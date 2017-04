Olympus annonce son intention d'acquérir Image Stream Medical, Inc. afin de consolider son offre de solutions médicales aux établissements de santé







L'acquisition va unir le fournisseur dominant les solutions mini-invasives de diagnostic et de thérapeutique et le pionnier de l'intégration de systèmes

CENTER VALLEY, Pennsylvanie, 29 avril 2017 /PRNewswire/-- Le 28 avril 2017, Olympus Corporation of the Americas (OCA) basée à Center Valley en Pennsylvanie a signé un accord définitif en vue de l'acquisition d'Image Stream Medical, Inc., intégrateur de systèmes de soins à Littleton dans le Massachusetts. Olympus est un fournisseur de pointe en matière de technologie de précision, de conception et de réalisation de solutions innovantes pour les procédures médicales et chirurgicales, entre autres activités de base. Cette acquisition permettra en outre aux deux sociétés d'améliorer les résultats cliniques, de réduire l'ensemble des coûts et d'améliorer la qualité de vie des patients.

Pour ses clients, la technologie d'Image Stream Medical et son savoir-faire ont rendu simples et intuitives la visualisation et l'intégration sophistiquées de l'environnement des soins de santé. L'expertise unique d'Image Stream Medical cumule une profonde connaissance des solutions de gestion des images sur IP, une capacité à offrir de bout en bout des flux de travail supérieurs pour chaque spécialité clinique, une approche de la technologie des ossatures de TI permettant d'unifier des domaines cliniques distincts et un accès complet sur toute l'entreprise aux données et médias critiques, ainsi qu'une expérience confirmée tirant profit des technologies de l'information et des communications (TIC) afin d'offrir de nouveaux services à valeur ajoutée pour les établissements de santé.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Image Stream Medical au sein de la famille Olympus, » a déclaré Nacho Abia, président?directeur général d'OCA. « Image Stream Medical est à un très haut niveau un fournisseur d'intégration et sa croissance régulière sur le marché repose sur la solidité de ses produits et son excellence opérationnelle. Cette relation nous offre une occasion splendide de renforcer le continuum de soins tout au long de l'entreprise des soins de santé. Nous sommes convaincus que l'acquisition d'Image Stream Medical va accélérer nos progrès dans la réalisation d'objectifs universels de réforme des soins de santé. Elle renforcera aussi la capacité à réaliser notre mission visant à contribuer à la société en rendant la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie partout dans le monde. »

« Image Steam Medical a été fondée sur la vision d'une résolution des défis clés, au point de vue clinique et commercial, opposés aux systèmes de soins de santé grâce à une collaboration facilitée sur l'ensemble de leurs entreprises. En connectant les cliniciens les uns avec les autres, où qu'ils se trouvent, sur les perceptions visuelles dont ils ont besoin, nous aidons les équipes à travailler de façon plus efficiente et plus efficace », a commenté Eddie Mitchell, PDG d'Image Stream Medical. « Je ne pouvais pas être plus heureux qu'aujourd'hui, car en rejoignant Olympus nous allons désormais de l'avant pour aider à mieux réaliser cette vision. Entre l'imagerie et la technologie chirurgicale inégalées d'Olympus, et maintenant les solutions novatrices que chez Image Stream Medical nous avons centrées sur le client, une telle combinaison permettra à nos clients de fournir des soins encore meilleurs à leurs patients. »

« La synergie entre Olympus et Image Stream Medical est sans précédent », a déclaré Todd Usen, président du Groupe des systèmes médicaux chez OCA. « L'association de la portée mondiale et de l'expertise d'Olympus, son infrastructure de soutien de classe mondiale, sa dominance du marché aux produits novateurs d'Image Stream Medical aura pour résultat des flux de travail supérieurs et un renforcement des traitements des patients et de la sécurité des entreprises des soins de santé. Nous sommes très heureux de bientôt créer de meilleures plates-formes afin de fournir aux patients un accès accru à des procédures plus avancées, comme les chirurgies mini-invasives. »

L'acquisition va d'abord profiter à l'entreprise et aux clients aux États-Unis et ceci aidera Olympus à créer par la suite une plate-forme de systèmes d'intégration appelée à être en tête sur le plan mondial. Les clients d'Olympus et d'Image Stream Medical n'éprouveront aucun changement immédiat dans les ressources, services ou contacts. Au fil du temps, les clients auront l'occasion de renforcer la mise en oeuvre de leurs systèmes intégration sur la base d'un portefeuille et d'une expertise tous deux élargis et consolidés. Dans un avenir prévisible, Image Stream Medical continuera à fonctionner sous son nom comme une filiale en propriété exclusive. Davantage de détails sur l'acquisition seront disponibles ultérieurement.

À propos d'Olympus Corporation of the Americas

Olympus mondial est dans ses activités de base un fournisseur de technologie de précision, de conception et de réalisation de solutions innovantes dans les domaines associés aux produits médicaux et chirurgicaux, aux solutions scientifiques, aux produits photographiques et audio. Grâce à cette technologie, Olympus contribue chaque jour à la société en rendant la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie. Olympus Corporation of the Americas? filiale en propriété exclusive d'Olympus Corporation à Tokyo au Japon ? a son siège à Center Valley en Pennsylvanie. Elle emploie plus de 5 000 personnes et gère les opérations de la société et ses activités commerciales en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Pour davantage de renseignements, visitez Olympus at www.olympusamerica.com.

À propos d'Image Stream Medical

Image Stream Medical est un chef de file dans les solutions de collaboration visuelle dans le domaine clinique, et se concentre sur une seule mission : améliorer les soins de santé en connectant les fournisseurs à une information visuelle et à une perspective collaborative dont ils ont besoin pour offrir aux patients des soins de qualité exceptionnelle. Depuis sa fondation en 1999, Image Stream Medical a atteint cet objectif grâce à ses solutions d'intégration de l'environnement des soins de santé où des capacités puissantes deviennent faciles à utiliser. Le résultat est l'expérience de flux de travail clinique qui est plus intuitif, naturel et efficace. Pour davantage d'informations, visitez Image Stream Medical sur www.imagestreammedical.com.

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/495545/Olympus_Corporation_of_the_Americas_Image_Stream_Medical_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 20:27 et diffusé par :