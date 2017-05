/R E P R I S E -- BAnQ et la Ville de Montréal accueillent la rencontre internationale MetLib 2017 du 30 avril au 5 mai/







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Ville de Montréal organisent conjointement, à Montréal, l'édition 2017 du MetLib, rencontre annuelle de la section des bibliothèques métropolitaines de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA). Du 30 avril au 5 mai 2017, cet événement se déroulera à la Grande Bibliothèque sur le thème « Les partenariats : élaborer une vision nouvelle pour les bibliothèques ».

« La tenue à Montréal de la rencontre annuelle de la section des bibliothèques métropolitaines coïncide avec une double célébration, a indiqué Denis Coderre, maire de Montréal. Elle marque les cinquante ans de la création de cet organisme et souligne le 375e anniversaire de la fondation de notre ville. Le réseau Bibliothèques de Montréal est fier de s'associer à cet événement d'envergure. En recevant les dirigeants des grandes bibliothèques établies dans les métropoles du monde entier, Montréal confirme son statut de ville internationale de culture et de savoir. »

« C'est un grand honneur pour BAnQ d'accueillir les dirigeants des bibliothèques des grandes villes du monde à la Grande Bibliothèque, a déclaré Christiane Barbe, présidente-directrice générale de BAnQ. Élaboré sous le signe des partenariats, le MetLib 2017 fera avancer à coup sûr la réflexion sur les défis et les enjeux intrinsèquement liés aux principes de la collaboration. Nouer des partenariats s'avère essentiel pour les bibliothèques, qui peuvent ainsi toujours mieux répondre aux besoins des citoyens, que ceux-ci soient tout petits, adolescents, adultes ou plus âgés. »

Une programmation riche et diversifiée

Cette semaine d'activités et d'échanges est une occasion unique de partage d'expertise entre des représentants du milieu bibliothéconomique du monde entier.

Outre les conférenciers du Québec et du Canada qui présenteront leurs projets et leurs partenariats innovants, parmi lesquels celui de la transformation de la bibliothèque Saint-Sulpice, le MetLib 2017 accueillera notamment :

Emmanuel Aziza, chef du Bureau des bibliothèques et de la lecture, Mairie de Paris, Direction des affaires culturelles (France);

Corrado Di Tillio, président du comité directeur de la section des bibliothèques métropolitaines de l'IFLA;

Étienne Mankiewicz, directeur adjoint à la direction de l'action culturelle et de la communication, Bibliothèque municipale de Lyon (France);

Jasmina Ninkov, directrice, Bibliothèque municipale de Belgrade (Serbie);

Siobhan A. Reardon, présidente et directrice, Free Library of Philadelphia (États-Unis);

Anna-Maria Soininvaara, directrice adjointe des bibliothèques, responsable des services centralisés, Bibliothèque municipale d'Helsinki (Finlande);

Paul Takala, bibliothécaire en chef, Hamilton Public Library (Canada);

Ton van Vlimmeren, directeur, Bibliothèque publique d'Utrecht (Pays-Bas);

Lucia Werder, directrice adjointe, Bibliothèque de la ville de Brême (Allemagne).

Pour consulter la programmation : metlib2017montreal.org

Créée en 1967, la section des bibliothèques métropolitaines portait à l'origine le nom d'INTAMEL (Association internationale des bibliothèques des villes métropolitaines). Il s'agit d'une plateforme d'information et d'échanges pour les bibliothèques publiques des grandes villes du monde dont la population est de plus de 400 000 habitants.

La rencontre internationale MetLib 2017 marque le 50e anniversaire de la création de la section des bibliothèques métropolitaines.

À propos de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières.

À propos des Bibliothèques de Montréal

Les Bibliothèques de Montréal disposent d'un réseau de 45 bibliothèques réparties dans les 19 arrondissements. Passionnément engagées dans les quartiers, les Bibliothèques de Montréal ont pour mission d'offrir à tous un accès à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et au loisir. Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes dévouées, les Bibliothèques de Montréal constituent des destinations de choix où le visiteur expérimente la connaissance sous toutes ses formes. Les Bibliothèques rendent disponibles 4,2 millions de documents, 7 jours sur 7, et offrent des espaces animés de rencontres et d'échanges pour tous.

