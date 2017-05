/R E P R I S E -- Convocation - Point de presse avec les porte-parole de la Coalition du 1er mai/







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - La Coalition du 1er mai formée de l'ensemble des groupes syndicaux, en alliance avec la plupart des groupes populaires, communautaires et étudiants du Montréal Métropolitain organise la 46e marche pour souligner la Fête internationale des travailleuses et travailleurs.

À cette occasion, les porte-parole, Richard Perron du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Mélanie Gauvin d'Au bas de l'échelle (ABE) et Viviana Medina du Centre des travailleuses et travailleurs immigrants (CTI) convient les médias à un point de presse qui se tiendra :

Date : 1er mai Heure : 17 h 45 Lieu : Parc Jean-Brillant (coin Gatineau et Decelles) à Montréal

Les travailleuses et travailleurs de la région de Montréal marcheront sous le thème : Le travail pas à n'importe quel prix?!

SOURCE Coalition du 1er mai

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :