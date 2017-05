Mai étant le mois qui célèbre MedicAlert, nous voulons sensibiliser les Canadiens au danger que présentent les imitations de bracelets d'identification médicale







« Si le nom "MedicAlert" n'apparaît pas sur l'identifiant, ce n'est pas MedicAlert. »

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Dans le cadre du mois qui célèbre MedicAlert, le plus important organisme de bienfaisance enregistré du Canada fonctionnant selon un principe d'abonnement met en garde les habitants de notre grand pays contre les bracelets d'identification médicale dont l'apparence est semblable à celle des identifiants MedicAlert qui s'apprêtent à en faire l'achat, que ce soit pour eux-mêmes ou pour un proche.

« Un Canadien sur trois est désormais aux prises avec un problème de santé qui doit être communiqué aux secouristes lors d'une urgence médicale », déclare Robert Ridge, président et chef de la direction de MedicAlert Fondation Canada. « Ces gens doivent porter un identifiant médical pouvant leur sauver la vie, qu'ils soient atteints d'une allergie aux arachides ou d'une affection cardiaque complexe. Cependant, le risque de danger augmente lorsqu'une personne porte un bracelet ressemblant à ceux de MedicAlert, mais que ce bracelet n'est pas assorti d'un service téléphonique d'urgence disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que l'information gravée sur celui-ci n'est pas exprimée en des termes médicaux reconnus partout dans le monde. Les ambulanciers et le personnel hospitalier ne disposent alors d'aucun renseignement détaillé quand chaque seconde compte. »

Ayant protégé au-delà de 1 million de Canadiens depuis plus de 55 ans, MedicAlert est le seul service d'identification médicale offrant une ligne téléphonique d'urgence disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui transmet l'information clé aux premiers répondants dans un délai moyen de 5 secondes suivant la réception d'un appel, et ce, en 140 langues. MedicAlert emploie des professionnels ayant une formation médicale pour analyser l'état de santé des abonnés et proposer les éléments essentiels à inscrire sur leur identifiant, de manière à ce que celui-ci soit conforme aux normes médicales reconnues mondialement auxquelles se fient les premiers intervenants pour agir en situation d'urgence. En offrant des bracelets d'identification médicale dont la face avant affiche clairement le nom « MedicAlert » et en fournissant un service exclusif d'avis aux familles, l'organisme de bienfaisance s'assure que les proches de l'abonné, peu importe où ce dernier se trouve, connaissent son emplacement et sont tenus informés lors d'une urgence.

« Lorsque je dois porter secours à quelqu'un, je vérifie dès les premiers instants si cette personne porte un identifiant MedicAlert, car c'est l'identifiant médical qui m'inspire le plus confiance en cas d'urgence », soutient Blair Bigham, médecin, ambulancier et membre du conseil d'administration de MedicAlert. « Si je n'ai pas les bons renseignements, je ne peux prendre la bonne décision. Et puisque j'ai confiance en l'information que MedicAlert me fournit, elle m'aide à prendre la meilleure décision clinique qui soit lorsqu'une personne se trouve en danger de mort. »

Pour mener à bien sa mission caritative, MedicAlert Fondation Canada a mis sur pied de nombreux programmes qui contribuent tous à sauver des vies :

Le programme de formation Recherchez, lisez et téléphonez veille à ce que les secouristes de partout au pays soient informés des renseignements relatifs au patient qui figurent sur chaque identifiant MedicAlert. S'adressant aux intervenants d'urgence en fonction et aux recrues, les séminaires offerts proposent des exemples de profils médicaux et divers types d'identifiants aux fins de formation, aidant ces derniers à prodiguer les soins appropriés au bon moment.





Connecté et protégé par MedicAlert est un service incomparable qui donne aux intervenants d'urgence, aux fournisseurs de soins de santé et aux forces policières un accès rapide et sécurisé au dossier médical électronique des abonnés de MedicAlert, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà un moyen de protection idéal pour veiller sur un parent ou un proche qui est susceptible de s'égarer, comme les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs, ou encore celles qui souffrent d'un trouble médical pouvant exiger une intervention directe et immédiate. Le programme Connecté et protégé par MedicAlert est désormais offert dans un nombre grandissant de communautés du Canada (par l'entremise des corps policiers d'Abbotsford, de Durham, de Hamilton, d'Owen Sound et de Vancouver ainsi que par les services de santé d'urgence de la Nouvelle-Écosse [EHS]), et davantage de partenariats sont à l'étude.





Le programme d'aide financière aux membres offre aux Canadiens admissibles ne pouvant se payer la protection de MedicAlert une assistance financière partielle ou complète pour obtenir un identifiant et un forfait de service MedicAlert. Nous ne refusons jamais de prêter main-forte à quiconque ayant besoin de nos services.





Aucun enfant oublié est un programme qui vise à assurer que les enfants admissibles (âgés de 4 à 14 ans) souffrant de problèmes de santé et inscrits à l'une des écoles publiques et catholiques participantes reçoivent gratuitement la protection de MedicAlert.

Cliquez ici pour obtenir plus d'information à propos des initiatives éducatives et caritatives que MedicAlert Fondation Canada met en oeuvre.

À propos de MedicAlert Fondation Canada

MedicAlert Fondation Canada (MAFCA) est le plus important organisme de bienfaisance enregistré au pays fonctionnant selon un principe d'abonnement, et aussi le principal fournisseur de services d'information médicale d'urgence. Ayant protégé plus de 1 million de Canadiens depuis 1961, MedicAlert s'est donné la mission d'assurer à chaque Canadien l'accès à des renseignements médicaux de grande qualité en temps opportun.

MedicAlertMD utilise de rigoureux dossiers de santé électroniques tenus par des professionnels ayant une formation médicale de même qu'une banque de données sécurisée à la fine pointe ainsi qu'une ligne téléphonique d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet de répondre aux appels des services de première ligne en 140 langues dans un délai moyen de 5 secondes. De plus, l'organisme relie ces outils à des produits d'identification personnalisés conçus pour les Canadiens souffrant de problèmes de santé ou éprouvant des besoins particuliers. Universellement reconnu et respecté, MedicAlert parle pour vous lorsque vous en êtes incapable.

Apprenez-en plus sur le fonctionnement de MedicAlert et sur la démarche pour vous abonner ou abonner un proche à un forfait de service en visitant medicalert.ca ou en composant le 1 855 581-3796.

