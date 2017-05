/R E P R I S E -- Avis aux médias - Agropur: Pour un modèle coopératif moderne et ambitieux/







MONTRÉAL, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Cercle canadien de Montréal invite les membres des médias à un diner conférence en présence de Robert Coallier, Chef de la direction d'Agropur coopérative. L'événement aura lieu le 1er mai à l'Hôtel Bonaventure, au 900 Rue de la Gauchetière Ouest, à Montréal.

DESCRIPTION

Agropur a joint cette année le groupe des 20 plus grands transformateurs laitiers au monde et figure en tête de liste des marques les plus dignes de confiance dans la catégorie des produits laitiers au Canada. Fier de son modèle d'affaires unique qui en est un de partage, Agropur n'hésite pas à miser sur la productivité, l'innovation et la croissance pour atteindre de nouveaux sommets.

Dans un marché mondial qui ne cesse de se consolider, la pérennité d'Agropur passe plus que jamais par le développement. Forte de la fierté de ses membres, Agropur poursuit sa croissance et contribue par le fait même à la vitalité des régions. Secret bien gardé, Agropur est un siège social d'ici et un acteur positif du développement économique des communautés.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI : Conférence de Robert Coallier



QUI : Cercle canadien de Montréal



QUAND : 1er mai 2017

12h : Repas

13h : Allocution

13h45 : Fin de l'évènement



OÙ : Hôtel Bonaventure

900 Rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

Note : Monsieur Coallier n'accordera pas d'entrevue après son allocution.

