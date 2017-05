Canada 2017 - Raconte ton histoire - L'album souvenir







CBC/RADIO-CANADA INVITE LES CANADIENS À PARTICIPER À LA CRÉATION D'UN ALBUM SOUVENIR MARQUANT UN JALON IMPORTANT DE L'HISTOIRE DU CANADA

OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - L'année 2017 marque un jalon important de l'histoire du Canada.CBC/Radio-Canada invite tous les Canadiens à participer à la création d'un album souvenir bilingue pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. L'album souvenir CANADA 2017 - RACONTE TON HISTOIRE, qui sera publié en une seule édition dans les deux langues officielles à l'automne 2017, constituera un recueil fascinant de courts récits soumis par des Canadiens de partout au pays qui souhaitent partager et immortaliser leurs histoires. Il s'agira d'un aperçu du Canada en 2017 reflétant des gens, des valeurs, des lieux et des événements qui célèbrent notre fierté, notre culture et notre avenir en tant que pays.

Dès aujourd'hui, CBC/Radio-Canada met à la disposition des Canadiens un espace numérique pour partager leurs histoires et souvenirs personnels (en texte ou en vidéo, accompagnés de photos) qui témoignent de leur expérience de vie au Canada, à ce moment-ci de notre histoire.

Un lieu ou un paysage enchanteur, une personnalité inspirante, une expérience ou un souvenir déterminant, un moment de fierté, ou encore un événement qui contribue à faire du Canada un meilleur endroit où vivre, sont autant de témoignages et de souvenirs à immortaliser pour et par les Canadiens en 2017.

Raconte ton histoire à Radio-Canada.ca/racontetonhistoire

CBC/Radio-Canada choisira de publier les histoires les plus captivantes pour les inclure dans l'album souvenir en ligne sur Radio-Canada.ca/racontetonhistoire tout le long de l'année.

Le public pourra se procurer une version imprimée de l'album souvenir bilingue CANADA 2017 - RACONTE TON HISTOIRE dans les librairies, à temps pour les Fêtes. Tous les Canadiens qui le désirent pourront également télécharger gratuitement une version numérique de l'album souvenir.

« Les Canadiens ont des histoires extraordinaires à raconter; ils ont une façon bien à eux et stimulante de voir les choses », a déclaré Hubert T. Lacroix, président-directeur général de CBC/Radio-Canada. « Nous espérons que ce projet inspirera les Canadiens d'un bout à l'autre du pays à partager leurs expériences et leurs idées, à apprendre les uns des autres et à s'investir dans leur communauté. »

L'album souvenir bilingue CANADA 2017 - RACONTE TON HISTOIRE est publié par CBC/Radio-Canada, en collaboration avec Mosaic Press, un des éditeurs indépendants les plus réputés du Canada, engagé dans la publication d'ouvrages multiculturels à l'image de la diversité ethnique canadienne.

Visitez le site Radio-Canada.ca/racontetonhistoire pour soumettre une histoire dès maintenant et consulter les histoires partagées. La version imprimée de l'album souvenir colligera des histoires soumises sur le site avant le 15 juillet 2017. La version en ligne s'enrichira d'histoires soumises jusqu'au 30 novembre 2017. Les détails concernant la parution et la distribution de l'album souvenir seront annoncés ultérieurement.

