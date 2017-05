Les membres de la Guilde à VICE Canada ratifient leur première convention collective







Au nombre des gains obtenus figurent des augmentations de salaires, l'augmentation du nombre de jours de vacances, la majoration des prestations de congé parental, l'adoption de dispositions relatives à l'équité et la protection de l'indépendance éditoriale.

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Les membres de la Guilde canadienne des médias (la Guilde) à VICE Canada, le géant mondial des médias numériques, ont ratifié leur première convention collective, qui contient des avancées importantes en termes de salaires et d'avantages sociaux, des dispositions plus solides en matière d'équité et des mesures de protection de l'indépendance éditoriale. La convention collective entre immédiatement en vigueur.

L'entente de principe entre le syndicat et l'entreprise a été conclue au terme de neuf mois de négociations serrées, le 31 mars 2017. La convention collective entre en vigueur juste à temps pour marquer la journée internationale des travailleurs.

Avec cette première convention collective, les employés de VICE qui se sont syndiqués il y a un peu moins d'un an en joignant les rangs de la Guilde, ont obtenu les conditions de travail dont ils ont besoin à titre de travailleurs au coeur d'une entreprise médiatique canadienne de premier plan.

L'entente qui s'étend sur trois ans a été approuvée à 94,7 % des suffrages exprimés lors d'un scrutin de ratification auprès des membres de la Guilde à VICE Canada. La convention collective établit des dispositions relatives à l'équité salariale, prévoit des rajustements généraux de salaires rétroactifs au 1er janvier 2017, protège l'indépendance éditoriale, augmente la durée des vacances, double le nombre de jours de congé de maladie payés, majore les prestations versées aux personnes en congé parental, renforce les mesures de protection des employés contractuels et consacre le droit de travailler à l'extérieur. Elle garantit en outre l'accès à des procédures adéquates de règlement des différends.

Les employés obtiendront des augmentations de salaire immédiates, basées sur la grille salariale nouvellement négociée. Ces augmentations sont de l'ordre de 2 % à 52,5 %, la moyenne étant de 9 %.

« Cette première convention collective nous met sur la bonne voie en tant que travailleurs ici à VICE, a commenté Maggie McCaw, membre du comité de négociation de la Guilde. Nous nous sommes syndiqués parce que nous nous accordions tous sur le fait que les longues heures que nous consacrions à VICE, notre passion pour notre travail, notre créativité et notre expérience professionnelle, toutes choses que nous investissions ici, n'étaient pas reconnues à leur juste valeur par la direction. Cette entente garantit que tous les gens qui travaillent à VICE seront convenablement rémunérés et qu'ils seront tous traités avec respect quelle que soit la place qu'ils occupent au sein de l'entreprise - depuis les stagiaires jusqu'aux directeurs de rédaction. Il s'agit d'un accord dont tout le monde peut être fier à VICE, au sein du personnel comme de la direction. »

Kamala Rao, présidente de la Guilde canadienne des médias, s'est réjouie de l'adoption de cette première convention collective et elle a félicité tous les membres de la Guilde à VICE, au sein de la rédaction, de la production, de la publicité, de la postproduction et des opérations pour leur détermination et l'accent qu'ils ont mis sur des résultats tangibles qui apporteront des améliorations à leur vie tant au travail que de manière générale.

« Les membres de la Guilde de VICE ont fait le nécessaire pour obtenir les changements auxquels ils étaient en droit de s'attendre. Ils ont uni leurs efforts en se joignant à un syndicat - notre syndicat - pour mieux faire entendre leur voix au travail, maintenant et à l'avenir, a déclaré Mme Rao. C'est une journée de célébration. Les travailleurs de VICE ont prouvé qu'on pouvait encore obtenir une rémunération et des avantages sociaux convenables, préserver l'indépendance éditoriale et obtenir satisfaction sur d'autres questions, dont l'équité salariale. Ils ont montré que pour faire changer les choses, il fallait toujours de la détermination et une volonté de prendre des risques et de tenir bon, ensemble. »

La Guilde a collaboré avec VICE pour résoudre un certain nombre de questions autour de la table des négociations. Pour traiter de l'équité salariale - une priorité commune et continue, le syndicat a travaillé aux côtés de VICE et d'un expert-conseil en équité salariale indépendant pour examiner la structure salariale en vigueur à VICE. Cet examen a abouti à l'adoption d'ajustements spécifiques. Dans le cadre de cette nouvelle entente, la Guilde et VICE continueront d'effectuer des évaluations périodiques et proactives pour garantir le maintien de l'équité salariale.

À propos de la Guilde

La Guilde canadienne des médias est un syndicat démocratique qui compte plus de 5 000 membres répartis dans l'ensemble du Canada. Nos membres sont des employés de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, de La Presse Canadienne et Pagemasters North America, de Thomson Reuters, de l'APTN (Aboriginal Peoples Television Network), de TFO, de TVO, de Corus, de VICE, de Zoomer, de l'AFP et des radios privées. Nous représentons également des pigistes.

Nous croyons fermement que pour offrir un service de qualité à tous les Canadiens, le système médiatique doit reposer sur des organisations en santé qui traitent les travailleurs de façon équitable.

SOURCE La Guilde canadienne des médias

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :