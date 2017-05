Vous voulez assister à une exposition canine avec votre chien? Pensez-y à deux fois







GUELPH, ON, le 1er mai, 2017 /CNW/ - À mesure que les températures se réchauffent, de plus en plus d'expositions canines sont présentées à l'échelle du pays. De nombreuses publicités d'expositions canines comportent un message invitant les propriétaires à amener leur animal avec eux à l'événement. Cependant, il est important de se rappeler que les expositions canines sont organisées beaucoup plus en fonction des propriétaires d'animaux que de leurs chiens, et cet environnement peut devenir très stressant pour l'animal.

« Les allées étroites, les foules composées de nombreux enfants, les drapeaux qui claquent au vent, les présentoirs dégageant des odeurs étranges (ou appétissantes) et tous ces chiens inconnus peuvent générer de l'anxiété même chez l'animal le plus calme et le mieux socialisé, explique Stacey Huneke, une technicienne-vétérinaire autorisée. Les chiens réagissent différemment lorsqu'ils sont stressés et anxieux. Certains peuvent vomir ou avoir de la diarrhée, et souvent, la personne qui tient la laisse ne s'en aperçoit même pas, étant trop absorbée par sa conversation avec un exposant ».

Bien que certaines expositions canines offrent maintenant des « activités » permettant aux chiens de participer aux festivités, il ne s'agit souvent que d'un circuit d'obstacles que la majorité des chiens ne connaît pas ou n'est pas physiquement apte à parcourir. Mme Huneke souligne que ce type d'activité peut entraîner des blessures ou des coups de chaleur.

« Il est également important de se rappeler que les organisateurs de tels événements ne peuvent garantir le statut d'immunisation de tous les animaux présents sur le site, ajoute Mme Huneke. Un environnement très stressant, combiné à la présence de maladies, pourrait faire en sorte que votre animal contracte également une maladie ».

Bien que Mme Huneke ne recommande pas d'amener votre animal à une exposition canine publique, elle précise que si vous le faites, il est important d'apprendre le langage corporel de base des chiens afin de pouvoir détecter les signes de stress chez votre animal. Consultez votre équipe de soins vétérinaires pour en apprendre davantage au sujet du langage corporel des chiens, particulièrement en ce qui concerne les signes de stress les plus courants.

Voici quelques autres conseils à prendre en considération si vous amenez votre animal à une exposition :

Soyez prêt mentalement à quitter l'événement si votre animal ou les animaux autour de vous présentent des signes de stress.

Assurez-vous que votre chien est stérilisé et que tous ses vaccins sont à jour, y compris le vaccin contre Bordetella.

Gardez toujours votre chien à l'oeil pendant que vous discutez avec des exposants ou d'autres participants.

Assurez-vous que les enfants ne caressent pas votre chien sans demander d'abord votre permission et accordez-la uniquement si votre chien est calme, qu'il est assis et qu'il ne présente pas de signes de stress.

Vérifiez à l'avance l'emplacement de la clinique vétérinaire d'urgence la plus près et repérez la tente de Premiers soins à votre arrivée sur le site.

