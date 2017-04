Des milliers de victoires pour le 34e Défi sportif AlterGo







MONTRÉAL, le 30 avril 2017 /CNW Telbec/ - Stimuler la pratique sportive chez les personnes ayant une limitation fonctionnelle et, par le fait même, changer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et changer les mentalités. Voilà la vision du Défi sportif AlterGo, présenté par Hydro-Québec, qui a conclu sa 34e édition aujourd'hui. Durant 7 jours, plus de 6 700 athlètes handicapés de l'élite et de la relève ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont démontré leur volonté de pousser leur performance encore plus loin lors du plus grand événement multisport annuel au Canada.

Grâce au soutien indispensable de quelque 1200 bénévoles et de plus de 100 partenaires, le Défi sportif AlterGo fait définitivement de Montréal une destination incontournable pour le monde du sport adapté.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce 34e Défi sportif AlterGo. La quantité d'athlètes, la qualité des compétitions, des bénévoles et de l'expérience que chacun a vécu : les victoires sont multiples. Je vois tout le potentiel de développement que cela crée pour le sport adapté. Des élus qui découvrent de nouvelles façons de faire, des représentants d'autres provinces qui veulent mettre sur pied de nouvelles compétitions à la maison et la vitrine que cela procure pour Montréal, c'est immense! », a souligné Maxime Gagnon, directeur de l'évènement.

Former la relève québécoise

Ils étaient plus de 5 900 jeunes athlètes, en provenance de 120 écoles et de centres de réadaptation de tout le Québec, à participer à diverses compétitions organisées dans le cadre du volet scolaire du Défi sportif AlterGo. De nombreuses occasions ont été offertes à ces futurs athlètes de demain, tout au long de la semaine, afin de valoriser leur goût du sport et de les encourager à développer un intérêt pour de nouvelles disciplines sportives.

Moins d'un an avant PyeongChang 2018

Les compétitions nationales et internationales de haut niveau ont permis à nombre d'athlètes de se perfectionner en vue des prochains Jeux paralympiques d'hiver de 2018, à PyeongChang, et d'été de 2020, à Tokyo. Notons que le Défi sportif AlterGo compte plusieurs sports paralympiques, soit : boccia, para-tir, basketball et rugby en fauteuil, parathlétisme, paracyclisme et paranatation. Un événement important pour les athlètes québécois qui leur permet de s'exécuter à domicile et de mieux se positionner par rapport aux athlètes internationaux présents pour l'occasion.

À propos du Défi sportif AlterGo

Unique au monde, le Défi sportif AlterGo est le plus grand événement multisport annuel au Canada. Du 24 au 30 avril, la 34e édition rassemblait quelque 6 700 athlètes handicapés de l'élite et de la relève. Une occasion de vivre une expérience hors du commun en découvrant gratuitement des compétitions de sports adaptés de haut calibre et en rencontrant des athlètes du monde entier.

