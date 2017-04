The North West Company Inc. va acquérir North Star Air







WINNIPEG, MANITOBA ET THUNDER BAY, ONTARIO--(Marketwired - 29 avril 2017) - The North West Company Inc. (« North West ») (TSX:NWC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour acquérir North Star Air Ltd. (« NSA »), une compagnie aérienne de Thunder Bay, fournissant des services de fret et de transport de passagers dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

« North West correspond très bien à NSA, a affirmé Frank Kelner, chef de la direction de NSA. « Nous sommes fiers d'offrir un service axé sur nos clients et la collectivité. North West opère depuis longtemps dans le Nord et est engagée à améliorer une partie essentielle de la chaîne d'approvisionnement afin de mieux servir ses collectivités et clients. Nous nous réjouissons de travailler avec les nouveaux propriétaires pour passer à un autre niveau en tant qu'entreprise aérienne. »

« Le transport de biens est essentiel à notre réussite et NSA a démontré qu'elle offre un rendement supérieur, a indiqué Edward Kennedy, chef de la direction de North West. « Nous prévoyons toujours utiliser des transporteurs tiers dans plusieurs régions, mais avec NSA, nous aurons des options afin de rivaliser avec nos concurrents et livrer plus rapidement, ainsi que fournir un service fiable et constant à nos clients là où l'opportunité ou le besoin se présente. »

North West acquerra NSA pour environ 31 millions de dollars canadiens (sous réserve des ajustements de clôture habituels) en plus des frais de clôture. North West prévoit également faire des investissements complémentaires immédiats d'environ 14 millions de dollars canadiens pour une capacité supplémentaire en matière de plaque tournante et d'aéronefs. Ces investissements devraient produire environ 8 millions de dollars en gains annuels avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») plus environ 2 millions de dollars en augmentations de coûts de transporteur évitées.

North West paiera le prix d'achat et les investissements complémentaires en argent comptant et financé au moyen des facilités de crédit existantes.

En relation avec l'acquisition, et afin de détenir les licences nécessaires pour opérer un transporteur aérien, North West doit se conformer aux règles en matière de propriété canadienne selon la Loi sur les transports au Canada. North West demandera l'approbation des actionnaires afin de créer une structure d'actions à droit de vote variable similaire à celles des autres compagnies aériennes canadiennes qui sont sujettes à ces règlements lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le 14 juin 2017.

La clôture de l'acquisition, qui est prévue pour juin 2017, est sujette à l'approbation des actionnaires de North West de la structure d'actions à droit de vote proposée, l'approbation de la Bourse de Toronto et autres conditions de clôture habituelles.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

North West tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'acquisition le 28 avril 2017 à 10 h 30 (heure normale du Centre). Pour accéder à l'appel, composez le 416 641-6150 ou 866 696-5894 et utilisez le code d'accès 8878724. La conférence téléphonique sera archivée et sera accessible en composant le 905 694-9451 ou 800 408-3053 et en utilisant le code d'accès 6624943 jusqu'au 28 mai 2017.

À propos de NSA et de North West

NSA est une compagnie aérienne privée qui a été fondée en 1997. Elle a connu une croissance rapide au cours des trois dernières années et opère aujourd'hui une flotte de 11 aéronefs fournissant des services de fret et de transport de passagers, et ce, principalement dans le Nord-Ouest de l'Ontario, avec des bases à Thunder Bay, Pickle Lake et Red Lake.

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est l'un des principaux détaillants de produits alimentaires et de produits et services de la vie quotidienne dans les communautés rurales et les quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 241 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay, et a un chiffre d'affaires annualisé d'environ 1,8 milliard de dollars canadiens. Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « NWC ».

Énoncés prospectifs et mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Plus particulièrement, les prévisions de North West quant aux profits prévus par cette acquisition constituent des énoncés prospectifs. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les résultats et les événements réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont prévus par ces énoncés.

Aucune garantie de concrétisation de l'opération n'est offerte. North West ne prend aucun engagement quant à la mise à jour d'autres détails concernant cette transaction, à moins que des progrès sensibles n'aient lieu, auquel cas North West dévoilera ces faits nouveaux conformément à ses obligations de divulgation en vertu du droit applicable. De l'information supplémentaire sur North West et les autres risques est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou sur le site Web de Northwest, soit www.northwest.ca.

Ce communiqué de presse fait référence au « BAIIDA », qui n'est pas une mesure financière reconnue par les Normes internationales d'information financière (« NIIF »). La méthode de North West pour calculer le BAIIDA peut différer des autres sociétés et peut ne pas être comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés. Voir la section des mesures « non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de North West pour plus d'information.

