Le styliste de mode Manish Arora annonce un partenariat de parfum exclusif avec Designer Parfums







LONDRES, May 1, 2017 /PRNewswire/ --

Le styliste de mode à la renommée mondiale, Manish Arora, et la société de beauté prestige, Designer Parfums, sont fiers d'annoncer la signature d'un partenariat exclusif portant sur un parfum.

À PROPOS DE MANISH ARORA

Manish Arora est l'un des stylistes contemporains les plus célèbres et les plus inspirants du monde de la mode. Il est connu pour son savoir-faire ingénieux et son jeu unique avec les couleurs, ainsi qu'avec sa palette caractéristique de Rose et Or. Ses créations sont inspirées par le patrimoine indien et agrémentées d'une touche contemporaine très stimulante. C'est en 1997 que le monde a découvert l'esthétique du stylisme de Manish, avec le lancement de sa griffe « Manish Arora ». Avec elle, il a pris de plus en plus d'ampleur, s'attirant des fidèles dans le monde de la mode, ce qui a finalement mené Manish à montrer ses collections à la Fashion Week de Londres en 2005. En 2007, Manish Arora a fait son premier défilé à la Fashion Week de Paris. Cette même année, il est devenu membre de l'éminente Fédération du prêt-à-porter française.

Actuellement, Manish Arora vend ses créations dans de prestigieux magasins du monde entier tels que Le Printemps Paris, Joyce, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus. En 2014, la marque a ouvert son premier magasin phare à Paris, rue Rouget de l'Isle. Cette année verra l'ouverture d'un autre magasin phare à Pékin.

Manish Arora a été exhibé dans le monde de la mode et ses collections ont été présentées dans des magazines internationaux tels que Vogue, V Magazine, Elle, Harpers, L'Officiel, entre beaucoup d'autres. Son dernier défilé à Paris, en mars 2017, a été très applaudi par des rédactrices et rédacteurs en chef de mode internationaux, entre autres par Suzy Menkes, rédactrice en chef internationale de VOGUE : « The designer reached for the stars » - « Le styliste qui visait haut » - (Vogue Royaume-Uni, 2 mars 2017). « La collection d'automne 2017 de Manish Arora était incroyable et maîtrisée, belle du début à la fin », a écrit Camielle Lawson-Livingstone (Fashionisers, 3 mars 2017). « C'était un défilé humain. Un défilé qui visait la perfection esthétique dans chaque détail et qui l'a réalisé au plus haut niveau, avec la luminosité et la magie d'Henri Rousseau. C'était un hommage à l'imagination, et un avenir d'optimisme et de possibilités infinis », a publié Fashion Week Online (Pablo Van Arsdalen, 5 mars 2017). "Manish Arora nous a offert un véritable feu d'artifice ! », a écrit Women's Wear Daily (Alex Wynne, 2 mars 2017).

Manish Arora est un « amoureux de la vie » -- enthousiaste, épicurien, généreux et totalement libre d'esprit. Son travail s'attèle à répandre le bonheur et les couleurs dans un monde maussade. Son univers est une véritable célébration de la vitalité et des plaisirs de la vie, et est donc en parfaite adéquation avec le monde de la parfumerie.

"I am very happy to be launching my fragrance along with Designer Parfums. Fragrances are part of my world and of my culture. They contribute to make life beautiful and this is my credo in everything I am doing. The process of creating the fragrance has been a beautiful journey and I look forward sharing it with everyone soon!" said Manish Arora.

« Je suis très heureux de lancer mon parfum aux côtés de Designer Parfums. Les parfums font partie de mon monde et de ma culture. Ils contribuent à rendre la vie belle, ce qui est mon credo dans tout ce que je fais. Le processus de création a été une belle expérience et j'ai hâte de le partager bientôt avec tout le monde ! », a déclaré Manish Arora.

À PROPOS DE DESIGNER PARFUMS

Dirigé par Dilesh Mehta, président du conseil et PDG, Designer Parfums est en train de devenir un modèle clé dans le secteur de la parfumerie. Détenu en totalité ou exploité sous licence, son portefeuille actuel est distribué dans plus de 80 pays. Il couvre tout un éventail de classiques avec un véritable patrimoine aux côtés de marques de parfums de grands couturiers et designers comme Jean Patou, Jean Louis Scherrer, Aigner Parfums, Ghost, Porsche Design, ainsi que des marques de parfums de célébrités telles que Naomi Campbell, Ariana Grande, et récemment, Jennifer Lopez.

La nouvelle griffe montre le dynamisme du groupe et va lui permettre de se placer parmi les plus grands parfumeurs du secteur.

« Manish Arora est l'un de ces rares talents qui réussit à voir le potentiel de la véritable beauté indienne et la transformer en une vision artistique contemporaine et universelle. Cet accord de licence marque un tournant dans le développement de Manish Arora comme marque mondiale et nous sommes très heureux et enthousiastes à l'idée de faire partie de cette future croissance. Pour Designer Parfums, cette griffe va contribuer à renforcer notre portefeuille international de marques sélectives et toucher des clients plus jeunes et plus avertis sur la mode », a déclaré Dilesh Mehta, PDG de Designer Parfums.

Le lancement du parfum de Manish Arora devrait avoir eu début 2018.

Vous pouvez adresser toute autre question complémentaire à : PR@designerparfums.com, +44(0)1923-208-111

http://www.designerparfums.com/

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 04:31 et diffusé par :