/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Les militants libéraux des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nord-du-Québec se réunissent en colloques régionaux/







DES RÉGIONS FORTES, UN QUÉBEC AUDACIEUX

MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Parti libéral du Québec (PLQ) invite les représentants des médias aux colloques régionaux des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nord-du-Québec - sur le thème Des régions fortes, un Québec audacieux - qui se dérouleront le samedi 29 avril à Rouyn-Noranda et à Jonquière.

En présence du premier ministre du Québec et chef du PLQ, Philippe Couillard, les militants libéraux se réunissent afin de venir échanger sur le thème du développement régional, mais également sur les défis du 21e siècle. Ce sera aussi l'occasion pour eux de venir célébrer le 150e anniversaire du PLQ et de souligner les grandes réalisations libérales depuis 1867.

ÉVÉNEMENT : Colloque de l'Abitibi-Témiscamingue



DATE : Samedi 29 avril 2017



HEURE : 9 h à 14 h 30



LIEU : Hôtel Gouverneur Le Noranda

41, 6e rue

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1Y8







ÉVÉNEMENT : Colloque de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nord-du-Québec



DATE : Samedi 29 avril 2017



HEURE : 13 h 30 à 19 h



LIEU : Hôtel Delta Saguenay - Centre des Congrès

2675, boul. du Royaume

Jonquière (Québec) G7S 5B8



Merci de confirmer votre présence à accreditations@plq.org ou au 1 800 361-1047.







HORAIRE DU COLLOQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE



8 h Inscription



9 h Déjeuner des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec (Salle La Grande)





Mot d'ouverture de M. Marc Tanguay, coprésident des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec et député de LaFontaine





Mot de bienvenue de M. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec





Allocutions





M. Gilles Baril, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue de 1985 à 1989





M. Philippe Couillard, député de Roberval, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre





Mêlée de presse de M. Philippe Couillard, député de Roberval, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre



11 h Ouverture de la plénière (Salle La Capitale)





Affaires internes (huis clos)



12 h 30 Levée du huis clos





Discussions sur le thème du développement régional





Mot d'ouverture de M. Marc Tanguay, coprésident des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec et député de LaFontaine





Mot de bienvenue de M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et président du caucus régional





Échanges avec les militants





Mot de clôture de M. Marc Tanguay, coprésident des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec et député de LaFontaine



14 h 30 Fin du colloque







HORAIRE DU COLLOQUE DE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, CÔTE-NORD ET NORD-DU-QUÉBEC



12 h 30 Inscription



13 h 30 Ouverture de la plénière (Salle Jonquière)





Mot d'ouverture de Mme Carole Théberge, coprésidente des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec et députée de Lévis de 2003 à 2007





Mot de bienvenue de M. Jean Boucher, député d'Ungava





Discussions sur le thème du développement régional





Échanges avec les participants



15 h 30 Affaires internes (huis clos)



15 h 45 Mêlée de presse de M. Philippe Couillard, député de Roberval, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre



17 h Levée du huis clos





Cocktail des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec (Salle Chomina)





Mot d'ouverture de Mme Carole Théberge, coprésidente des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec et députée de Lévis de 2003 à 2007





Allocutions





M. Serge Simard, député de Dubuc et président du caucus régional





M. Pierre Arcand, député de Mont-Royal, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord





M. Gérald Harvey, député de Jonquière-Kénogami de 1960 à 1976





M. Philippe Couillard, député de Roberval, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre



19 h Fin du colloque

SOURCE Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 29 avril 2017 à 06:45 et diffusé par :