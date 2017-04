Avis aux médias - Webdiffusion de l'Assemblée publique annuelle 2017 de VIA Rail Canada







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) invite les Canadiennes et Canadiens à assister à l'Assemblée publique annuelle 2017 de VIA Rail Canada qui aura lieu le 30 mai 2017 à 14h, heure de l'Est, via webdiffusion. VIA Rail invite la population à s'inscrire et à prendre part à cet événement où il sera question de la performance de la société, ses résultats financiers de l'année 2016 et ses plans pour le futur.

Quoi : Webdiffusion | Assemblée publique annuelle 2017 de VIA Rail Canada



Quand : Le mardi 30 mai 2017

14 h, heure de l'Est

Comment y participer ? : Veuillez cliquer ici pour vous inscrire à l'événement. Vous pourrez joindre la webdiffusion en direct le 30 mai 2016, dès 14 h, heure de l'Est. Faites parvenir vos questions par courriel à l'adresse questions@viarail.ca d'ici le 30 mai 2017, avant 15 h (heure de l'Est), après quoi toutes questions devront être transmises à l'adresse relations_clientele@viarail.ca.



À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses 2 700 employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné sept prix d'excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le Blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 17:25 et diffusé par :