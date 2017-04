Equinox Industries prêt à sauver ORA Véhicules Electriques







PARIS, April 30, 2017 /PRNewswire/ --

La holding industrielle Equinox Industries dirigée par Charles-Henri Rossignol a déposé une offre de reprise d'ORA Véhicules Electriques dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour cette entreprise au tribunal de commerce de Toulouse.

Equinox Industries, holding spécialisée dans le retournement d'entreprises fondée et dirigée par Charles-Henri Rossignol, propose d'assurer un plan de redressement du leader français de la location de véhicules électriques de type golfettes qui circulent sur les golfs dans toute la France ou les hôtels de plein air.

ORA VE a déposé le bilan récemment et recherche un repreneur au travers d'une procédure ouverte au tribunal de commerce de Toulouse et menée par un administrateur judiciaire.

L'entreprise réalise un chiffre d'affaire de 22 millions d'euros et emploi une cinquantaine de personnes qu'Equinox Industries reprendrait excepté 2 postes d'encadrement.

« Nous avons identifié les raisons qui ont conduit ORA Véhicules Electriques à déposer son bilan et proposons à la fois des solutions pour redresser ces erreurs et une organisation plus adaptée destinée à relancer l'activité rapidement », déclare Charles-Henri Rossignol qui a par le passé redressé la situation d'une compagnie aérienne toulousaine.

Equinox Industries compte apporter des fonds et restructurer l'entreprise. Un partenariat avec un loueur présent sur toute la France doit permettre d'améliorer fortement la part location court terme des véhicules électriques notamment.

La société pourrait être relancée dès cette année et équilibrée en moins de deux ans.

A propos d'Equinox Industries.

Equinox Industries est une société holding industrielle qui investit en fonds propres dans des sociétés en phase de retournement, de restructuration ou de transmission. Equinox Industries investit entre 5 millions d'euros et 30 millions d'euros dans des sociétés établies sur des marchés porteurs. Les apports en fonds propres d'Equinox Industries lui permettent de procéder au refinancement de l'activité et à son redéploiement le cas échéant. Equinox Industries contrôle directement ou indirectement 6 participations en France, en Angleterre, en Belgique et aux Etats-Unis pour un total de CA de 60M ? environ. Equinox Industries est notamment présent dans l'hôtellerie (via le groupe Value State), dans la presse professionnelle spécialisée (NewsMed), dans les services vétérinaires (VBD), dans les centrales photovoltaïques et dans la location de simulateur de vols pour la formation des pilotes de ligne (DS&P). (http://www.equinoxindustries.com)

