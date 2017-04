Avis aux médias - Dévoilement du concept de l'esplanade Clark







MONTRÉAL, le 29 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, invite les représentants des médias au dévoilement du concept de l'esplanade Clark, en présence du secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique au gouvernement fédéral, M. David Lametti, du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal au gouvernement du Québec, M. Martin Coiteux, et du président du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, M. Jacques Primeau.

Date : Le dimanche 30 avril



Heure : 13 h 30



Lieu : Maison du développement durable

Salle Sainte-Catherine (2e étage)

50, rue Sainte-Catherine ouest

