi le temps de puits de 24 à 36 heures et atténuant les risques élevés en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité (HSE).

En janvier 2017, Gazprom Neft Orenberg a sacré Weatherford « Best Service Company of 2016 ». Les entreprises de services ont été évaluées sur la base de plusieurs indicateurs de performances, comme des paramètres techniques, la qualité de service et le NPT. Weatherford a remporté ce prix grâce à ses normes HSE strictes, à sa qualité de service garantie et à la fiabilité de ses solutions techniques, principalement dans le domaine du forage directionnel.

Dans l'ouest de la Sibérie, un opérateur désireux de réduire la durée totale de construction des puits a demandé à Weatherford de planifier et de déployer un dispositif de forage optimisé de fond de puits. Une planification préforage en même temps que l'utilisation d'outils Weatherford de mesure et de diagraphie en cours de forage ont permis d'accroître le taux de pénétration et de limiter les passages de came. Ainsi, l'opérateur a pu finir les opérations de forage en avance de 17 jours sur le calendrier.

planifier et de déployer un dispositif de forage optimisé de fond de puits. Une planification préforage en même temps que l'utilisation d'outils mesure et de diagraphie en cours de forage ont permis d'accroître le taux de pénétration et de limiter les passages de came. Ainsi, l'opérateur a pu finir les opérations de forage en avance de 17 jours sur le calendrier. Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique

Les recettes au premier trimestre s'élevant à 321 millions de dollars ont connu un repli séquentiel de 12 %, et une baisse de 11 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. Les pertes d'exploitation de 3 millions de dollars (marge de -1,1 %) se sont alourdies par rapport à un bénéfice d'exploitation de 9 millions de dollars (marge de 2,4 %) au trimestre précédent, mais elles se sont améliorées par rapport à des pertes d'exploitation de 46 millions de dollars (marge de -12,7 %) au même trimestre de l'année dernière. Par rapport au bénéfice d'exploitation ajusté de 6 millions de dollars (marge de 1,7 %) au premier trimestre 2016, qui ne tenait pas compte de l'impact des charges liées au contrat Zubair, le bénéfice d'exploitation au premier trimestre 2017 s'est détérioré de 156 %. Le repli séquentiel des recettes est essentiellement dû à une chute des ventes de produits dans toute la région ainsi qu'au maintien des pressions tarifaires, lesquelles ont été en partie compensées par une hausse des recettes de service provenant de nouveaux contrats. La baisse des coûts de produits a été compensée par les coûts de mise en service pour le contrat de câblage métallique au Koweït, qui a commencé à la fin du trimestre.

Les points saillants sur le plan opérationnel dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique au premier trimestre sont notamment les suivants :

Pour deux sites d'intervention distincts, l'outil pneumatique POST ( packoff stage tool ) de Weatherford a permis à une grande entreprise pétrolière nationale du Moyen-Orient de forer à une profondeur totale et un cuvelage terrestre avec zéro NPT, permettant d'économiser entre 40 et 48 heures de temps puits pour chaque puits. Cet outil a favorisé un cimentage efficace à deux étapes en éliminant la nécessité de tirer le cuvelage et de remettre en état le trou ou de procéder à un cimentage de réparation.

) de Weatherford a permis à une grande entreprise pétrolière nationale du Moyen-Orient de forer à une profondeur totale et un cuvelage terrestre avec zéro NPT, permettant d'économiser entre 40 et 48 heures de temps puits pour chaque puits. Cet outil a favorisé un cimentage efficace à deux étapes en éliminant la nécessité de tirer le cuvelage et de remettre en état le trou ou de procéder à un cimentage de réparation. Une grande société pétrolière nationale au Moyen-Orient a exécuté une campagne de forage prévue pour 180 jours en à peine 133 jours à l'aide du système de contrôle Microflux®. Les économies de temps ainsi réalisées sont estimées à environ 4 millions de dollars. Après cette réussite, Weatherford est aujourd'hui bien établi en tant que prestataire de service éprouvé dans le domaine du forage à pression gérée pour cette grande entreprise.

En Indonésie, le système de contrôle automatisé Microflux® qui fait appel au logiciel de forage à pression gérée OneSync® a permis à un opérateur de forer 2 000 pieds plus profond que prévu.

