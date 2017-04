/R E P R I S E -- Avis aux médias - Série de rassemblements pour une meilleure convention collective en CPE/







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Des centaines d'intervenantes en CPE, membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), et de parents solidaires se réuniront dans quatre villes du Québec, samedi, pour augmenter la pression sur le gouvernement dans le cadre de la négociation d'une nouvelle convention collective pour les travailleuses en CPE.

Parmi les demandes des intervenantes de la FIPEQ-CSQ, on retrouve une amélioration substantielle des services dédiés aux enfants présentant des besoins particuliers, l'introduction du retour progressif au travail à la suite d'une invalidité, des hausses salariales suivant la moyenne provinciale ainsi qu'une contribution plus équitable du gouvernement au régime d'assurance-collective.

Les événements de samedi sont les premiers rassemblements d'envergure de la présente ronde de négociation de convention collective.

Aide-mémoire

QUOI : Rassemblement pour une nouvelle convention collective pour les intervenantes en CPE

Allocutions de représentants de la FIPEQ-CSQ, de la CSQ et de différents affiliés



QUI : La FIPEQ-CSQ et la CSQ



QUAND : Le samedi 29 avril 2017

De 10 h à 12 h (voir détails ci-bas)



OÙ : Montréal : Parc des Faubourgs, coin De Lorimier et Ontario,

Rassemblement à 10 h, début de la marche vers 11 h

Québec : Parc de l'Amérique-Française,

Rassemblement à 10 h

Sherbrooke : Parc des Quatre-Pins

Rassemblement à 10 h, début de la marche vers 10 h 50

Rouyn-Noranda : Place de la Citoyenneté

Rassemblement à 10 h, début de la marche vers 11 h

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente 11 700 responsables de garde en milieu familial et près de 2 400 éducatrices dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative dans le secteur de la petite enfance au Québec

Profil de la CSQ

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de l'éducation. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

