Sir Lucian Grainge est nommé personnalité média de l'année 2017 des prix Cannes Lions







Le président du conseil et PDG d'Universal Music Group est le premier dirigeant de l'industrie musicale à recevoir le prix

CANNES, France, 1 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le festival international de la créativité Cannes Lions a annoncé aujourd'hui que Sir Lucian Grainge, président du conseil et président-directeur général d'Universal Music Group (UMG), sera récompensé lors du festival annuel en tant que personnalité média de l'année 2017. Sir Grainge est le premier dirigeant de l'industrie de la musique à être ainsi distingué depuis le lancement des prix en 1999.

Le prix sera remis à Sir Grainge lors d'une cérémonie qui aura lieu le mercredi 21 juin 2017, pendant le festival. Le prix de la personnalité média de l'année reconnait les innovateurs qui ont façonné l'avenir des médias.

Au cours d'une carrière qui s'étale sur près de quatre décennies dans l'industrie musicale, Sir Grainge a signé et travaillé avec de nombreuses stars mondiales, dont ABBA, Justin Bieber, Elton John, Jay Z, Katy Perry, Queen, Rihanna, The Rolling Stones, Sam Smith, U2 et Amy Winehouse.

Largement reconnu pour avoir posé les bases qui ont conduit au retour de la croissance de l'industrie de la musique après près d'une décennie de déclin, Sir Grainge a développé de nouvelles approches pour la signature et le développement de la carrière d'interprètes et d'auteurs-compositeurs d'ampleur mondiale. Il a aussi encouragé des modèles commerciaux innovants et créé des partenariats avec une large gamme de partenaires internationaux de la technologie et des médias.

Philip Thomas, PDG d'Ascential Events, les organisateurs des Cannes Lions, a déclaré : « Grâce à son impulsion créatrice, sa passion et ses remarquables qualités d'encadrement, Sir Lucian a réalisé de solides investissements dans la musique et la technologie qui ont contribué au retour de la croissance de l'industrie, tout en continuant à stimuler un environnement qui place l'artiste au premier plan. Dans l'exercice de ses fonctions, Sir Grainge a transformé Universal Music Group en un leader mondial du divertissement musical et nous sommes ravis de le distinguer en tant que personnalité média de l'année ».

Sir Grainge a commenté : « Alors que, de nos jours, l'industrie de la musique n'a pratiquement plus rien à voir avec les activités dans lesquelles j'ai débuté, le dénominateur commun est que les grands artistes et la grande musique restent au coeur de tout ce que nous faisons. Nous sommes fiers de démontrer comment les entreprises de médias traditionnelles peuvent se réinventer à l'ère du streaming, tirer parti des nouvelles technologies et travailler étroitement avec des marques partenaires pour développer des opportunités passionnantes pour les artistes, les labels et les fans. Au nom de toute l'équipe d'UMG et de tous nos interprètes et auteurs-compositeurs, nous sommes très reconnaissants au festival Cannes Lions pour cette récompense »

En 2011, Sir Grainge a dirigé l'acquisition réussie par UMG des actifs de musique enregistrée de la légendaire major du disque britannique EMI, en redonnant de la vitalité à son emblématique label Capitol Records, et a, au cours du processus, renforcé la position d'UMG comme leader mondial du secteur musical. Sous sa direction, la compagnie a établi de nombreux records créatifs, dont celui de la première compagnie musicale à occuper dix des dix premières places sur le classement Billboard Hot 100.

En 2016, Sir Grainge a été nommé Chevalier commandeur par Sa Majesté la Reine Élisabeth II lors de la liste des récompenses du 90e anniversaire de la Reine, pour ses réalisations dans l'industrie musicale, son encadrement dans des temps difficiles, ses contributions à l'économie britannique et ses investissements à l'étranger.

Sir Grainge est également membre des conseils d'administration de Lionsgate Entertainment Corp., un leader de premier plan de contenus mondiaux de nouvelle génération, et de l'université Northeastern à Boston, Massachusetts.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/506026/Universal_Music_Group_Sir_Lucian_Grainge.jpg

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 04:00 et diffusé par :