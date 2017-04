/R E P R I S E -- Avis aux médias - Coup d'envoi de la Grande corvée montréalaise : une véritable tradition printanière/







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Les grandes corvées montréalaises prennent d'assaut les rues, les ruelles et les parcs. Les fins de semaine des 29 - 30 avril et 6 - 7 mai, les citoyens se réuniront pour faire de leur métropole une ville plus belle et plus accueillante. Durant cette période, les Montréalaises et Montréalais se donneront rendez-vous aux quatre coins de la ville. L'an dernier, les grandes corvées montréalaises ont permis d'organiser près de 500 événements propreté et de réunir 21 500 citoyens.

Au cours de ce week-end, 29 et 30 avril, les représentants des médias sont invités à aller à la rencontre des organisateurs et participants des corvées de quartier. La liste des corvées est accessible sur la page dédiée du site Internet de la Ville de Montréal à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/corvees

Opportunité de prise d'images

Mme Anie Samson, responsable des services aux citoyens au comité exécutif, fera une tournée des corvées dimanche, 30 avril. Mme Anie Samson accordera des entrevues. La confirmation de votre présence avant l'événement serait apprécié.

DATE : Le dimanche, 30 avril 2017



HEURE : 10 h



LIEU : Nettoyage de Brin de ruelle

Entre les rues Saint-Denis/Berri/DeCastelnau/Faillon

