Cadillac Fairview est la première entreprise nord-américaine à recevoir la certification WELL Core & Shell







Situé au 222 Bay Street, le Centre Toronto-Dominion est reconnu comme un leader mondial dans le domaine des immeubles de bureaux en santé

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Cadillac Fairview est heureuse d'annoncer que la tour du Centre Toronto-Dominion, située au 222 Bay Street, est le premier immeuble existant d'Amérique du Nord à obtenir la certification Or de la norme rigoureuse de construction WELL (WELL).

Fondée sur la recherche médicale et administrée par l'International WELL Building Institutetm (IWBItm), la norme WELL est la première qui tient compte de la santé humaine et du bien-être dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des immeubles. Les aspects de la norme sont structurés selon sept concepts : l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, l'activité physique, le confort et l'esprit.

« Les immeubles sont des environnements vivants qui ont de réelles répercussions sur le corps et l'esprit des gens qui y vivent et qui y travaillent, soutient David Hoffman, directeur général, Centre Toronto-Dominion. Grâce à des investissements sensés dans la conception et l'exploitation des immeubles qui favorisent la santé humaine et le bien-être, le Centre Toronto-Dominion offre une nouvelle valeur importante aux occupants, soit de soutenir la productivité et la compétitivité de leurs activités. »

Les occupants de la propriété bénéficient de son design et de ses éléments opérationnels qui procurent une meilleure qualité de l'air, une réduction des polluants, une vérification de la qualité de l'eau et un confort thermique, ainsi que de ses installations sur place qui contribuent à la forme physique et à l'accessibilité.

Avantages d'un immeuble certifié WELL

De plus en plus de recherches prouvent que les immeubles de bureaux qui favorisent la santé et le bien-être de ses occupants sont rentables. Par exemple, les immeubles avec une qualité d'air et une ventilation améliorées permettent non seulement de réduire les risques de santé associés à l'exposition au CO 2 , aux COV et aux autres polluants d'air intérieur, mais les études suggèrent aussi qu'elles peuvent accroître la productivité des employés jusqu'à 11 %, selon le World Green Building Council. De plus, les immeubles encourageant la forme physique des occupants favorisent la réduction de l'absentéisme, ce qui est confirmé par les résultats de l'Agence de santé publique du Canada qui démontrent que les employés actifs prennent 27 % moins de journées de congé de maladie que leurs collègues inactifs.

« Comme les salaires et les avantages sociaux des employés comptent pour 90 % des coûts d'exploitation d'une entreprise, l'amélioration de la santé et de la productivité des employés peut avoir d'importantes retombées sur les résultats financiers, explique Sal Iacono, vice-président à la direction, Exploitation, Cadillac Fairview. Nous sommes extrêmement fiers de la certification WELL du Centre Toronto-Dominion, car elle démontre l'engagement continu de Cadillac Fairview à favoriser le succès commercial de ses clients avec de nouveaux moyens ciblés. Cette reconnaissance témoigne encore davantage de notre engagement à l'égard de la durabilité et de la responsabilité sociale, qui sont d'ailleurs une force motrice orientant les décisions d'affaires au sein de l'entreprise. »

Grandes lignes de la certification

Pour obtenir la certification Or WELL, il fallait satisfaire les 30 conditions prévues et les optimisations supplémentaires. Voici certains des éléments clés liés à la conception, à l'exploitation et aux programmes qui ont permis l'obtention de ladite certification :

Mise au point de systèmes CVC et de protocoles opérationnels qui améliorent la qualité de l'air soufflé dans les espaces des locataires, notamment la filtration d'air de première qualité, des protocoles d'entretien des systèmes CVC, la mise en service continue des systèmes de l'immeuble qui influencent la qualité de l'air et les contrôles de l'introduction des polluants d'air intérieur émis par les matériaux de construction.

Promotion de l'utilisation des escaliers et mise en place d'améliorations, comme l'application de peinture, l'installation d'éclairage et la pose d'images motivantes de paysages naturels pour que les déplacements des employés soient agréables. Les occupants peuvent également participer à des cours qui enseignent des techniques d'exercice pour profiter le plus possible des escaliers.

Aide fournie aux occupants pour faire des choix alimentaires sains pendant la semaine par l'intermédiaire des dîners-causeries, évaluation des options de repas sains du Centre Toronto-Dominion menée par un spécialiste et série de communications sur la nutrition affichées dans les halls et les ascenseurs et remises aux locataires afin qu'ils les distribuent à leurs employés.

« À l'heure actuelle, les meilleurs employeurs comprennent le lien entre l'immobilier et le rendement de leurs employés, souligne Barbara Ciesla, vice-présidente principale de Jones Lang LaSalle, qui a servi de conseillère sur le projet. En recevant la certification WELL, le Centre Toronto-Dominion bâtit de solides fondations pour les locataires souhaitant mettre en oeuvre des stratégies de santé et de bien-être dans leurs locaux. »

« Grâce à cette certification, la tour du 222 Bay Street a l'occasion d'occuper l'avant-plan de la scène innovatrice des bâtiments durables et en santé et permet à la Banque TD d'offrir un milieu de travail sain pour ses employés, » affirme Gerry Guidice, responsable des biens immobiliers au Groupe Banque TD.

Cet exploit unique est une autre première dans le secteur et repose sur la réputation du leadership audacieux et de l'innovation continue du Centre Toronto-Dominion. Depuis qu'il a mis en place le premier milieu de travail moderne au Canada, le Centre a constamment élevé la barre en ce qui concerne la conception de l'immeuble et l'exploitation, notamment avec la mise sur pied du premier programme de mobilisation des occupants et l'obtention de la première et unique certification canadienne pour plusieurs immeubles, soit la certification LEED Platine, pour la performance environnementale.

« Il s'agit d'un jalon incroyable pour WELL, dit Rick Fedrizzi, président et chef de la direction de l'IWBI. Cadillac Fairview a fait preuve d'un leadership exceptionnel. En effet, il a prouvé au monde entier que les immeubles existants peuvent axer les décisions touchant la conception sur les employés, leur santé et leur bien-être. Nous célébrons cet exploit et applaudissons l'équipe du projet pour avoir réussi à intégrer le concept du bien-être dans l'énorme marché des immeubles. »

À propos du Centre Toronto-Dominion

Le Centre Toronto-Dominion est l'un des centres d'affaires les plus grands d'Amérique du Nord avec quelque 21 000 personnes qui y travaillent. Grâce à son design visionnaire, à sa taille incomparable et à sa position centrale, ce fleuron culturel a contribué à la réussite de toute une génération de chefs d'entreprise les plus innovateurs et les plus extraordinaires du Canada. Le Centre TD est constitué de six immeubles : 66 Wellington Street West, 77 King Street West, 100 Wellington Street West, 79 Wellington Street West, 222 Bay Street et 95 Wellington Street West.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 300 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à plus de 28 milliards de dollars, compte plus de 38 millions de pieds carrés de superficie locative dans 67 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de l'International WELL Building Institutetm (IWBItm)

L'International WELL Building Institutetm (IWBItm) est une société d'intérêt public dont la mission vise à améliorer la santé humaine et le bien-être en milieu bâti. L'IWBI administre la norme de construction WELL (WELL), un système basé sur la performance pour mesurer, certifier et surveiller les caractéristiques des immeubles ayant une influence sur la santé et le bien-être des personnes qui y vivent, y travaillent ou y étudient. De plus, il qualifie les professionnels, toujours plus nombreux, qui souhaitent obtenir l'accréditation WELL. www.wellcertified.com

