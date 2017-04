Bob Cummings dirigera le transporteur à très bas tarifs







Ed Sims devient vice-président directeur des activités commerciales des WestJet

CALGARY, le 28 avril 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination de Bob Cummings en tant que vice-président directeur responsable du nouveau transporteur à très bas tarifs, dont le nom reste à déterminer, qui sera lancé à la fin de 2017 ou au début de 2018. Bob aura la responsabilité de tous les aspects de ce nouveau projet, y compris la planification, la création de la marque, la tarification, le développement de produits et l'opérationnalisation. Il continuera également de mener d'autres initiatives stratégiques clés pour WestJet. Bob Cummings travaille pour WestJet depuis 2005 et il a passé presque 11 ans à l'échelon de vice-président directeur où il a été chargé de diverses responsabilités.

« Bob fait partie intégrante de la réussite de la transformation de WestJet », a affirmé Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet. « Nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance rentable, et je me réjouis à la perspective que les réflexions stratégiques, le leadership et la capacité d'exécution de Bob se reflètent dans le lancement de ce nouveau transporteur aérien, un projet passionnant.

« J'ai hâte de mettre sur le marché notre transporteur à très bas tarifs pour les Canadiens qui veulent obtenir des tarifs encore plus bas », a souligné Bob Cummings. « Je crois fermement que nous avons les capacités nécessaires pour écrire un nouveau chapitre passionnant et couronné de succès de l'histoire de WestJet. Les voyageurs peuvent s'attendre à une approche très différente avec ce nouveau transporteur à très bas tarifs, qui permettra en fin de compte à beaucoup plus de Canadiens de voyager en avion. »

WestJet a également annoncé aujourd'hui la nomination d'Ed Sims au poste de vice-président directeur des activités commerciales, qui sera responsable de tous les aspects de la fonction commerciale au sein de WestJet, notamment les ventes, le marketing, les produits, la planification du réseau, la gestion des revenus, le développement de l'entreprise, les partenariats avec les transporteurs aériens et Vacances WestJet. Ed entrera en fonction le 29 mai 2017.

La carrière d'Ed s'étend sur plus de 30 ans dans les secteurs du tourisme et de l'aviation, plus particulièrement pour le compte des transporteurs aériens et d'organisateurs de voyages, ainsi que dans le domaine du contrôle de la circulation aérienne. Il a travaillé sur les marchés européens et australasiens, en occupant des postes de direction générale et commerciale d'échelon élevé au sein de Tui, Thomas Cook, Virgin Groups et Air New Zealand, où il a dirigé les activités de grande envergure à l'échelle internationale. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de la direction d'Airways, un fournisseur de services de navigation aérienne de la Nouvelle-Zélande.

« Ed apporte à WestJet une vaste expertise en leadership, en innovation, en vente et marketing et en gestion des activités et du changement. Je suis ravi d'avoir quelqu'un de son expérience et de sa compétence dans notre équipe de direction », a poursuivi Gregg Saretsky. « Au fur et à mesure que nous élargissons les horizons de WestJet, je compte tirer profit de la perspective mondiale d'Ed et de son apport à nos plans de croissance. »

« WestJet a acquis une réputation qui est reconnue à l'échelle mondiale », a affirmé Ed Sims. « J'ai surveillé l'histoire à succès de WestJet de loin et, maintenant, je suis honoré qu'on me donne la chance de mettre en forme le prochain chapitre de l'histoire de WestJet », a-t-il ajouté.

