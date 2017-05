La tournée MRTCO pan canadienne de Logistik Unicorp : créer des occasions de rencontres pour les fournisseurs







SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Québec, May 01, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est aujourd'hui que Logistik Unicorp lance sa tournée pan canadienne auprès de fournisseurs potentiels, en lien avec son offre de service pour le prochain contrat gouvernemental du Marché regroupé de la tenue et des chaussures opérationnelles (MRTCO) - aussi connu sous son acronyme anglais OCFC2. La tournée se déroulera du 1er au 5 mai 2017 et s'arrêtera dans de nombreux centres manufacturiers dont Vancouver, Winnipeg, Toronto et Montréal. Logistik souhaite rencontrer au-delà de 100 entreprises spécialisées en vêtements et textiles de partout au Canada, ceci afin d'accroître sa base de fournisseurs canadiens. L'objectif ultime de cet exercice est de présenter une offre de service à forte valeur ajoutée, répondant aux exigences de ce contrat gouvernemental d'un milliard de dollars.



« Cette tournée des fournisseurs constitue une étape importante dans l'expansion et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement canadienne de Logistik. La consolidation d'une économie locale forte et d'un domaine du textile vigoureux sont deux objectifs stratégiques du MRTCO », affirme Louis Bibeau, le fondateur et président de Logistik Unicorp.

L'organisation des rencontres locales s'est faite en étroite collaboration avec les agences fédérales de développement économique régional afin de faciliter les échanges avec un vaste éventail d'entreprises. Cette occasion de fournir une solution efficiente en gestion intégrée de programmes d'uniformes au Ministère de la Défense nationale via le MRTCO a mené chaque agence à vouloir maximiser les retombées positives auprès des entreprises de vêtements et de textiles de sa région.

« Je suis convaincu qu'une fois notre équipe complétée, notre offre de service entraînera des avantages considérables dans toutes les régions du Canada, d'un océan à l'autre », ajoute M. Bibeau. « En plus de créer de nouveaux emplois permanents au Canada, la proposition de gestion intégrée de programmes d'uniformes pour le MRTCO contribuera aux efforts de croissance durable du secteur d'activité en mettant l'emphase sur le développement de produits, l'innovation et l'exportation. »

Les fournisseurs ayant de l'intérêt pour ce projet mais ne pouvant assister à l'un des événements sont invités à s'inscrire au portail de fournisseurs potentiels au www.OCFC2.com.

À propos de Logistik Unicorp

Chef de file canadien en gestion intégrée de programmes d'uniformes, Logistik Unicorp est une entreprise privée dont le siège social est situé à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Logistik fournit des vêtements de haute qualité, innovateurs et fonctionnels à plus de 300 000 utilisateurs individuels canadiens oeuvrant au sein de diverses organisations gouvernementales et d'entreprises, telles que l'Agence des services frontaliers du Canada, Postes Canada, Service correctionnel Canada, Parcs Canada et le Ministère de la Défense nationale (MDN). La gestion intégrée a pour objectif de fournir la gamme complète des fonctions d'un programme, le tout conçu sur mesure pour les clients : R et D, design, production, sous-traitance, approvisionnement, assurance-qualité, entreposage sécurisé et distribution. La gestion de comptes personnalisée et les solutions sur mesure en technologies de l'information bonifient davantage l'offre de Logistik. Grâce à nos filiales en Allemagne, Tunisie, Émirats Arabes Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Vietnam, nous exportons nos produits à travers le monde. Pour plus d'information à propos de Logistik, visitez le www.logistikunicorp.com.

