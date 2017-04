L'industrie du propane voit des opportunités dans le budget de l'Ontario







OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW/ - L'Association canadienne du propane (ACP) se réjouit de l'engagement du gouvernement, souligné dans son budget de 2017, qui vise à améliorer l'accès à de l'énergie abordable en Ontario. À ce titre, l'ACP invite le gouvernement à travailler avec l'industrie du propane pour avancer le propane, une source d'énergie à faible taux d'émission, comme solution énergétique abordable en Ontario.

« Le propane est un carburant canadien polyvalent doté d'un réseau de distribution étendu et concurrentiel partout en Ontario, explique Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l'ACP. Accroître l'utilisation du propane crée une occasion parfaite pour réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'environnement construit et dans le secteur des transports. »

L'industrie du propane aide déjà plusieurs propriétaires à réduire leurs coûts énergétiques dans le cadre du Programme incitatif d'économie d'énergie résidentielle de l'Ontario. Par conséquent, l'ACP demande au gouvernement de l'Ontario d'élargir davantage ce programme afin d'y inclure les consommateurs d'énergie dans les régions rurales, éloignées et du Nord afin que tous les Ontariens puissent facilement se procurer des appareils de chauffage à haut rendement énergétique rentables.

Dans son budget, le gouvernement propose de financer un Programme d'encouragement pour les véhicules électriques. Toutefois, le propane demeure l'un des carburant automobile de rechange les plus populaires au Canada et un vaste réseau de ravitaillement existe déjà au pays. Produisant jusqu'à 26 pourcent moins de GES que l'essence et coûtant plus de 40 pourcent moins cher par litre, le propane est une solution accessible pour réduire rapidement les incidences du carbone créées par les parcs d'automobiles de la province. L'ACP a demandé au gouvernement qu'un programme incitatif soit mis sur pied pour les exploitants de parcs d'automobiles qui utilisent le propane comme carburant de rechange et poussera cette idée comme un projet pertinent dans le cadre du Plan d'action pour le changement climatique.

L'ACP continue à partager sa déception à l'égard du fonds de 100 millions de dollars financé par l'argent des contribuables qui est utilisé pour créer un désavantage au sein du secteur de l'énergie en raison des projets de financement mis de l'avant pour l'élargissement des réseaux de gaz naturel. Mme St-Pierre indique que « selon l'industrie du propane, un tel financement devrait être équitable pour toutes les sources énergétiques afin de permettre aux consommateurs et aux municipalités de choisir la solution énergétique qui répond le mieux à leurs besoins. »

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Avec plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) est l'association nationale pour une industrie en plein essor qui génère plusieurs milliards de dollars et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L'ACP élabore et produit des programmes de formation, offre une assistance d'intervention d'urgence à ses membres et propose des services de promotion à l'ensemble de l'industrie du propane.

SOURCE Association canadienne du propane

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 17:43 et diffusé par :