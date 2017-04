Rénovation et amélioration du centre communautaire Saint-Joseph-de-Lepage







Le gouvernement du Canada soutient le projet de la Corporation CONCERT'Action lepageois de Saint-Joseph-de-Lepage

SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE, QC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Corporation CONCERT'Action lepageois, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Corporation CONCERT'Action lepageois se voit accorder une aide financière de 29 310 $, sous forme de contribution non remboursable, pour la rénovation et l'amélioration du centre communautaire de Saint-Joseph-de-Lepage.

Construit en 1880, le centre communautaire de Saint-Joseph-de-Lepage est utilisé par la population pour diverses activités récréatives, sociales et familiales. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à la Corporation CONCERT'Action lepageois de remplacer le revêtement extérieur, l'isolation, les fenêtres et les accès extérieurs. Cette aide permettra d'assurer la pérennité du centre communautaire, dont la remise en état sera bénéfique pour la population, en contribuant au bien-être des utilisateurs.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Par l'intermédiaire du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, nous renforçons nos collectivités dans tout le pays, faisant d'elles des collectivités encore plus énergiques et unies. Je suis heureux de voir que les résidants ici à Saint-Joseph-de-Lepage bénéficieront de la rénovation de leur centre communautaire. »

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia

« Le gouvernement du Canada appuie les projets qui, comme celui de la Corporation CONCERT'Action lepageois, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La Corporation CONCERT'Action lepageois est fière de présenter le résultat des démarches entreprises auprès des responsables du développement économique de notre secteur. Les travaux de rénovation de notre salle contribueront à garder bien vivante la communauté lepageoise en facilitant la tenue d'activités sociales, culturelles et sportives. »

Johanne Morissette, présidente de la Corporation CONCERT'Action lepageois

