Le Château publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'exercice







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 avril 2017) - Le Château Inc. (TSX:CTU) a annoncé aujourd'hui que le chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre clos le 28 janvier 2017 s'est élevé à 62,6 millions de dollars comparativement à 65,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre clos le 30 janvier 2016, soit une baisse de 4,0 %, compte tenu de la fermeture de 24 magasins. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 1,2 % au quatrième trimestre par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, tandis que les ventes des magasins réguliers comparables ont progressé de 1,8 % et que les ventes des magasins-entrepôts comparables ont baissé de 0,9 % (voir les mesures non conformes aux PCGR ci-après). Au cours du dernier exercice, les ventes des magasins réguliers comparables ont affiché une tendance à la hausse, ce qui reflète l'intérêt suscité par notre sélection de produits, les efforts que nous avons consacrés au marketing et au repositionnement de la marque ainsi qu'un meilleur rendement des magasins existants.

Les ventes des magasins comparables incluent les ventes en ligne, qui se sont accrues de 31,8 % au quatrième trimestre. À la fin de septembre 2016, notre nouveau centre de distribution et d'entreposage des produits vendus en ligne est devenu opérationnel après avoir bénéficié d'un investissement initial de 1,1 million de dollars. Cet investissement a accru considérablement notre capacité de servir nos clients plus rapidement et efficacement qu'auparavant. Le succès soutenu de nos ventes en ligne découle du changement des habitudes d'achat des consommateurs, ce qui vient confirmer notre stratégie visant à réduire le nombre de magasins de notre réseau de vente au détail.

Le résultat avant intérêts, impôt sur le résultat, amortissement, sortie du bilan et dépréciation d'immobilisations corporelles et incorporelles (le « BAIIA ajusté ») (voir les mesures non conformes aux PCGR ci-après) pour le quatrième trimestre de 2016 s'est établi à (2,9) millions de dollars comparativement à (675 000) $ il y a un an. Le fléchissement de 2,2 millions de dollars du BAIIA ajusté au cours du quatrième trimestre est essentiellement imputable à la baisse de 3,8 millions de dollars de la marge brute, contrebalancée par la réduction de 1,6 million de dollars des charges de vente et d'administration. La réduction des charges de vente et d'administration s'explique principalement par la réduction des frais d'occupation des magasins attribuable essentiellement à la fermeture des magasins. La diminution de 3,8 millions de dollars de la marge brute s'explique par un déclin du pourcentage de la marge brute, laquelle est passée de 61,9 % en 2015 à 58,4 %, en raison de la hausse des activités de promotion surtout dans les magasins-entrepôts et dans les magasins devant fermer, ainsi que de la baisse de l'ensemble du chiffre d'affaires de 4,0 % pour le quatrième trimestre. Pour ce qui est des magasins réguliers, ils ont affiché une légère augmentation de leur marge brute exprimée en dollars comparativement à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, malgré la pression exercée par l'affaiblissement du dollar canadien sur le coût des produits achetés. Pour le quatrième trimestre clos le 28 janvier 2017, la Société a comptabilisé une dévaluation des stocks, déduction faite des reprises, totalisant 1,0 million de dollars, contre 300 000 $ à l'exercice précédent.

La perte nette pour le quatrième trimestre clos le 28 janvier 2017 a été de 8,8 millions de dollars, ou (0,29) $ par action, comparativement à une perte nette de 6,9 millions de dollars, ou (0,23) $ par action pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Résultats de fin d'exercice

Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 28 janvier 2017 a baissé de 4,3 %, pour se fixer à 226,6 millions de dollars, comparativement à 236,9 millions de dollars pour l'exercice précédent, compte tenu de la fermeture de 24 magasins. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,3 % pour l'exercice, alors que les ventes des magasins réguliers comparables ont augmenté de 1,9 % et que les ventes des magasins-entrepôts comparables ont baissé de 5,2 %. Les ventes des magasins comparables tiennent compte des ventes en ligne, qui se sont accrues de 43,6 % pour l'exercice clos le 28 janvier 2017.

Le BAIIA ajusté pour l'exercice clos le 28 janvier 2017 s'est établi à (16,3) millions de dollars comparativement à (12,8) millions de dollars pour l'exercice précédent. Le fléchissement de 3,5 millions de dollars du BAIIA ajusté pour 2016 est essentiellement imputable à une baisse de 11,7 millions de dollars de la marge brute, contrebalancée par la réduction de 8,2 millions de dollars des charges de vente et d'administration. La réduction des charges de vente et d'administration s'explique par a) la réduction des frais d'occupation des magasins attribuable essentiellement à la fermeture de magasins et b) la nature non récurrente de la campagne publicitaire visant le repositionnement de la marque « Le Château de Montréal », menée partout au Canada l'an dernier, dont nous continuons à tirer parti. La baisse de 11,7 millions de dollars de la marge brute s'explique par un déclin du pourcentage de la marge brute, laquelle est passée de 64,2 % en 2015 à 61,9 %, en raison de la hausse des activités de promotion surtout dans les 25 magasins fermés au cours de l'exercice et dans les magasins-entrepôts, ainsi que de la baisse de l'ensemble du chiffre d'affaires de 4,3 % pour 2016. Pour l'exercice clos le 28 janvier 2017, la Société a comptabilisé une dévaluation des stocks, déduction faite des reprises, totalisant 1,2 million de dollars, contre 300 000 $ à l'exercice précédent.

