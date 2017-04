/R E P R I S E -- Avis aux médias - Phénix : Ma paie avant les primes!/







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - L'Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec (AFPC-Québec), invite les médias à la mobilisation Phénix : Ma paie avant les primes!

Pour l'occasion, 9 activités de mobilisations seront organisées simultanément dans toutes les régions du Québec. Dans la grande majorité des cas, les membres visiteront le bureau d'une ou d'un député libéral fédéral. L'activité débutera à 11h et durera environ une heure.

Quand : samedi 29 avril, 11h.

Qui : Des porte-paroles régionaux seront présents pour répondre aux questions des médias.

Endroits :

Bas- Saint-Laurent /Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine/Côte-Nord

Rémi Massé , 290, avenue Saint-Jérôme, Matane

, 290, avenue Saint-Jérôme,

Édifice Service Canada, 701, boul. Laure, Sept-Îles

Estrie/Bois-Francs

Marie-Claude Bibeau,175, rue Queen, Sherbrooke

Laval /Laurentides/Lanaudière/Abitibi-Témiscamingue

Angelo Iacono, 3131, de la Concorde Est, Laval

Mauricie

François-Philippe Champagne, 632, avenue de Grand-Mère, Shawinigan

Montérégie

Jean Rioux, 211 Mayrand, Saint-Jean-sur-Richelieu

Montréal

Justin Trudeau, 1100, Crémazie Est, Montréal

Québec/Québec métro

Jean-Yves Duclos, 275, boulevard Charest Est, Québec

Saguenay?Lac-Saint-Jean/ Chibougamau / Chapais

Denis Lemieux, 345, rue Des Saguenéens, Chicoutimi

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Au Québec, affiliée à la FTQ, l'AFPC?Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

SOURCE Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec

Communiqué envoyé le 29 avril 2017 à 06:35 et diffusé par :