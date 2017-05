La fatigue oculaire numérique - une préoccupation importante liée aux yeux en 2017







Bausch + Lomb défend les soins oculaires proactifs durant le Mois de la santé visuelle

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Mai est le Mois de la santé visuelle au Canada. Bausch + Lomb, un chef de file mondial de la santé oculaire, se concentre uniquement sur la protection et l'amélioration du don de la vue de millions de gens dans le monde entier. Bausch + Lomb profite de ce mois pour informer les Canadiens des mesures de prévention des maladies oculaires et de protection de la vue.

Cette année, l'émergence de la fatigue oculaire numérique figure sur la liste des priorités en matière de santé oculaire. Également connue sous le nom de syndrome de vision informatique, la fatigue oculaire numérique est associée à l'exposition à la lumière à haute énergie visible ou lumière bleue des écrans. Bien que les téléphones intelligents et les tablettes puissent enrichir un mode de vie actif, l'utilisation prolongée d'appareils numériques peut également avoir des répercussions sur la vision.1

« Bien que les technologies nous offrent de nombreuses possibilités, elles exercent également beaucoup de pression sur les yeux, surtout pour les personnes qui portent des lentilles cornéennes », a indiqué Marc Botticella, directeur principal des produits de Bausch + Lomb Canada. « Vous clignez des yeux jusqu'à 66 % moins souvent lorsque vous utilisez un appareil numérique, ce qui peut entraîner de la sécheresse et de l'inconfort oculaire2. À Bausch + Lomb, nous perfectionnons sans cesse notre innovation de pointe. En fait, nous venons tout juste de lancer un produit sur le marché, conçu pour régler le problème d'exposition accrue aux écrans numériques. »

Les lentilles Bausch + Lomb ULTRAMD sont parfaitement adaptées au monde d'aujourd'hui axé sur les écrans, alors que les appareils numériques créent de nouveaux défis pour les yeux des utilisateurs. La technologie MoistureSealMD aide à prévenir le dessèchement des lentilles que peut entraîner le taux réduit de clignement des yeux. Pour vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire l'étiquette et respecter les consignes qui s'y trouvent.

Quelques faits sur la vision :

65 % des gens ressentent de la fatigue oculaire et de l'inconfort après une utilisation prolongée d'appareils numériques 3

90 % des gens ne parlent pas de leur utilisation d'appareils numériques à leur professionnel des soins de la vue 3

Les gens ayant une vision parfaite peuvent éprouver des symptômes comme la vision floue, la fatigue visuelle et des maux de tête s'ils n'utilisent pas un ordinateur de façon appropriée4

Durant le Mois de la santé visuelle, Bausch + Lomb encourage les Canadiens à faire de la santé de leurs yeux une priorité et à consulter un optométriste pour passer un examen complet de la vue.4

Bausch + Lomb

Bausch + Lomb, une filiale de Valeant Pharmaceuticals International, Inc., est un chef de file mondial de la santé oculaire qui se concentre uniquement sur la protection, l'amélioration et le rétablissement de la vue des patients. Nos principales activités concernent les médicaments ophtalmiques, les lentilles de contact, les produits d'entretien de lentilles et les instruments et outils de chirurgie ophtalmique. Nous développons, fabriquons et vendons l'un des portefeuilles de produits les plus complets dans notre secteur et nos produits sont disponibles dans plus de 100 pays. www.bausch.ca.

