La FTQ à la grande marche forestière de Dolbeau-Mistassini







DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 30 avril 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) participe à la grande marche forestière qui a lieu cette année à Dolbeau-Mistassini sur le thème Cultiver nos forêts pour la planète, organisée à l'occasion du Mois de l'arbre et des forêts. Le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, sera entre autres accompagné par les présidents des conseils régionaux de la FTQ au Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougameau-Chapais, Dany Bolduc et Jean Goudreault, ainsi que par le conseiller régional de la FTQ, Marc Maltais.

« À la suite de l'annonce du gouvernement américain d'imposer une surtaxe (droits compensateurs) sur le bois d'oeuvre, il était devenu essentiel pour la FTQ de répondre présent et de manifester sa solidarité à l'endroit de la population de la région qui risque d'être durement touchée par la mesure américaine dans le dossier du bois d'oeuvre. À l'échelle du Québec, ce sont 220 municipalités qui dépendent de l'industrie forestière d'où l'importance de ce dossier. À ce sujet, la FTQ est satisfaite, pour le moment, des mesures annoncées par Québec », déclare le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

« Pour notre population, la mobilisation va de soi. Il faut envoyer un message haut et fort à nos élus des différents paliers de gouvernement : on ne doit pas baisser les bras et abandonner nos populations. C'est la cinquième fois que les Américains imposent une surtaxe sur le bois d'oeuvre et, à chaque fois, le pays a eu gain de cause devant les tribunaux et nous comptons bien que le Canada remporte une nouvelle fois cette bataille », ajoute le président du Conseil régional FTQ Saguenay - Lac-Saint-Jean, Dany Bolduc.

« Cette marche pour la forêt est aussi un moment important qui marque notre solidarité à l'endroit des travailleurs et travailleuses de la forêt, ainsi qu'à toute l'industrie forestière dont dépend grandement notre région », note le président du Conseil régional du Haut du Lac-Saint-Jean - Chibougamau-Chapais, Jean Goudreault.

La marche forestière se mettra en branle à 11 heures devant l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini pour se diriger vers le centre-ville. « La participation de la population est essentielle et les militants et militantes de la FTQ ont bien l'intention de répondre présents et d'être de cet évènement qui se veut également festif », conclut le conseiller régional de la FTQ, Marc Maltais

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

