Agnico Eagle annonce l'élection d'administrateurs







TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle ») a annoncé aujourd'hui que, pendant l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui, les douze candidats nommés dans la circulaire d'information de la direction datée du 13 mars 2017 ont tous été élus au poste d'administrateur d'Agnico Eagle.

Le tableau suivant présente les résultats détaillés du vote :

Candidat Voix

favorables Abstentions Total des

voix

exprimées Pourcentage

de voix

favorables Pourcentage

d'abstentions Dre Leanne M. Baker 139 086 126 16 896 224 155 982 350 89,17 % 10,83 % Sean Boyd 143 600 678 12 381 672 155 982 350 92,06 % 7,94 % Martine A. Celej 143 267 828 12 714 522 155 982 350 91,85 % 8,15 % Robert J. Gemmell 143 173 852 12 808 498 155 982 350 91,79 % 8,21 % Mel Leiderman 141 040 659 14 941 691 155 982 350 90,42 % 9,58 % Deborah McCombe 144 117 858 11 864 492 155 982 350 92,39 % 7,61 % James D. Nasso 139 148 533 16 833 817 155 982 350 89,21 % 10,79 % Dr Sean Riley 143 356 906 12 625 444 155 982 350 91,91 % 8,09 % J. Merfyn Roberts 143 035 912 12 946 438 155 982 350 91,70 % 8,30 % Jamie C. Sokalsky 142 498 606 13 483 744 155 982 350 91,36 % 8,64 % Howard R. Stockford 142 855 894 13 126 456 155 982 350 91,58 % 8,42 % Pertti Voutilainen 143 141 251 12 841 099 155 982 350 91,77 % 8,23 %

Des renseignements biographiques sont disponibles pour chaque administrateur à www.agnicoeagle.com.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses huit mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

