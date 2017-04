Réalisation de la dernière phase du projet d'aménagement du pôle Place des Arts







Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal dévoilent le concept de l'esplanade Clark

MONTRÉAL, le 30 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique au gouvernement fédéral, M. David Lametti, ont dévoilé aujourd'hui le concept d'aménagement de la future esplanade Clark, au coeur du Quartier des spectacles. Pour cette présentation, ils étaient accompagnés du président du conseil d'administration du Quartier des spectacles, M. Jacques Primeau.

Complémentaire à la place des Festivals

Situé à l'ouest de la rue Clark, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard Maisonneuve, l'esplanade Clark, d'une superficie de 5 000 m2, accueillera une grande terrasse urbaine où se déploieront, en été, du mobilier urbain convivial et des kiosques alimentaires et, de novembre à mars, une patinoire réfrigérée. S'inscrivant davantage dans le contexte urbain du carrefour Saint-Laurent/Sainte-Catherine, cette place publique aura une vocation différente et complémentaire de celle de la place des Festivals. Son aménagement en fera un lieu animé à une échelle intimiste. Du mobilier urbain, favorisant la détente, sera développé dans le cadre d'un concours de design.

À l'ouest de l'esplanade, un pavillon multifonctionnel hébergera un restaurant, un « chalet urbain », avec un vestiaire et un espace de détente, ainsi que des salles polyvalentes. Pour évoquer la convivialité et la chaleur de l'endroit, le concept architectural du bâtiment prévoit l'utilisation du bois pour la structure et le revêtement intérieur d'une partie du bâtiment. À ces attraits s'ajoute une surface gazonnée où il sera possible d'installer des scènes mobiles pour la tenue d'événements. Le coût du projet, qui s'élève à 67,1 M$, comprend aussi la reconstruction de la rue Clark, des aménagements de surfaces, visant à améliorer l'accessibilité universelle dans le secteur Place des Arts, et un bâtiment d'accès à la salle mécanique souterraine de la place des Festivals.

Citations

« La future esplanade Clark deviendra un point de rencontre sympathique et très animé à longueur d'année. Son aménagement viendra compléter l'aménagement du pôle Place des Arts, un secteur culturel déjà très vivant et apprécié de la population montréalaise et des nombreux visiteurs. Toutes les raisons seront bonnes pour profiter de ce bel espace au coeur de notre ville, en famille ou avec des amis. On pourra, au fil des saisons, s'y arrêter pour se détendre, socialiser, surfer sur l'Internet, y patiner, assister à un spectacle ou encore partager un bon repas. Ce sera à l'image de Montréal, un lieu dynamique et animé en tout temps. »

Le maire de la ville de Montréal, M. Denis Coderre

« Le gouvernement du Québec est, depuis le tout début, un partenaire majeur de la réalisation du Quartier des spectacles, un grand projet qui a pris forme en à peine une décennie. Notre appui à cette quatrième phase des travaux témoigne de notre engagement soutenu en faveur du développement culturel, touristique et économique de notre métropole et du Québec. »

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« Investir dans les infrastructures culturelles aide le Canada à conserver la mémoire des expériences vécues par son peuple et des lieux importants de son histoire, et à inviter les visiteurs à explorer et à comprendre le monde qui les entoure. Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement consacré aux projets culturels comme le Quartier des spectacles, jouent un rôle essentiel pour appuyer l'édification de collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne. »

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique au gouvernement fédéral, M. David Lametti, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Cet engagement de la Ville de Montréal démontre la détermination des pouvoirs publics à confirmer le Quartier des spectacles comme destination incontournable de la métropole. Le caractère multifonctionnel et polyvalent de l'Îlot Clark permettra de s'adapter aux rythmes des activités tout au long de l'année. En hiver, la patinoire permettra de célébrer la saison froide et attirera de nouveaux publics. Avec son aménagement convivial et adapté aux événements culturels, ce nouvel espace permettra aux festivals estivaux de renouveler l'expérience proposée à leur public. »

Le président du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, M. Jacques Primeau

L'aménagement de l'esplanade Clark complète une série de réalisations des dernières années pour le pôle Place des Arts, telles que la place des Festivals, la promenade des Artistes et le Parterre, entamées en 2008. Les travaux d'aménagement de l'esplanade Clark seront réalisés dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec - Volet Grands projets et s'échelonneront de l'automne 2017 jusqu'à la fin de l'automne 2019.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur le volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada, visitez le site www.infrastructure.gc.ca/prog/bcf-fcc-fra.html.

Pour plus de renseignements sur le programme Fonds Chantiers Canada-Québec, consultez :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/fonds-chantiers-canada-quebec-fccq/

Pour en savoir plus sur le concept de l'esplanade Clark, cliquez ici, et pour en obtenir une illustration, ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 30 avril 2017 à 13:45 et diffusé par :