La perte nette pour l'exercice clos le 28 janvier 2017 a été de 37,2 millions de dollars, ou (1,24) $ par action, comparativement à une perte nette de 35,7 millions de dollars, ou (1,19) $ par action, pour l'exercice précédent.

Le secteur du commerce de détail a évolué, tout comme les habitudes d'achat des consommateurs, qui ont beaucoup changé en raison de l'avènement du commerce en ligne. Par suite de ces changements, la forte concentration de magasins dans les grands marchés urbains, un modèle gagnant avant l'ère numérique, n'est plus nécessaire. Par conséquent, notre stratégie consiste à revoir notre réseau de vente au détail et à fermer les magasins non rentables.

Au cours de l'exercice, la Société a ouvert un magasin, rénové un magasin existant et, comme elle le prévoyait, fermé 25 magasins non rentables. Au 28 janvier 2017, la Société exploitait 187 magasins (y compris 56 magasins-entrepôts), comparativement à 211 magasins (y compris 65 magasins-entrepôts) au 30 janvier 2016. La superficie totale du réseau de Le Château au 28 janvier 2017 s'établissait à 1 025 000 pieds carrés (y compris 377 000 pieds carrés pour les magasins-entrepôts), contre 1 162 000 pieds carrés au 30 janvier 2016 (y compris 460 000 pieds carrés pour les magasins-entrepôts).

Premier trimestre de 2017

Pour les 12 premières semaines closes le 22 avril 2017, le total des ventes au détail a diminué de 8,2 %, avec 27 magasins de moins. Les ventes des magasins comparables ont diminué de 1,6 % par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, alors que les ventes des magasins réguliers comparables ont augmenté de 0,6 % et que les ventes des magasins-entrepôts comparables ont baissé de 9,9 %. Les ventes des magasins comparables tiennent compte des ventes en ligne, qui se sont accrues de 21,0 %.

Profil

Chef de file au Canada, Le Château est une marque de prêt-à-porter spécialisé qui offre un vaste assortiment de vêtements, d'accessoires et de chaussures modernes aux femmes et aux hommes soucieux de la mode. La marque Le Château est vendue exclusivement par l'intermédiaire des 182 magasins de détail de la Société situés au Canada. Les magasins de détail de la Société se trouvent principalement dans les grands centres commerciaux urbains. La Société complète cette offre par des boutiques ayant pignon sur rue dans des secteurs à fort achalandage piétonnier. En outre, le marketing en ligne de Le Château prend de l'expansion et permet de joindre un plus grand nombre de clients parmi les acheteurs sur Internet au Canada et aux États-Unis. Grâce à sa tradition de 57 ans d'intégration verticale, mettant de l'avant une approche du prêt-à-porter axée sur le design et la fabrication, Le Château occupe une place unique parmi les détaillants de vêtements canadiens.

Mesures non conformes aux PCGR

En plus d'offrir des renseignements sur des mesures du résultat selon les IFRS, le présent communiqué de presse présente le BAIIA ajusté comme mesure supplémentaire du résultat, lequel est défini comme le résultat avant intérêts, impôt sur le résultat, amortissement, sortie du bilan et dépréciation d'immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAIIA ajusté est présenté dans le but d'aider les lecteurs à établir la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie des activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Il s'agit également d'un indicateur généralement utilisé aux fins d'évaluation pour des sociétés ouvertes de notre secteur.

Le tableau suivant rapproche le BAIIA ajusté et la perte avant le recouvrement d'impôt sur le résultat pour les quatrièmes trimestres et les exercices clos les 28 janvier 2017 et 30 janvier 2016 :

(non audité) Pour les trois mois

clos les Pour les exercices

clos les (en milliers de dollars canadiens) 28 janvier 2017 30 janvier 2016 28 janvier 2017 30 janvier 2016 Perte avant recouvrement d'impôt sur le résultat (8 750 ) $ (6 887 ) $ (37 226 ) $ (35 745 ) $ Amortissement 3 670 3 936 14 303 16 518 Sortie du bilan et dépréciation nette d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles 913 1 264 1 489 2 504 Frais financiers 1 268 1 013 5 096 3 922 Produits financiers - (1 ) (4 ) (10 ) BAIIA ajusté (2 899 ) $ (675 ) $ (16 342 ) $ (12 811 ) $

La Société présente également les ventes des magasins comparables, qui sont définies comme le chiffre d'affaires généré par des magasins qui sont ouverts depuis au moins un an sur une base de semaines comparables. Les ventes des magasins comparables ne tiennent pas compte du chiffre d'affaires des magasins convertis en magasins-entrepôts ou en centres de liquidation au cours de l'exercice où la conversion a lieu.