Puits de forage terrestre

Les recettes au premier trimestre s'élevant à 89 millions de dollars sont en repli de 5 millions de dollars, soit un recul séquentiel de 6 %, et un repli de 30 millions de dollars, soit 25 %, par rapport au même trimestre de l'année dernière. Les pertes d'exploitation du premier trimestre de 30 millions de dollars (marge de -33,3 %) se sont alourdies de 5 millions de dollars en glissement séquentiel et de 4 millions de dollars en glissement annuel. La baisse de recettes et le repli des résultats d'exploitation sont imputables à un repli des activités de forage et de contrat dans les pays du Golfe, sous l'effet conjugué d'une baisse de l'efficience opérationnelle au premier trimestre 2017, et en partie compensée avec la mise en oeuvre de nouveaux contrats de forage en Afrique du Nord.

Malgré quelques problèmes opérationnels pendant le trimestre, il faut signaler quelques points positifs au Moyen-Orient :

Les puits terrestres à Oman ont battu quatre records en une seule campagne, le puits le plus rapide ayant été livré en avance de 6 jours sur le calendrier. En outre, un opérateur en Algérie a salué les puits terrestres Weatherford, qui a pu forer un puits en avance de 7,45 jours sur le calendrier.

ont battu quatre records en une seule campagne, le puits le plus rapide ayant été livré en avance de 6 jours sur le calendrier. En outre, un opérateur en Algérie a salué les puits terrestres Weatherford, qui a pu forer un puits en avance de 7,45 jours sur le calendrier. Les contrats avec deux grandes entreprises pétrolières nationales ont été reconduits jusqu'à la fin 2018.

A propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants au secteur du gaz et du pétrole. La société est active dans plus de 90 pays et s'appuie sur un réseau d'environ 880 sites, y compris des installations de fabrication, de service, de recherche et développement et de formation, et elle emploie environ 29 500 personnes. Pour plus d'informations, visitez le site www.weatherford.com et suivez Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

Audioconférence

La société tiendra une audioconférence avec des analystes financiers afin de discuter des résultats trimestriels le 28 avril 2017, à 8 h 30 HNE, 7 h 30 HNC. Weatherford invite les investisseurs à écouter l'audioconférence en direct via le site Internet de la société, http://ir.weatherford.com/conference-call-details. Un enregistrement et une transcription de l'appel seront disponibles dans cette section peu après la fin de la conférence.

Contacts :

Christoph Bausch +1.713.836.4615



Vice-président exécutif et directeur financier













Karen David-Green +1.713.836.7430



Vice-présidente ? Relations avec les investisseurs, marketing et communications



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse et l'audioconférence annoncée ci-dessus peuvent comporter des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment le RPA trimestriel non PCGR de la Société, le taux d'imposition effectif, le flux de trésorerie disponible, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales, et sont généralement identifiés par les mots « croire », « projet », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « intention », « stratégie », « plan », « conduite », « pourrait », « devrait », « va », « va sûrement », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces mots. De tels énoncés sont basés sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à devenir réalité, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer de ceux indiqués par nos énoncés prospectifs. Nous avertissons également le lecteur que les énoncés prospectifs ne sont que des prédictions et peuvent différer des événements ou résultats futurs, y compris la possibilité d'une évolution des économies attendues en raison de la réduction antérieure des effectifs et la fermeture antérieure et en cours d'installations et les risques liés à la capacité de la Société de tirer parti et de réaliser des économies en raison de ces activités. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le Rapport annuel de la Société, formulaire 10-K de l'exercice clos le 31 décembre 2016, dans les Rapports trimestriels de la Société, formulaire 10-Q, et dans les rapports mentionnés dans les archives de la Société présentés à tout moment à la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières, ou « SEC »). Nous ne nous engageons aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit suite au résultat de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre, sauf dans la mesure requise par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Weatherford International plc Compte de résultats consolidés et condensés (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)















Trimestre clos au





31/3/2017

31/3/2016

Chiffre d'affaires net :









Amérique du Nord

$ 490



$ 543



Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique

321



361



Europe/Afrique subsaharienne/Russie

244



257



Amérique latine

242



305



Puits de forage terrestre

89



119



Total du chiffre d'affaires net

1 386



1 585















Revenu d'exploitation (perte) :









Amérique du Nord

(18)



(128)



Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique

(3)



6



Europe/Afrique subsaharienne/Russie

(10)



(1)



Amérique latine

9



44



Puits de forage terrestre

(30)



(26)



Résultat opérationnel ajusté pour le segment (pertes)

(52)



(105)



Recherche et développement

(39)



(45)



Dépenses d'entreprise

(33)



(43)



Autres dépenses, nettes

(72)



(254)



Total perte d'exploitation

(196)



(447)















Autres recettes (dépenses) :









Charges d'intérêt, nettes

(141)



(115)



Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

(62)



?



