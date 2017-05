WestJet obtient la certification NDC de l'IATA







Première compagnie aérienne canadienne certifiée NDC niveau 2

CALGARY, le 1er mai 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui être la première compagnie aérienne canadienne à obtenir une certification New Distribution Capability (NDC) de niveau 2. La NDC est une norme de l'Association du transport aérien international (IATA). Cette certification confirme la capacité de WestJet d'envoyer et de recevoir des messages NDC. La norme NDC a été élaborée en vue d'améliorer les possibilités de communications entre les compagnies aériennes et les agences de voyages.

« La norme NDC de l'IATA présente des avantages solides et évidents, à la fois pour l'industrie du voyage et pour les consommateurs », a déclaré Lyell Farquharson, vice?président, Ventes et Distribution de WestJet. « Au moment où WestJet continue de dégrouper ses produits et d'ajouter des options complémentaires, ces nouvelles capacités nous permettent de collaborer plus étroitement et efficacement avec des partenaires de l'industrie du voyage de partout dans le monde, ce qui profitera à nos invités. Cet investissement dans la norme NDC constitue l'un de nos nombreux investissements de la dernière année visant à soutenir nos capacités de premier ordre et notre croissance dans le secteur des déplacements d'affaires. Nous savons que cette nouvelle capacité facilitera l'accès au contenu de WestJet, améliorera l'offre de produits aux invités et fournira une expérience harmonieuse dès le début d'une réservation. »

« Nous saluons l'initiative prise par WestJet pour obtenir la certification NDC de niveau 2 et nous espérons que d'autres transporteurs de la région suivront son exemple. La norme NDC modernise la manière de présenter les produits des compagnies aériennes par l'entremise des intermédiaires de voyage, ce qui permet d'offrir aux voyageurs un contenu plus riche et une plus grande transparence », a ajouté Yanik Hoyles, directeur du programme NDC de l'IATA.

La norme NDC donne la possibilité aux agents de voyages et aux sociétés de gestion de voyages d'offrir de meilleurs services à leurs clients : ils peuvent accéder à tous les aspects pertinents de l'expérience WestJet (des détails de la cabine à la franchise de bagages en passant par les options de surclassement), réserver des vols et des suppléments comme des repas et choisir des sièges auprès de WestJet.

IATA

L'IATA offre l'unique programme de certification officiel de l'industrie pour la norme New Distribution Capability (NDC), à savoir le programme de certification NDC. Le 22 mars 2017, WestJet Airlines a obtenu le niveau 2 de la « certification NDC » en vertu du programme de certification NDC. Cette certification confirme que WestJet Airlines utilise des messages de gestion de l'offre dont les schémas sont conformes à la norme NDC, version PADIS 15.2. Pour en savoir plus sur la portée du programme de certification NDC et sur les différents types de messages NDC, veuillez consulter : http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Documents/guide-ndc-registration-certification-program.pdf (en anglais).

WestJet

Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Parmi les employeurs de choix au Canada (Aon Hewitt)

