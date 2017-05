Appel de candidatures du 17e concours Prix Femmes d'affaires du Québec







LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 17e appel de candidatures du concours Prix Femmes d'affaires du Québec est lancé. Initiative du Réseau des Femmes d'affaires du Québec, ses principaux partenaires sont notamment le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Nelly De Vuyst, Téléfilm Canada et Vidéotron Service Affaires.

Nous annonçons fièrement que le concours et le gala de remise de prix sont sous la présidence d'honneur de madame Danièle Henkel, présidente des Entreprises Daniele Henkel.

Après 17 ans, le concours Prix Femmes d'affaires du Québec se positionne comme l'unique concours s'adressant aux entrepreneures, dirigeantes, cadres ou professionnelles - membres ou non-membres du RFAQ - qui s'illustrent à l'échelle locale, nationale ou internationale par leur parcours exceptionnel, leur leadership et leur engagement professionnel et social.

Lors des 16 prestigieux galas annuels de remise de prix précédents, 406 finalistes ont été honorées et, parmi elles, 146 lauréates ont été primées dans ses neuf catégories :

Entrepreneure, petite entreprise

Entrepreneure, moyenne entreprise

Entrepreneure, grande entreprise

Entrepreneure active à l'international

Nouvelle entrepreneure

Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif

Bénévole fortement engagée

Les femmes d'affaires ont jusqu'au 16 juin 2017 pour soumettre leur candidature au comité organisateur des Prix Femmes d'affaires du Québec en remplissant le formulaire d'inscription électronique.

Le jury de sélection est présidé par madame Mary-Ann Bell, administratrice de sociétés - Cogeco, Cominar, Gaz Métro (Valener) et NAV Canada. Les noms des finalistes seront annoncés en primeur dans le journal Les Affaires au début de septembre. Au gala du 8 novembre 2017 au Palais des congrès de Montréal, ces finalistes seront fièrement présentées alors que le nom d'une lauréate par catégorie sera dévoilé.

L'information nécessaire à la préparation d'un dossier de candidature et le choix des catégories sont disponibles sur www.prix.rfaq.com.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) contribue, depuis 1981, à l'atteinte des objectifs professionnels et au rayonnement de ses milliers de membres : entrepreneures, dirigeantes, gestionnaires et professionnelles. Le RFAQ se distingue notamment par la force de son réseautage, par ses cellules d'entraide, ses formations et ses liens internationaux avec la Francophonie. Aussi reconnu pour la promotion du leadership des femmes, le RFAQ les met en valeur avec fierté par ses initiatives uniques : le concours Prix Femmes d'affaires du Québec depuis 2001, le programme Développement économique Féminin en association avec WEConnect International et WBE Canada et la création du Réseau des Jeunes Femmes d'affaires du Québec (RJFAQ).

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec Inc.