Dévaluation de devises

?



(31)



Autres recettes (dépenses), nettes

(11)



1



Perte nette avant impôts sur le revenu

(410)



(592)















Provisions pour impôts sur le revenu

(33)



101















Perte nette

(443)



(491)



Perte nette imputable aux intérêts minoritaires

5



7



Perte nette imputable à Weatherford

$ (448)



$ (498)















Perte par action imputable à Weatherford :









Basique & Diluée

$ (0,45)



$ (0,61)















Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation :









Basique & Diluée

988



813





Weatherford International plc Synthèse des comptes de résultat (Non vérifié) (En millions)

Trimestre clos au

31/3/2017

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016 Chiffre d'affaires net :

















Amérique du Nord $ 490



$ 485



$ 449



$ 401



$ 543

Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique 321



363



329



400



361

Europe/Afrique subsaharienne/Russie 244



214



225



243



257

Amérique latine 242



250



255



249



305

Puits de forage terrestre 89



94



98



109



119

Total du chiffre d'affaires net $ 1 386



$ 1 406



$ 1 356



$ 1 402



$ 1 585























Trimestre clos au

31/3/2017

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016 Revenu d'exploitation (perte) :

















Amérique du Nord $ (18)



$ (58)



$ (95)



$ (101)



$ (128)

Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique (3)



9



(8)



?



6

Europe/Afrique subsaharienne/Russie (10)



(8)



(3)



1



(1)

Amérique latine 9



6



14



1



44

Puits de forage terrestre (30)



(25)



(19)



(17)



(26)

Résultat opérationnel ajusté pour le segment (pertes) (52)



(76)



(111)



(116)



(105)

Recherche et développement (39)



(40)



(33)



(41)



(45)

Dépenses d'entreprise (33)



(32)



(30)



(34)



(43)

Autres dépenses, nettes (72)



(251)



(771)



(269)



(254)

Total perte d'exploitation $ (196)



$ (399)



$ (945)



$ (460)



$ (447)























Trimestre clos au

31/3/2017

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016 Chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services (a ) :

















Évaluation de formation et Construction de puits $ 824



$ 773



$ 765



$ 806



$ 890

Complétion et production 473



539



493



487



576

Puits de forage terrestre 89



94



98



109



119

Total du chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services $ 1 386



$ 1 406



$ 1 356



$ 1 402



$ 1 585























Trimestre clos au

31/3/2017

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016 Dépréciation et amortissement :

















Amérique du Nord $ 40



$ 41



$ 55



$ 58



$ 54

Moyen-Orient/Afrique du Nord/Asie-Pacifique 51



52



60



60



61

Europe/Afrique subsaharienne/Russie 39



41



45



48



48

Amérique latine 51



55



56



56



61

Puits de forage terrestre 24



22



22



23



22

Recherche et développement et dépenses d'entreprise 3



4



4



4



4

Total des dépréciations et amortissements $ 208



$ 215



$ 242



$ 249



$ 250







(a) L'Évaluation de formation et la Construction de puits comprennent le Forage et le Test de la pression contrôlée, les Services de forage, les Services de structure tubulaire et l'équipement en location, les Services de câblage métallique, les Services de test et de production, la Rentrée et le repêchage, la Cimentation, les Systèmes de revêtement, les Services de laboratoire intégrés et la Diagraphie de surface. La Complétion et la production comprennent les Systèmes d'injection artificielle et les Services de simulation et de complétion.

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR américains (GAAP). Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non PCGR (tels que définis en vertu de la règlementation G de la SEC) peuvent fournir aux utilisateurs de cette information financière des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes futures. Les montants non PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du revenu d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du chiffre d'affaires net ou d'autres données préparées et rapportées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme compléments des résultats rapportés par la Société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Rapprochement des mesures financières PCGR et non PCGR (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)



















Trimestre clos au





31/3/2017

31/12/2016

31/3/2016

Revenu d'exploitation (perte) :













Revenu d'exploitation PCGR

$ (196)



$ (399)



$ (447)



Frais de restructuration, de cession d'activités et de licenciement

75



130



77



Frais de justice, nets

?



30



67



Dépréciation, cessions liées et autres charges (a) (b)

(3)



91



58



Contrat historique

?



?



