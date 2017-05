SunExpress se positionne idéalement dans le monde des ventes numériques grâce à la plateforme d'IBS Software







ANTALYA, Turquie, May 1, 2017 /PRNewswire/ --

La compagnie aérienne migre vers iFly Res d'IBS pour les réservations des passagers

SunExpress, coentreprise de Turkish Airlines et Lufthansa, a transité avec succès vers la plateforme PSS d'IBS Software, iFly Res, pour administrer les réservations des passagers, la billetterie et les opérations de contrôle des départs. SunExpress, possédant une flotte de plus de 70 avions, a transporté 8 millions de passagers en 2016 vers plus de 80 destinations à travers l'Europe, la Turquie et l'Afrique du Nord.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170313/477770LOGO )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/495607/SunExpress_Logo.jpg )



iFly Res, logiciel de pointe d'IBS, permet une communication générale fortement améliorée entre SunExpress et son réseau de distribution essentiel, les agences de voyage européennes. Le nouveau système contient la norme de distribution pour les ventes de billets, la « NDC - New Distribution Capability » (nouvelle capacité de distribution) introduite par l'Association internationale de transport aérien (AITA). La présentation simple et aisée des tarifs aériens et autres services de voyage soutient à la fois le volume de travail quotidien des partenaires de SunExpress dans l'industrie du voyage et la demande des consommateurs utilisant le site Web récemment rénové, sunexpress.com. Actuellement, le site Web de SunExpress est utilisé de plus en plus intensivement pour les réservations directes des voyageurs et pour les modifications immédiates de voyages, avec une conception adaptée sur mobile.

iFly Res permet aussi l'intégration de 116 agences de voyage en ligne, notamment d'importants moteurs de métarecherches européens, ainsi que de plus de 70 entreprises et fournisseurs techniques, dont certains utilisent la norme NDC. Sont également inclus 9 systèmes de contrôle des départs utilisés dans toutes les stations internationales et 9 systèmes pour les paiements des billets, associés et intégrés dans les 5 systèmes GDS les plus importants. La mise en oeuvre, qui a duré un an, impliquait la création d'un moteur de réservation en ligne de première classe, de sites Web B2B et B2C ainsi que la formation de plus de 1 000 employés et agents.

« La nouvelle plateforme renforce davantage notre société pour gérer différents modèles commerciaux : ventes de places uniquement et vols charter. En ce qui concerne les ventes de places, SunExpress se trouve désormais dans une position idéale pour accroître de manière significative sa capacité à vendre des services auxiliaires innovants tous canaux de ventes confondus. Avec ce système moderne, innovant et flexible, SunExpress est maintenant parfaitement positionnée pour se rapprocher des agences de voyage comme des passagers, avec des interactions numériques significatives », a déclaré Peter Glade, directeur commercial de SunExpress. « Nous sommes impatients d'exploiter ce système encore davantage au cours de la prochaine phase du projet, afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de nos partenaires tour-opérateurs. »

« iFly Res se fait rapidement un nom dans le secteur, en tant que solution robuste, évolutive et innovante pour soutenir les besoins transformationnels des opérations de services aux passagers des compagnies aériennes. Cette mise en service fructueuse chez SunExpress prouve qu'IBS est en mesure de fournir des migrations PSS complexes dans de grandes compagnies aériennes. Cela appuie fortement nos capacités de mise en oeuvre et valide les investissements significatifs réalisés dans notre portefeuille iFly Res. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec SunExpress pour l'avenir », a déclaré Paul Lynch, VP sénior et responsable des services aux passagers aériens chez IBS.

« Nous nous réjouissons de la décision de SunExpress de mettre en oeuvre une solution NDC, permettant à la compagnie aérienne de moderniser la façon dont les produits sont présentés via son réseau d'agents de voyage », a déclaré Yanik Hoyles, directeur du programme NDC de l'AITA.

Pour de plus amples informations sur IBS, veuillez consulter le site http://www.ibsplc.com

Pour toute demande, les médias sont priés de contacter :

Bratati Ghosh

Directrice du marketing, IBS

bratati.ghosh@ibsplc.com



Relations médias de SunExpress :

Claasen Communication GmbH

Hindenburgstraße 2

64665 Alsbach

Tél. : +49(0)6257-68-781

Fax : +49(0)6257-68-382

http://www.claasen.de

sunexpress@claasen.de



Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 04:32 et diffusé par :