Ils misent 15$, ils repartent avec 1,7M$ - Le Casino de Montréal vient de remettre l'un des plus gros lots de son histoire grâce à la nouvelle machine à sous Powerbucks







MONTRÉAL, le 30 avril 2017 /CNW Telbec/ - Marc Bruneau et sa conjointe Lise Boucher, de Laval, n'auront jamais autant apprécié la température maussade qui les fait opter pour une visite au Casino de Montréal. Un petit 15$ bien investi dans la nouvelle machine à sous Powerbucks leur a permis de mettre la main sur le premier gros lot progressif au Canada de cet appareil et l'un des plus gros gains de l'histoire du Casino : 1,7 M$.

Le couple chanceux, encore un peu fébrile de cette belle nouvelle, a rencontré quelques médias dans un salon privé du Casino. "Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui! Je viens quelque fois par année au Casino et je mets toujours un 20$ dans la machine Powerbucks. Quand j'ai vu que je remportais le gros lot progressif, je n'y croyais pas", explique M. Bruneau. Sa conjointe s'empresse d'ajouter : "Le plus important dans la vie, c'est la santé, mais nous aurons la chance d'avoir la santé et de l'argent".

Le couple de retraités souhaite laisser tomber la poussière avant de prendre des décisions concernant leur gain, tout en s'offrant rapidement un voyage. "Nous avons toujours gâter les autres, nous allons maintenant nous gâter un peu", ajoute Mme Boucher.

Premier gain de l'histoire de la machine à sous Powerbucks gagné au Québec

Déjà présent et apprécié dans d'autres provinces canadiennes, le Powerbucks, un lot progressif débutant à 1 000 000 $, est arrivé sur Espacejeux.com et dans les casinos et salons de jeux du Québec en janvier 2017.

Un lot connecté et généreux, avec des mises de seulement 0,50 $

Le Powerbucks est innovant puisqu'il permet de lier le jeu en ligne avec des appareils en établissement, en plus d'être connecté avec la Colombie-Britannique et le Manitoba .

. Cette association permet de faire grimper rapidement le lot progressif en raison du nombre élevé de joueurs qui y contribuent, tant en ligne que dans les établissements des trois provinces.

La mise minimale est de seulement 0,50 $.

Citations

« Le Powerbucks, qui est offert depuis l'été 2016 en Colombie-Britannique, connait un beau succès et est très apprécié de la clientèle de l'Ouest canadien. Nous étions heureux de pouvoir enfin l'offrir à la clientèle québécoise, mais nous sommes encore plus heureux que le premier gros lot progressif au Canada soit gagné chez nous, au Casino de Montréal », souligne Kevin Taylor , président des opérations à la Société des casinos du Québec.

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 30 avril 2017 à 16:24 et diffusé par :