AVIS AUX MÉDIAS - Morneau Shepell inc. annonce la tenue de son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2017 à Toronto







Stephen Liptrap s'adressera aux actionnaires en tant que président et chef de la direction

TORONTO, le 1er mai 2017 /CNW/ - Morneau Shepell (TSX : MSI) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires de 2017 le vendredi 5 mai 2017 à l'Arcadian Loft de Toronto. Madame Gillian (Jill) Denham, présidente du conseil et messieurs Stephen Liptrap, chef de l'exploitation (président et chef de la direction à compter du 4 mai 2017) et Scott Milligan, vice-président exécutif et chef des finances, s'adresseront aux actionnaires à cette occasion.

Il sera possible de regarder une webémission en direct de l'assemblée en allant sur le site Web de l'entreprise à www.morneaushepell.com/ca-fr/relations-avec-les-investisseurs ou en cliquant ici. Les documents sur cette assemblée sont disponibles à l'adresse http://www.morneaushepell.com/ca-fr/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-et-extraordinaire-des-actionnaires et dans le site Web de SEDAR à sedar.com.

Une réception aura lieu après l'assemblée annuelle.

Renseignements sur l'événement Date : Le vendredi 5 mai 2017 Lieu : Arcadian Loft

401, Bay Street

Simpson Tower, 8e étage

Toronto (Ontario) M5H 2Y4 Heure : 10 h 30 (HE) - début des inscriptions

11 h 00 (HE) - début de l'assemblée annuelle des actionnaires

11 h 45 (HE) - début de la réception

Morneau Shepell invite les médias à assister à l'assemblée. Des représentants de la société seront disponibles après l'événement pour des entrevues. Pour confirmer votre présence, veuillez écrire à media@morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions en matière de santé et de productivité, ses solutions administratives et ses solutions en matière de retraite, Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :