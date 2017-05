/R E P R I S E -- Grande marche pour la forêt 2017 - L'UMQ solidaire des régions forestières/







DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 30 avril 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) profite de la deuxième grande marche forestière organisée par l'Alliance forêt boréale aujourd'hui, à Dolbeau-Mistassini, pour réitérer son appui aux communautés forestières durement éprouvées par le nouveau conflit commercial sur le bois d'oeuvre résineux entre le Canada et les États-Unis.

Elle interpelle également le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, afin qu'il annonce sans plus tarder des garanties de prêt pour les entreprises forestières québécoises et canadiennes, quelques jours après l'annonce, par le département du Commerce des États-Unis, de l'imposition de droits compensatoires rétroactifs de près de 20 % sur le bois d'oeuvre exporté vers les États-Unis.

« Alors que l'incertitude quant à l'avenir de notre secteur forestier est croissante et que les emplois des milliers de familles qui dépendent du secteur forestier dans de nombreuses régions du Québec sont menacés, le gouvernement fédéral doit en faire davantage pour reconnaître l'apport fondateur de l'économie forestière pour les communautés de partout au pays », a déclaré monsieur Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien et membre du Comité sur la forêt de l'UMQ.

Soulignons qu'outre Monsieur Potvin, plusieurs élues et élus membres du comité étaient réunis à Dolbeau-Mistassini aujourd'hui. Ils ont marché aux côtés d'autres partenaires du secteur forestier et de plusieurs milliers de citoyennes et de citoyens pour rappeler l'importance économique, sociale et environnementale de la filière bois, tant pour les régions forestières que pour l'ensemble de la société québécoise.

L'UMQ demeurera active, au cours des prochaines semaines, pour défendre les intérêts des régions forestières du Québec face à ce nouveau conflit commercial sur le bois d'oeuvre. Les enjeux forestiers seront d'ailleurs à l'ordre du jour du Forum sur le développement économique qui se tiendra le 5 mai prochain à Montréal, dans le cadre de ses Assises 2017.

Rappelons que le Comité sur la forêt de l'UMQ, créé en 2015, est composé d'une vingtaine d'élues et élus des principales régions forestières du Québec.

