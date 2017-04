Marche pour l'autisme à Montréal







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 avril 2017) - Prendra place la marche pour l'autisme qui clôture le de mois de sensibilisation à l'autisme au Québec. Parents, enfants, personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), intervenants, amis et citoyens vont unir leurs pas dans les rues du centre-ville de Montréal afin de sensibiliser le grand public à l'autisme.

Alors que l'autisme atteint maintenant 1 personne sur 68, il est important:

De sensibiliser le grand public sur les caractéristiques de l'autisme et de combattre les préjugés ;

D'offrir du support aux familles ;

De demander au gouvernement la mise sur pied de services appropriés aux besoins des personnes autistes.

Détails de l'événement :

Le samedi 29 avril 2017;

Rassemblement à 13h30 à la Place Square Phillips;

Parcours de 1km dans les rues du centre-ville de Montréal.

À propos d'Autisme Montréal

Autisme Montréal est un organisme à but non lucratif qui dessert des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leurs familles habitant l'île de Montréal. Notre mission première est d'informer et de sensibiliser l'ensemble de la population au trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'à la diversité de ces individus; de défendre les droits individuels et collectifs des personnes présentant un TSA et de leur famille; d'offrir un soutien moral aux personnes présentant un TSA et à leur famille et de développer des activités de soutien et d'entraide, des services et des activités de loisirs.