52



Total ajustement non PCGR

72



251



254



Revenu d'exploitation ajusté non PCGR (perte)

$ (124)



$ (148)



$ (193)



















Chiffre d'affaires avant impôts sur le revenu :













Revenu PCGR avant impôts sur le revenu

$ (410)



$ (537)



$ (592)



Ajustements du revenu d'exploitation

72



251



254



Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

62



(16)



?



Dévaluation de devises

?



10



31



Revenu non PCGR avant impôts sur le revenu

$ (276)



$ (292)



$ (307)



















Revenu non PCGR avant impôts sur le revenu :













Provision PCGR pour impôts sur le revenu

$ (33)



$ (7)



$ 101



Incidence fiscale sur les ajustements non PCGR

(4)



1



(26)



Provisions non PCGR pour impôts sur le revenu

$ (37)



$ (6)



$ 75



















Chiffre d'affaires net (perte) imputable à Weatherford :













Chiffre d'affaires net CPGR (perte)

$ (448)



$ (549)



$ (498)



Total des charges nettes d'impôts

130



246



259



Perte nette non PCGR

$ (318)



$ (303)



$ (239)



















Résultat par action dilué imputable à Weatherford (perte) :













Résultat par action dilué non PCGR (perte)

$ (0,45)



$ (0,59)



$ (0,61)



Total des charges nettes d'impôts

0,13



0,27



0,32



Résultat par action dilué non PCGR (perte)

$ (0,32)



$ (0,32)



$ (0,29)



















Taux d'imposition effectif CPGR (c)

(8) %

(1) %

17 %

Taux d'imposition effectif non CPGR (d)

(14) %

(2) %

24 %







(a) Les dépréciations, charges liées aux cessions et autres de 91 millions de dollars du quatrième trimestre 2016 comprennent 69 millions de dollars en frais de fermeture pour des activités de pompage à pression et autres charges, et 22 millions de dollars d'autres charges et crédits. (b) Les dépréciations, charges liées aux cessions et autres de 58 millions de dollars au premier trimestre 2016 comprennent 35 millions de dollars en frais liés aux activités de pompage à pression et 23 millions de dollars essentiellement liés à la perte de puits de forage terrestre et autres charges et crédits. (c) Le taux d'imposition effectif CPGR correspond à la provision CPGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires PCGR avant impôts sur le revenu. (d) Le taux d'imposition effectif non CPGR correspond à la provision non CPGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires non CPGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers.

Weatherford International plc Synthèse du bilan (Non vérifié) (En millions)

























31/3/2017

31/12/2016

30/9/2016

30/6/2016

31/3/2016 Actifs :



















Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 546



$ 1 037



$ 440



$ 452



$ 464

Comptes clients nets

1 292



1 383



1 414



1 484



1 693

Stocks nets

1 700



1 802



1 917



2 195



2 302

Actifs détenus en vue de la vente

860



23



11



14



2

Immobilisations corporelles nettes

4 265



4 480



4 708



5 247



5 471

Fonds commercial et actifs corporels nets

2 602



3 045



3 104



3 182



3 216























Passifs :



















Compte créditeurs

803



845



666



790



934

Passifs détenus en vue de la vente

96



?



?



?



?

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

240



179



555



290



1 212

Dette à long terme

7 299



7 403



6 937



6 943



5 846



Weatherford International plc Endettement net (Non vérifié) (En millions)













Endettement net pour le trimestre clos le 31/3/2017 :











Endettement net au 31/12/2016









$ (6 545)

Perte d'exploitation









(196)

Dépréciation et amortissement









208

Dépenses en immobilisations









(40)

Acquisition d'actifs détenus en vue de la vente









(240)

Produit de la vente d'actifs









4

Diminution du fonds de roulement









3

Frais de justice payés









(30)

Impôts sur les bénéfices payés









(43)

Intérêts payés









(144)

Autres









30

Endettement net au 31/3/2017









$ (6 993)





























Composantes de l'endettement net

31/3/2017

31/12/2016

31/3/2016 Trésorerie

$ 546



$ 1 037



$ 464

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

(240)



(179)



(1 212)

Dette à long terme

(7 299)



(7 403)



(5 846)

Endettement net

$ (6 993)



$ (6 545)



$ (6 594)





L'« endettement net » correspond à l'endettement moins la trésorerie. La direction pense que l'endettement net fournit des informations utiles concernant le niveau d'endettement de Weatherford, car il indique la trésorerie utilisable pour rembourser l'endettement

Le « fonds de roulement » correspond aux créances comptables plus les stocks moins les comptes créditeurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 08:04 et diffusé par :