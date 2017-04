Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec - La Ville de Montréal donne un bon coup de pouce à 38 jeunes de centres jeunesse pour leur intégration au marché de l'emploi







MONTRÉAL, le 29 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre, en compagnie de Mme Érika Duchesne, conseillère de la Ville de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et responsable de la Politique de l'enfant, ont accueilli aujourd'hui dans le hall de l'hôtel de ville 38 jeunes femmes et jeunes hommes qui occuperont divers emplois saisonniers au sein de la Ville. Cette intégration en emploi s'inscrit dans le cadre du Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse. Elle est rendue possible grâce à un partenariat avec l'Union des municipalités du Québec et la Fondation Simple Plan.

C'est la première fois que la Ville de Montréal engage autant de jeunes dans le cadre de ce plan depuis son adhésion en 2014. Ce nombre record de participants a été atteint grâce à la mobilisation des services centraux et des arrondissements afin d'offrir une opportunité d'emploi formatrice à des jeunes issus des centres jeunesse de Montréal et ainsi favoriser leur transition vers la vie adulte autonome. La cohorte 2017 occupera plusieurs types d'emplois durant la période estivale, tels que des postes dans les brigades de la propreté, d'entretien et des emplois de bureau.

« Pour son 375e anniversaire, la Ville de Montréal souhaite intensifier ses efforts pour donner une première occasion d'emploi positive à plus d'une trentaine de jeunes des centres jeunesse et ainsi contribuer à leur autonomie. Je remercie les services de la ville centre et les arrondissements participants d'avoir répondu positivement à mon invitation afin d'offrir la possibilité à des jeunes citoyens et citoyennes de découvrir des facettes de leur quartier, voire de contribuer à leur amélioration », a déclaré le maire Denis Coderre.

« Pour bien réussir son entrée dans la vie adulte, il est important pour tous les jeunes montréalais, incluant les jeunes des centres jeunesse de recevoir un solide appui de sa communauté, surtout quand on est motivé, talentueux et qu'on a l'ambition de se réaliser pleinement. En les employant au sein de l'administration municipale, nous leur transmettons le message que nous sommes solidaires avec eux et que nous déployons tous nos efforts pour qu'ils vivent une expérience de travail enrichissante et positive », a ajouté Mme Érika Duchesne.

Initié en 2013, le Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec vise une meilleure intégration de ces jeunes dans leur communauté lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, en leur permettant de développer leur employabilité. Ce plan reflète les valeurs d'inclusion et de solidarité que prône l'Administration municipale notamment dans sa Politique de l'enfant.

