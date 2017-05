Rock Icons : un documentaire live







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le temps d'un soir, le Théâtre Plaza va se transformer en une capsule à voyager dans le temps alors que les spectateurs auront droit à un feu d'artifice avec la première de Rock Icons : «un documentaire live». Produit par Pierre E. Roy et Christian Jacques, ce concept inédit est inspiré des faits marquants de la culture rock.

Rock Icons est une revue musicale hors-norme, une radiographie visuelle de l'histoire du rock, tel un authentique documentaire. On y illustre les scandales (Sex Pistols qui sacre à la télé, Keith Richard qui fume les cendres de son père, l'émeute de Guns and Roses à Montréal), les grands disparus (Jimi Hendrix, John Lennon, Kurt Cobain), les mouvements socio-culturels et la politique (la guerre du Vietnam, Woodstock, la chute du Mur de Berlin), les faits cocasses (Paul McCartney dit « Oh, fucking hell! » dans Hey Jude, les membres de Nirvana sont expulsés de leur propre lancement après avoir provoqué un food fight), l'impact du rock sur les films (Wayne's World, Almost Famous) et l'évolution de la technologie (le Walkman, Napster, les cellulaires).

La formation Three of Us va interpréter des succès des sixties à aujourd'hui dont Folson Prison (Johnny Cash), Come Together (The Beatles), We're Not Gonna Take It (Twisted Sister) et American Idiot (Green Day). Ce trio, des plus expérimenté, a déjà donné des spectacles dans quatre pays et plusieurs provinces canadiennes.

Pierre E. Roy a plus de 35 ans d'expérience dans le show-business. Il a, entre autres, été concepteur, éclairagiste, directeur technique et de tournée d'Éric Lapointe de 1994 à 2002; concepteur et éclairagiste du Boogie Wonder Band de 2006 à 2017; concepteur et éclairagiste du Show Harley de 2012 à 2017; concepteur et éclairagiste du Rockfest de 2014 à 2017.

Diplomé en arts et bachelier en Design Graphique, Christian Jacques est un multi-disciplinaire des arts visuels. Durant les 10 premières années de sa carrière, il était musicien et infographiste avant d'être contaminé par l'évolution des technologies durant les années '90. Au fil des ans, il a développé une expertise dans l'événementiel et l'édition vidéo de concert. Il a travaillé, entre autres, avec Loverboy, Dennis De Young et Richard Abel.

