Sequa Corporation annonce la réalisation de sa recapitalisation complète

PALM BEACH GARDENS, Floride, 30 avril 2017 /PRNewswire/ -- Sequa Corporation (« Sequa » ou « la « Société ») a annoncé aujourd'hui la réalisation d'une recapitalisation complète qui comporte l'émission de prêts à terme de premier ou de deuxième rang et de nouveaux investissements significatifs en capitaux propres par les sociétés affiliées de The Carlyle Group (« Carlyle ») et d'autres porteurs de billets existants. Les produits issus des nouveaux prêts à terme et investissements en capitaux propres seront utilisés pour rembourser les prêts à terme existants de Sequa et apporter du capital visant à soutenir le plan de croissance de l'entreprise.

Par ailleurs, Sequa a annoncé le règlement anticipé d'une offre d'échange (l'« Offre d'échange ») pour ses billets non garantis de premier rang à échéance de décembre 2017 (les « Billets ») en vertu de laquelle certains porteurs, y compris les sociétés affiliées de Carlyle et d'autres porteurs de billets existants, ont échangé leurs Billets pour les actions privilégiées PIK (payment in kind) convertibles nouvellement émises. La combinaison des nouveaux prêts à terme, de l'Offre d'échange et des nouveaux investissements en capitaux propres se fait pour réduire considérablement le levier financier de Sequa et remplacer sa dette venant à échéance par une nouvelle structure de capital à long terme.

« Nous sommes heureux de mener à terme ce refinancement réussi ainsi que de nouveaux investissements importants dans la Société », a déclaré Tom Mepham, président-directeur général de Sequa. « Ces transactions s'allient pour améliorer considérablement la structure de notre capital, désendetter nos activités et nous laisser bien placés pour l'avenir. Nous avons hâte de poursuivre notre solide partenariat avec Carlyle et les autres porteurs d'actions privilégiées, et nous avons aussi hâte de travailler ensemble pour faire passer Sequa au prochain niveau de croissance. »

Après la transaction, Carlyle continuera à détenir une majorité des actions donnant droit au vote de Sequa.

Adam Palmer, directeur général de Carlyle et directeur des services aérospatiaux, de défense et gouvernementaux, a déclaré : « La réalisation réussie de cette recapitalisation est une étape significative dans le positionnement de Sequa pour le succès à long terme. Sous l'égide de Tom Mepham et de l'équipe d'encadrement, les progrès des activités et des résultats de Sequa ont été formidables au cours de l'année écoulée. Nous sommes ravis des perspectives de la Société et avons hâte de continuer à soutenir Sequa dans les années à venir. »

À propos de Sequa Corporation

Sequa Corporation est une société industrielle diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et des revêtements métalliques, grâce à ses divisions commerciales Chromalloy et Precoat Metals. Chromalloy offre aux compagnies aériennes une large gamme de services après-vente et se classe comme le principal fournisseur indépendant de réparations avancées pour les pièces de réacteurs. Chromalloy exerce partout dans le monde et 24 heures sur 24, offrant ainsi aux compagnies aériennes des réparations en temps voulu, rentables et à toute épreuve pour les aubes de turbine et d'autres pièces essentielles du moteur - des réparations qui prolongent la durée de vie des pièces et réduisent les coûts de maintenance des compagnies aériennes. Chromalloy est également au service du marché des turbines à gaz industrielles et marines, ainsi que du marché militaire. Precoat Metals, le plus grand fournisseur indépendant de revêtements de bobines métalliques d'Amérique du Nord, offre un service rapide et fiable et les plus hautes normes de qualité à une large gamme de clients industriels. Leader dans l'application de revêtements décoratifs et protecteurs à l'acier en bobines ininterrompues, destiné à être utilisé dans des projets de construction commerciale et résidentielle, Precoat est également au service d'un nombre toujours plus grand d'autres utilisateurs industriels. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.sequa.com.

À propos de The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est un gestionnaire d'actifs mondiaux et alternatifs, qui détenait 158 milliards USD sous gestion dans 281 vecteurs d'investissement le 31 décembre 2016. Carlyle a pour objectif d'investir en toute sagacité et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, dont beaucoup sont des régimes publics de retraite. Carlyle investit dans quatre segments - capitaux propres privés d'entreprise, actifs réels, stratégies de marché mondiales et solutions pour les investissements - en Afrique, Asie, Australie, Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Carlyle a un grand niveau d'expertise dans différents domaines, notamment : l'aérospatiale, la Défense et les services gouvernementaux, le commerce grand public et de détail, l'énergie, les services financiers, la santé, le secteur industriel, l'immobilier, les services technologiques et commerciaux, les télécommunications et les médias, ainsi que le transport. The Carlyle Group emploie plus de 1 600 personnes dans 35 bureaux, sur six continents. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.carlyle.com.

Contact avec la presse :

Brian Costa

bcosta@chromalloy.com

+1 561.254.0495

