Le Cirque du Soleil présente en première mondiale VOLTA

MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Cirque du Soleil présentait hier soir en première mondiale à Montréal sa plus récente production, VOLTA. Le spectacle est à l'affiche sous le Grand Chapiteau au Vieux-Port de Montréal jusqu'au 23 juillet, puis débutera sur le site Zibi à Gatineau le 3 août prochain. Avec cette nouvelle création, le leader québécois du divertissement repousse une fois de plus les limites des arts du cirque en intégrant plusieurs disciplines de sports d'action qui sont présentées pour la première fois sur une scène du Cirque du Soleil, dont des numéros de BMX, de Parkour et de BMX Flatland.

Venu célébrer la première avec toute l'équipe de VOLTA, Jean-François Bouchard, Guide créatif et Chef de la direction créative du Cirque du Soleil, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre tradition en présentant d'abord au public montréalais notre plus récente création. Avec VOLTA, nous avons voulu continuer à nous réinventer et à surprendre notre auditoire et nos fans. Le mariage de disciplines dans la plus pure tradition du Cirque du Soleil avec des numéros de danse contemporaine et de sports d'action amène un vent de fraicheur à ce nouveau spectacle. Nous espérons que le public aura autant de plaisir à découvrir VOLTA que nous avons eu à le créer. »

Plusieurs personnalités du milieu politique, culturel et sportif ont défilé sur le tapis rouge de VOLTA: Luc Fortin, Ministre de la Culture et des Communications du Québec; Jean-François Lisée, Chef de l'Opposition officielle du Québec et du Parti québécois et l'honorable Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine canadien; les artistes Antoine Bertrand, Alex Perron, Guillaume Lemay-Thivierge, Émily Bégin, Isabel Richer, Mirianne Brûlé, Jason Roy-Léveillé , Jonathan Roy, Joey Scarpellino, Catherine Brunet, Thomas Beaudoin, Mitsou, Robert Charlebois, Radio Radio, Kevin Bazinet, Alicia Moffet, Pascal Morissette, Julie Ringuette, Geneviève Boivin-Roussy, Jonas, Jérôme Couture, Valérie Carpentier ; ainsi que les athlètes Mikaël Kingsbury, Alexandre Bilodeau, Jean-Luc Brassard, les soeurs Dufour-Lapointe, Érik Guay, Charles Hamelin, Marianne St-Gelais, Émilie Heymans et les joueurs de l'Impact de Montréal Patrice Bernier, Hassoun Camara et Wandrille Lefèbre.

La critique montréalaise a réservé un accueil chaleureux à VOLTA, comme en témoignent ces quelques extraits :

« Actuel, moderne, futuriste, audacieux [...] le spectacle nous montre un cirque plus jeune et fringant que jamais. Une bouffée de fraîcheur qui devrait rejoindre une nouvelle génération. » Raphaël Gendron-Martin, Le Journal de Montréal

« Le Cirque prend un coup de jeune! » Jean Siag, La Presse +

« ...un spectacle rafraîchissant de jeunesse » Caroline Montpetit, Le Devoir

« Stupéfiante, moderne et très urbaine [...] une des oeuvres les plus captivantes du cirque qu'on ait vues!» Rachelle Mc Duff, Métro

Le nom

Le nom VOLTA réfère à une soudaine volte-face impliquant un changement brusque d'émotion et de manière d'agir. Le nom fait également référence à la décharge d'énergie que provoque le spectacle.

Le spectacle

VOLTA nous plonge dans une histoire envoûtante sur la liberté de choisir et le vertige de tracer son propre chemin. Inspiré en partie par l'esprit d'aventure qui anime les adeptes de sports d'action, le spectacle enchaîne les prouesses acrobatiques dans un monde visuellement saisissant, propulsé par une musique mélodique aussi prenante qu'enveloppante.

VOLTA est une histoire de transformation sur l'importance de rester fidèle à soi-même, de réaliser son plein potentiel, et de croire à la force du groupe comme moyen d'y parvenir. VOLTA célèbre la liberté non pas comme une simple idée, mais un véritable mouvement.

WAZ, un populaire animateur de jeu télévisé, est coupé de son essence par sa quête de célébrité. Mais au fur et à mesure que le doute s'installe, WAZ est interpelé par ses souvenirs d'enfance et rencontre des ESPRITS LIBRES qui ouvriront une fenêtre sur son for intérieur qu'il croyait fermée depuis longtemps. Dans sa vertigineuse quête de sens, WAZ trouvera-t-il le courage de renoncer à sa célébrité, de renouer avec sa véritable identité et de briller dans toute sa splendeur ?

L'équipe de création

VOLTA réunit le talent créateur d'une équipe de 15 concepteurs sous la gouverne artistique de Jean-François Bouchard :

Bastien Alexandre Auteur et Metteur en scène Jean Guibert Directeur de création Anthony Gonzalez du groupe M83 Compositeur et directeur musical Bruce Rodgers Scénographe Zaldy Concepteur des costumes Julie Perron Chorégraphe Martin Labrecque Concepteur des éclairages Thibaut Duverneix Concepteur au contenu vidéo et interactif Jean-Michel Caron Concepteur sonore Anne-Séguin Poirier Conceptrice des accessoires Rob Bollinger Concepteur des performances acrobatiques Philippe Aubertin Concepteur des performances acrobatiques Jaque Paquin Concepteur de l'équipement acrobatique et des gréements Eleni Uranis Conceptrice des maquillages Manon Beaudoin Maître de jeu

Pour se procurer des billets

VOLTA sera présenté sous chapiteau à Montréal jusqu'au 23 juillet sur les Quais du Vieux-Port puis sur le site Zibi à Gatineau dès le 3 août. Les billets pour ces représentations sont en vente en ligne à www.cirquedusoleil.com/volta

Découvrez notre forfait VIP - une réception avec bar ouvert et bouchées inspirées du spectacle, l'accès aux meilleurs sièges pour plus de confort, une place de stationnement avec service de valet inclus et bien plus encore !

Cirque du Soleil

VOLTA constitue la 41e production originale du Cirque du Soleil depuis 1984, et la 18e présentée sous chapiteau. L'entreprise a entraîné dans son rêve plus de 180 millions de spectateurs, dans plus de quatre cents villes réparties sur six continents. Le Cirque du Soleil compte près de 4 000 employés, dont 1 300 artistes, provenant de près d'une cinquantaine de pays différents.

