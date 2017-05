SSQ Groupe financier présente des résultats probants et accueille un nouveau président des conseils d'administration







Faits saillants - Résultats financiers 2016

Croissance de 7,9 % du volume d'affaires en assurance;

Hausse des ventes en assurance de 18,6 %;

Augmentation de 8,9 % de l'avoir net attribuable aux actionnaires;

Progression de 19,8 % du résultat net, générant un rendement de 10,2 %;

Plus de 11 G$ en actif sous gestion et sous administration.

QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - SSQ Groupe financier a enregistré des résultats favorables en 2016, marquant une évolution tangible par rapport à 2015. Le volume d'affaires en assurance a atteint 2 342,5 M$, grâce à un excellent taux de conservation en assurance collective et des ventes record en assurance individuelle.

Malgré un marché hautement compétitif, les ventes en assurance ont été de 289,5 M$, représentant une hausse de 18,6 %. Les ventes en assurance collective traditionnelle ont augmenté de 14,0 %. En assurance de dommages, la croissance du volume a été de 6,0 %, alors qu'en assurance individuelle, le volume d'affaires s'est accru de 27,6 % par rapport à 2015. En épargne, les ventes du secteur individuel ont été de 558,1 M$.

« SSQ a réalisé en 2016 un rendement de 10,2 %, sur la base d'un résultat net de 77,6 M$. Ce dernier est en hausse de 19,8 % par rapport à l'année précédente, attribuable à un résultat supérieur dans le secteur de l'épargne, des gains sur disposition de placements, en plus de l'excellente performance en assurance collective », a déclaré M. Jean-François Chalifoux, président-directeur général.

Une année sous le signe du renouveau

Tout au long de son histoire, SSQ a démontré sa capacité à s'adapter et 2016 n'y a pas fait exception. En s'appuyant sur les forces et les valeurs de l'organisation, un modèle organisationnel intégré et simplifié a été implanté au cours de l'année. L'agilité en découlant contribue déjà à mieux positionner l'entreprise sur le marché et à saisir toutes les opportunités. « Cette transformation assurera, pour les années à venir, une meilleure compétitivité globale et une efficacité accrue de la force de vente, permettant à SSQ d'offrir ses produits et services au meilleur coût, tout en bonifiant l'offre à nos membres et clients », a affirmé M. Chalifoux.

Des réalisations marquantes

L'année 2016 se distingue par un ensemble de réalisations, dont :

l'ajout de mesures de gestion rigoureuses et proactives pour contrôler les coûts des régimes d'assurance médicaments au bénéfice des assurés et des preneurs;

le lancement d'un produit individuel 100 % électronique pour répondre aux besoins de travailleurs préparant leur retraite;

l'ouverture officielle de la Tour SSQ à Longueuil , qui regroupe l'ensemble des employés de la métropole ainsi que de nombreux locataires, ayant récemment obtenu la prestigieuse certification LEED® Or;

, qui regroupe l'ensemble des employés de la métropole ainsi que de nombreux locataires, ayant récemment obtenu la prestigieuse certification LEED® Or; la réalisation du plan de développement durable et de responsabilité sociétale, en un an de moins que prévu, témoignant de l'engagement de SSQ à faire une différence dans la communauté.

Monsieur René Hamel nommé à titre de président des conseils d'administration

L'assemblée annuelle du 29 avril dernier a été la dernière présidée par M. Pierre Genest, qui avait annoncé son départ à la retraite en mars dernier. M. René Hamel a été élu en tant qu'administrateur, puis nommé président par les conseils d'administration, pour lui succéder. C'est donc avec joie que SSQ Groupe financier accueille le retour de M. Hamel qui a été à l'emploi de l'entreprise de 1986 à 2015, dont les sept dernières années à titre de président-directeur général.

À propos de SSQ Groupe financier

Avec un actif sous gestion de 11 milliards de dollars, SSQ Groupe financier s'impose à titre d'importante institution financière diversifiée à caractère mutualiste au Canada. L'entreprise sert plus de trois millions de clients et emploie 2 000 personnes. SSQ Groupe financier s'illustre comme chef de file en assurance collective et se démarque par sa grande vitalité et son expertise en assurance de dommages, en assurance individuelle ainsi que dans le secteur de l'investissement.

