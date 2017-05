Avis aux médias - Assises 2017 - L'UMQ convie les médias au plus important rendez-vous annuel du milieu municipal au Québec







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est sur le thème « Créer des ponts pour l'avenir » - un clin d'oeil au thème des célébrations entourant le 375e anniversaire de Montréal - que se tiendront les 96es assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Ce rendez-vous annuel incontournable pour le milieu municipal se déroulera les 4 et 5 mai prochains au Palais des congrès de Montréal et réunira plus de 1 200 élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires de toutes les régions du Québec.

La Commission des Assises 2017 de l'UMQ a élaboré, encore cette année, une programmation riche et diversifiée, taillée sur mesure pour répondre aux besoins des municipalités. L'UMQ offrira notamment aux déléguées et aux délégués plus d'une quinzaine d'ateliers politiques et de cliniques de perfectionnement, totalisant plus d'une vingtaine d'heures de formation et portant sur des enjeux d'actualité prioritaires pour le milieu municipal. Ceux-ci pourront également prendre connaissance et échanger avec les artisans des 24 projets finalistes du mérite Ovation municipale, qui met en valeur la créativité au bénéfice des citoyens. Ces projets sont présentés au coeur du salon Quartier municipal des affaires.

Plusieurs conférenciers de prestige se succèderont sur cette tribune de choix. L'UMQ accueillera notamment le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, et le chef de l'opposition officielle, monsieur Jean-François Lisée.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les Assises 2017 sont invités à se présenter au comptoir d'inscription VIP sur place pour obtenir une accréditation, ou à communiquer à l'avance avec monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias (cellulaire : (438) 827-4560; courriel : plemieux@umq.qc.ca).

Une salle de presse (salle 521AB) avec un accès Wi-Fi gratuit sera réservée sur place aux journalistes pour toute la durée des Assises 2017. Les médias ayant des demandes techniques particulières (ex : ligne téléphonique, ligne RNIS, lien câble, matériel technologique d'appoint, etc.) peuvent en formuler la demande auprès de madame Paula Green, chargée de gestion d'événements au Palais des congrès de Montréal (téléphone : (514) 871-3116; courriel : paula.green@congresmtl.com). Les frais occasionnés pourraient alors être facturés.

HORAIRE

Mercredi 3 mai 2017



15 h à 19 h Accueil et ouverture de l'inscription



18 h 30 à 20 h 30 Assemblées générales annuelles des caucus d'affinité

( activités à huis clos )

Caucus des municipalités locales

Caucus des municipalités de centralité

Caucus des cités régionales

Caucus des municipalités de la métropole





Jeudi 4 mai 2017



7 h à 17 h Accueil et inscription



8 h à 9 h 30 Cérémonie d'ouverture officielle des Assises 2017

Allocution du premier ministre Philippe Couillard

Remise du titre Membre honoraire de l'UMQ





8 h 30 à 16 h 30 Journée des approvisionneurs municipaux 2017



9 h 30 à 18 h Ouverture officielle et visite du salon Quartier municipal des affaires

Présentation des 24 projets finalistes du mérite Ovation municipale



9 h 30 à 10 h 30 Assemblée générale annuelle du Caucus des grandes villes

( activité à huis clos )



11 h à 12 h Cliniques de perfectionnement

Collaborations communautaires dans le domaine de la sécurité publique : le rôle des municipalités au Québec

Hydro-Québec au service des municipalités

La reconnaissance des gouvernements de proximité : de l'énoncé de principe à la mise en oeuvre

Le comportement éthique de l'élu lors d'une séance du conseil

L'intelligence artificielle au service des villes : comment augmenter sa compétitivité et se rapprocher des citoyens

Mythes et réalités liés à la gestion des matières organiques

Regroupements municipaux : les réelles retombées pour nos citoyens, tributaires d'une mise en oeuvre commune















12 h à 13 h 30 Déjeuner-conférence Bell

Conférencière invitée : Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro

Remise du Prix Francine-Ruest-Jutras/Femmes et gouvernance locale





13 h 30 à 14 h Remise des prix Défi Santé de Capsana



13 h 30 à 15 h Assemblée générale annuelle de la Commission des jeunes élus et élues

(activité à huis clos)



15 h à 15 h 30 Lancement de la campagne « Prends ta place et vote! » de la Commission des jeunes élus et élues



15 h à 16 h 30 Ateliers politiques

Bâtissons notre avenir!

En route vers l'égalité!

Principaux défis en gestion des ressources humaines : comment rétablir les ponts?

Radicalisation menant à la violence : mieux comprendre pour mieux prévenir









16 h 45 à 17 h 15 Allocution du chef de l'opposition officielle

Jean-François Lisée, chef du Parti Québécois Vendredi 5 mai 2017



7 h à 15 h Accueil et inscription



7 h 15 à 9 h 30 Forum sur le développement économique

Petit-déjeuner à 7 h 15

Ouverture du Forum à 7 h 45





9 h à 15 h Visite du salon Quartier municipal des affaires

Présentation des 24 projets finalistes du mérite Ovation municipale



10 h à 11 h 30 Ateliers politiques

Construire la ville intelligente, améliorer le service au citoyen

Médias sociaux : garder le contrôle, même quand on pense le perdre!

Promouvoir les atouts de notre municipalité, une question de marketing!

Services de sécurité incendie : les regroupements sont-ils inévitables?









11 h 30 à 13 h 30 Déjeuner-conférence des délégués

Conférencier invité : Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique

Remise de prix :

Fondation du Centre jeunesse de Québec



Personnalité de la relève municipale de l'année

Présentation de l'équipe de l'UMQ pour l'épreuve du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie, en partenariat avec Gaz Métro











14 h à 16 h Assemblée générale annuelle ( activité à huis clos )



19 h 30 à 23 h Soirée gala du mérite Ovation municipale

Hommage aux 20 ans

Remise des prix du mérite Ovation municipale



La programmation détaillée des Assises 2017 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #Assises2017. Une application mobile pour téléphones intelligents et tablettes, développée spécifiquement pour les Assises 2017, en collaboration avec la Ville de Montréal, est également disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :