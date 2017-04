Le gouvernement du Québec annonce la construction d'une nouvelle structure du pont Honoré-Mercier en direction de la Rive-Sud







MONTRÉAL, le 30 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la construction d'une nouvelle structure en direction de la Rive-Sud. Il s'agit de la solution retenue pour le projet majeur du pont Honoré-Mercier.

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et député de Châteauguay, M. Pierre Moreau, accompagné du ministre responsable des Affaires autochtones et député de Jacques-Cartier, M. Geoffrey Kelley, a procédé à cette importante annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard.

La nouvelle structure sera construite à côté du pont actuel et comprendra deux voies de circulation, de même qu'une piste multifonctionnelle. Le projet est estimé à plus de 100 millions de dollars. Par conséquent, il est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique.

Citations :

« L'analyse des diverses options a démontré que la construction d'une nouvelle structure du pont Honoré-Mercier en direction de la Rive-Sud est celle qui représente le meilleur investissement tant d'un point de vue financier que technique, humain et environnemental. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Depuis 82 ans, le pont Honoré-Mercier participe à notre développement économique, réunit parents et amis, et nous permet de travailler et de nous divertir. Il fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. La section en direction de la Rive-Sud est l'objet d'un contrôle rigoureux pour s'assurer qu'elle demeure, en tout temps, fonctionnelle et sécuritaire pour ses usagers. Toutefois, elle ne répond plus aux standards modernes de circulation routière et multifonctionnelle. La nouvelle structure sera érigée en parallèle à l'axe actuel, ce qui permettra d'achever ces travaux plus rapidement et plus efficacement. »

Pierre Moreau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et député de Châteauguay

« Je suis très heureux de constater le travail de collaboration des principaux partenaires dans ce dossier et je tiens à remercier les travailleurs mohawks pour leur indéniable contribution aux travaux de maintien, de même que le Conseil des Mohawks de Kahnawake pour son implication dans le dossier du pont Honoré-Mercier. »

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Le pont Honoré- Mercier est à la fois de compétence provinciale et de compétence fédérale. La structure provinciale du pont menant vers la Rive-Sud a été construite en 1934.





est à la fois de compétence provinciale et de compétence fédérale. La structure provinciale du pont menant vers la Rive-Sud a été construite en 1934. Des travaux se poursuivront ponctuellement pour maintenir la fonctionnalité du pont actuel d'ici la mise en service de la nouvelle structure.

La reconstruction de la structure en direction de la Rive-Sud permettra de :

lever l'interdiction des camions en surcharge et de rétablir la pleine largeur des voies;





recouvrer la fonctionnalité du trottoir en plus d'assurer le raccordement de la piste multifonctionnelle aux aménagements situés de part et d'autre du pont.

Lien connexe :

Pour obtenir plus d'information sur le projet majeur du pont Honoré-Mercier : www.transports.gouv.qc.ca/pont-honore-mercier

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 30 avril 2017 à 11:15 et diffusé par :