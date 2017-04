WestJet inaugure sa liaison entre Abbotsford et Winnipeg







Le transporteur applaudit l'élimination de frais

CALGARY, le 30 avril 2017 /CNW/ - WestJet a applaudi aujourd'hui la ville d'Abbotsford et l'aéroport international d'Abbotsford, qui s'apprêtent à éliminer les frais d'améliorations aéroportuaires (FAA) le 1er juin 2017. WestJet ayant lancé aujourd'hui son service sans escale entre Abbotsford et Winnipeg et augmenté la fréquence de ses vols entre Abbotsford et Edmonton, qui passe de 13 à 20 vols hebdomadaires, l'élimination de ces frais constitue une nouvelle réjouissante.

« Nous espérons que le leadership dont ont fait preuve les autorités de l'aéroport international d'Abbotsford constituera la nouvelle norme à suivre », a déclaré Brian Znotins, vice-président, Planification du réseau, Alliances et Développement corporatif de WestJet. « Les frais modiques nous permettent d'offrir des déplacements à des prix concurrentiels et favorisent l'élargissement de l'offre dans la région, comme en témoignent le lancement aujourd'hui d'une nouvelle liaison et nos vols supplémentaires. Nous sommes fiers de notre relation avec l'aéroport international d'Abbotsford et nous nous réjouissons à la perspective d'un superbe été de voyages d'agrément et d'affaires entre ces deux destinations depuis longtemps desservies par WestJet. »

« La ville d'Abbotsford et l'aéroport international d'Abbotsford sont soucieux de maintenir la modicité des frais et la qualité des services de l'aéroport d'Abbotsford », a indiqué Henry Braun, maire d'Abbotsford. « C'est un grand exploit que d'être le premier aéroport canadien à éliminer les frais d'améliorations aéroportuaires sans augmenter les autres frais. Nous continuons de travailler à l'atteinte de nos objectifs stratégiques propres à une économie dynamique et nous sommes fiers d'éliminer les barrières afin de faciliter la croissance et les investissements à l'aéroport et dans le secteur aérospatial. »

En date du 1er mai 2017, WestJet proposera 60 départs hebdomadaires d'Abbotsford. Par suite de l'inauguration de la liaison Abbotsford-Winnipeg, WestJet devient la plus importante compagnie aérienne de Winnipeg cet été, offrant 51 pour cent de tous les sièges disponibles.

Détails du service de WestJet :

Liaison Fréquence Départ Arrivée Entrée en vigueur Winnipeg - Abbotsford Quotidienne 7 h 25 8 h 20 30 avril - 28 octobre Abbotsford - Winnipeg Quotidienne 13 h 10 17 h 48 30 avril - 28 octobre

