WTA et Porsche concluent un partenariat mondial pluriannuel visant à promouvoir la campagne d'une saison entourant les WTA Finals

La Women's Tennis Association (WTA) a annoncé que le spécialiste automobile Porsche avait conclu un partenariat pluriannuel afin de devenir le sponsor attitré de la campagne de qualification des WTA Finals, la « Porsche Race to Singapore ».

Steve Simon, PDG et président de la WTA, a déclaré, « La WTA est ravie de renforcer sa relation de longue date avec Porsche. Porsche soutient le tennis féminin depuis 40 ans et nous nous réjouissons à l'idée de créer une présence mondiale pour l'association de la marque avec la WTA. »

Detlev von Platen, directeur du marketing chez Porsche AG, a ajouté, « Le parrainage attitré de la Porsche Race to Singapore contribue à l'internationalisation de notre engagement vis à vis du tennis féminin. Avec nos activités nationales et la présence du Porsche Tennis Grand Prix à l'échelle mondiale, ce nouvel élément apporte de la valeur et assure la visibilité pendant toute l'année. »

Porsche s'associera à la WTA en tant que sponsor attitré de la campagne et du tableau de classement de la Porsche Race to Singapore. Cette campagne longue d'une saison jette les bases des BNP Paribas WTA Finals de Singapour présentés par SC Global, l'évènement superlatif de la saison WTA auquel participeront les 8 meilleures joueuses de simple et équipes de double. Grâce à ce nouveau partenariat, chacun des 57 tournois, des 53 évènements WTA et des 4 Grand Slams aboutissant aux WTA Finals représente un tour de circuit de la Porsche Race to Singapore. Chaque tournoi recevra des images de campagne avec un numéro de tour (reflétant le numéro du tournoi pendant la saison) sur un tableau de ligne de puits.

La joueuse qui finira en haut du tableau de classement de la Porsche Race to Singapore, en récupérant le plus grand nombre de points après le tour 57, non seulement obtiendra une place à l'épreuve reine de fin de saison mais recevra aussi une Porsche 911 GTS Cabriolet.

Karolina Pliskova est actuellement en tête du tableau de classement avec des victoires au Brisbane International et au Qatar Total Open. Caroline Wozniacki occupe la deuxième place après avoir fini deuxième au Qatar Total Open, aux Championnats de tennis Dubai Duty Free et au Miami Open, tandis que la championne du Miami Open, Johanna Konta, arrive en troisième place.

La société de Stuttgart est le sponsor du Porsche Tennis Grand Prix depuis 1978 et est propriétaire et organisatrice de l'évènement depuis 2002. Le tournoi est l'un des plus prestigieux de la saison sur terre battue avec un tableau d'honneur incluant Martina Navratilova, Maria Sharapova et Angelique Kerber. Par ailleurs, Porsche est depuis 2015 le sponsor automobile officiel des BNP Paribas WTA Finals de Singapour présentés par SC Global.

