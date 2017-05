Publication du rapport annuel et des résultats IFRS audités pour l'exercice 2016 de Mail.Ru Group, ainsi que des résultats IFRS non audités pour le premier trimestre 2017







Mail.Ru Group Limited (MAIL : IL, ci-après nommé « la Société » ou « le Groupe »), l'une des plus grandes entreprises d'Internet sur le marché Internet russophone, a publié aujourd'hui son rapport annuel et ses résultats des normes internationales d'information financière (IFRS) audités pour l'exercice qui s'est clos le 31 décembre 2016, ainsi que les résultats IFRS non-audités et l'information financière sur le segment pour le trimestre clos le 31 mars.

Éléments principaux des résultats

Les résultats finaux audités du segment pour l'exercice 2016 sont entièrement conformes aux déclarations commerciales préliminaires

- Le chiffre d'affaires total du segment du Groupe est de 42 751 millions de roubles (RUR), l'EBITDA total du segment du Groupe est de 17 914 millions RUR et le bénéfice net total du Groupe est de 11 616 millions RUR

Le chiffre d'affaires total du segment du Groupe au T1 2017 augmente de 24,4 % en glissement annuel pour se chiffrer à 12 636 millions RUR.

L'EBITDA total du segment du Groupe au T1 2017 a augmenté de 10,7 % en glissement annuel pour se chiffrer à 4 884 millions RUR.

Le bénéfice net total du Groupe au T1 2017 a augmenté de 25,4 % en glissement annuel pour se chiffrer à 3 478 millions RUR.

Au 31 mars 2017, la trésorerie était de 8 428 millions RUR.

Dmitry Grishin, président du Conseil d'administration et Boris Dobrodeev, PDG (Russie) de Mail.Ru Group, ont déclaré :

« Nous sommes heureux de rapporter nos résultats finaux IFRS audités pour l'exercice 2016 qui sont, comme pour toutes les années précédentes, entièrement conformes aux annonces préliminaires faites en février. Nous sommes également heureux d'annoncer que l'année 2017 a très bien commencé, avec une croissance du chiffre d'affaires au T1, y compris avec Pixonic et Delivery Club, sur une base pro forma de 24,4 % en glissement annuel, pour se chiffrer à 12 636 millions RUR.

La croissance des revenus publicitaires est restée importante au T1 et a suivi les tendances que nous avons observées au T1. Bien que nous ayons utilisé une partie de nos stocks pour stimuler nos nouveaux produits mobiles, le chiffre d'affaires de la publicité a augmenté de 24,3 % en glissement annuel pour se chiffrer à 4 871 millions RUR. Les revenus publicitaires à la plus forte croissance ont été la publicité intégrée dans les réseaux sociaux et le mobile. Tout au long de l'année 2017, nous allons continuer à mettre l'accent sur la croissance des publicités mobiles et vidéo et sur le déploiement continu des nouvelles technologies de publicité. L'implication continue à augmenter sur toutes les plateformes et notre position unique nous permet de tirer des avantages tandis que les budgets publicitaires continuent à s'orienter vers le numérique, et en particulier vers le mobile.

Au T1, VK a continué ses solides performances que nous avons constatées sur l'exercice 2016. Au T1, le chiffre d'affaires a augmenté de 45,9 % pour atteindre 2 744 millions RUR. La publicité constitue toujours la plus grosse part du chiffre d'affaires, et tandis que VK IVAS a augmenté au T1, le chiffre d'affaires de la publicité a augmenté plus vite que le chiffre d'affaires total. Nous continuons à améliorer la plateforme et l'expérience utilisateur. Au T1 nous avons fait d'autres mises à jour sur le fil d'informations intelligent, suite à quoi, les publications ont augmenté de manière significative. Par ailleurs, le T1 a vu le déploiement de VK Live et le lancement des transferts d'argent aux communautés. Les visionnages de la diffusion en continu de vidéos en direct de Daily VK ont été multipliés par 3,5 et ont dépassé 10 millions au mois de mars. Le nombre total d'utilisateurs actifs par mois a établi un nouveau record de 97 millions. L'utilisation du mobile a aussi continué à montrer une forte croissance avec un nouveau record de plus de 80 millions d'utilisateurs du mobile par mois.

Au T1 2017 et sur une base proforma, notre chiffre d'affaires des jeux MMO (jeux en ligne massivement multi-joueurs) a augmenté de 51,8 % en glissement annuel pour se chiffrer à 3 977 millions RUR, la part du chiffre d'affaires international ayant dépassé pour la première fois un tiers du chiffre d'affaires total des jeux MMO et battant un record de hausse de plus de 40 % au mois de mars. Cela a été fait par une combinaison de forte croissance continue de Warface, qui est resté notre plus grand jeu et d'un lancement réussi, à l'échelle nationale et internationale, de Revelation Online. La ligne de produits de plus grands lancements à venir, fondée sur nos principales franchises, reste très importante.

En novembre 2016, nous avons annoncé l'acquisition de Delivery Club. Tel qu'il a été précédemment déclaré, cette entreprise a été pleinement intégrée au sein du Groupe. Depuis l'acquisition de Delivery Club, nous avons vu une croissance très significative dans tous les paramètres d'exploitation. En mars 2017, le nombre de commandes a doublé en glissement annuel pour atteindre 718 000 (avec un record de 50 000 commandes quotidiennes) et le nombre de restaurants a dépassé le chiffre de 5 200.

Tout au long de l'année 2016, notre marché basé sur les emplacements, Youla, a connu une très forte croissance des utilisateurs. Ceci a continué en 2017 avec un nouveau pic de 16,6 millions d'utilisateurs mensuels et 3 millions d'utilisateurs quotidiens actifs sur toutes les plateformes au mois d'avril. L'application est toujours restée dans les 5 meilleures dans l'ensemble de la Russie, à la fois sur l'App Store et Google Play. Nous allons continuer à examiner le potentiel de certaines expériences de monétisation limitées dans le courant de l'année 2017. Toutefois, tel qu'il a précédemment été déclaré, l'accent sera principalement mis pour augmenter le nombre d'utilisateurs et leur implication. Au T1, nous avons ajouté à la version web une fonctionnalité complète de « buy-side » qui avait précédemment été lancée dans l'application mobile, et nous avons déployé une modération avancée dans le secteur de l'immobilier. Les commentaires des utilisateurs restent très positifs ; c'est pourquoi nous prévoyons une plus grande croissance des utilisateurs tout au long de 2017.

L'exercice 2017 a très bien commencé, avec de bonnes contributions de la publicité, des jeux et de Delivery Club. Par conséquent, et sur la base de notre visibilité actuelle, nous sommes heureux d'augmenter nos perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2017, des perspectives précédemment prévues pour le chiffre d'affaires proforma de 16 -19 % à la croissance du chiffre d'affaires proforma de 17 à 21 %, pour qu'il se chiffre entre 50 milliards et 51,7 milliards RUR. »

Vous pouvez découvrir l'intégralité du communiqué de presse en cliquant sur https://corp.mail.ru/en/press/releases/9967/

