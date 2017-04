Logos Biosystems lance le système d'imagerie numérique CELENA S, une solution sophistiquée pour l'imagerie cellulaire







ANYANG, Corée du Sud, 30 avril 2017 /CNW/ - Logos Biosystems annonce le lancement du tout nouveau système d'imagerie numérique CELENA S muni d'un incubateur intégré. Multifonction, le CELENA S est conçu pour simplifier l'imagerie en fluorescence à haute résolution, en fond clair et en contraste de phase, tant pour les experts que pour les novices.

Le CELENA S est un système d'imagerie numérique entièrement intégré qui regroupe un microscope inversé, une caméra CMOS haute précision, des sources lumineuses à base de LED, des filtres à fluorescence, un ordinateur ainsi qu'un logiciel de capture et d'analyse d'images dans un seul et même appareil. Disposant d'objectifs interchangeables et de cubes filtrants à LED, le CELENA S est compatible avec une myriade d'applications en fluorescence et en fond clair. Le logiciel intuitif simplifie la prise d'images sophistiquées grâce à l'imagerie en time-lapse, en Z-stack et permet même le comptage automatique de cellules. Un système intégré d'incubation permet de contrôler précisément la température et l'humidité du milieu ainsi que la teneur en gaz des cellules afin de réaliser l'imagerie de cellules vivantes en conditions physiologiques contrôlées.

« La qualité de l'image est ce qu'il y a de mieux à propos du CELENA S. Nous pouvons l'utiliser pour effectuer un survol rapide ou pour recueillir des données, et nous obtenons des images nettes et détaillées dans les deux cas », déclare un représentant d'AmtixBio. « Nos chercheurs ont appris comment obtenir des images de haute qualité en seulement quelques minutes, ce qui n'a rien à voir avec les nombreuses heures d'entraînement et de formation qu'exigent les systèmes traditionnels. »

Le logiciel intuitif est un élément central du système, ce qui témoigne de l'engagement de Logos Biosystems à fournir des solutions d'imagerie élaborées afin de soutenir la communauté des sciences de la vie. Tous et toutes peuvent apprendre à générer des images de haute qualité avec le CELENA S sans devoir suivre une formation approfondie.

Le système d'imagerie numérique CELENA S sert uniquement à des fins de recherche et n'est pas conçu pour les procédures diagnostiques.

À propos de Logos Biosystems

Logos Biosystems se voue au développement et à la commercialisation d'outils et de technologies pour les sciences de la vie dans une vaste gamme d'applications, dont la recherche fondamentale, le contrôle de la qualité et la découverte de médicaments. Depuis 2008, Logos Biosystems a mis au point une série de systèmes automatisés et d'instruments d'imagerie pour les laboratoires menant des recherches de nature moléculaire et cellulaire. On compte parmi les produits offerts la famille de compteurs automatiques de cellules LUNA, le compteur de cellules microbiennes QUANTOM Tx, les systèmes et les réactifs pour le clearing des tissus X-CLARITY, et le système d'imagerie numérique CELENA S.