Le tableau suivant présente un rapprochement des ventes des magasins comparables et du chiffre d'affaires total dans le compte de résultat consolidé pour les quatrièmes trimestres et les exercices clos le 28 janvier 2017 et le 30 janvier 2016 :

(non audité) Pour les trois mois

clos les Pour les exercices

clos les (en milliers de dollars canadiens) 28 janvier 2017 30 janvier 2016 28 janvier 2017 30 janvier 2016 Ventes des magasins comparables - magasins réguliers 45 994 $ 45 165 $ 168 821 $ 165 632 $ Ventes des magasins comparables - magasins-entrepôts 14 713 14 846 47 643 50 236 Total des ventes des magasins comparables 60 707 60 011 216 464 215 868 Ventes des magasins non comparables 1 913 5 187 10 123 21 008 Chiffre d'affaires total 62 620 $ 65 198 $ 226 587 $ 236 876 $

Les mesures énoncées précédemment n'ont pas de sens normalisé selon les IFRS, et elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entreprises.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l'environnement dans lequel elle évolue, qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions de la Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. De fait, un certain nombre de facteurs peuvent intervenir et faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés aux présentes, facteurs qui sont également évoqués dans d'autres documents publics de la Société. Donc, les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige.

La capacité de la Société à poursuivre son exploitation pendant les 12 prochains mois est tributaire de sa capacité à obtenir le financement nécessaire grâce au renouvellement de sa facilité de crédit à long terme et au soutien indéfectible de ses actionnaires exerçant le contrôle. La direction se penche sur cette question à l'heure actuelle et a entamé des pourparlers avec son créancier actuel en vue de renouveler sa facilité de crédit à long terme et avec des prêteurs subordonnés éventuels. Par le passé, la Société a toujours réussi à renouveler sa facilité et croit qu'elle obtiendra de nouveau le financement nécessaire. Toutefois, rien ne garantit qu'elle réussira (voir la note 2 des états financiers consolidés de la Société).

Les facteurs qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un écart important entre les résultats ou les événements réels et les prévisions actuelles comprennent notamment : la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation; le renouvellement de la facilité de crédit et autres risques d'illiquidité; la capacité de la Société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives commerciales et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que prévu; les conditions de concurrence dans le secteur dans lequel la Société exerce ses activités; la variation des dépenses de consommation; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires; le caractère saisonnier et les conditions météorologiques; les changements dans les relations qu'entretient la Société avec ses fournisseurs; le renouvellement des contrats de location; la sécurité des technologies de l'information et la perte des données sur les clients; les variations des cours de change; les fluctuations des taux d'intérêt et les modifications des lois, règles et règlements applicables à la Société et l'autorisation de l'inscription des actions de la Société à la Bourse de croissance TSX. Rien ne garantit que la Société pourra de nouveau emprunter un montant suffisant pour répondre à ses besoins ou qu'elle pourra le faire à des conditions acceptables, ou que les actionnaires exerçant le contrôle fourniront du financement additionnel. La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur nos résultats.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 28 janvier 2017 sont disponibles en ligne à l'adresse www.sedar.com.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS (non audité)

(en milliers de dollars canadiens) Au

28 janvier 2017 Au

30 janvier 2016 ACTIF Actif courant Trésorerie 266 $ - $ Créances clients 992 1 180 Impôt remboursable 459 569 Stocks 101 128 113 590 Charges payées d'avance 1 604 1 385 Total de l'actif courant 104 449 116 724 Dépôts 621 621 Immobilisations corporelles 36 969 48 332 Immobilisations incorporelles 2 900 2 813 144 939 $ 168 490 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif courant Dette bancaire - $ 545 $ Tranche courante de la facilité de crédit 54 564 12 944 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 19 335 17 865 Produits différés 3 022 3 216 Tranche courante de la provision pour contrats déficitaires 846 620 Tranche courante de la dette à long terme 1 643 848 Total du passif courant 79 410 36 038 Facilité de crédit - 31 962 Dette à long terme 32 113 29 170 Provision pour contrats déficitaires 1 364 1 453 Crédits différés au titre des contrats de location 8 192 9 513 Total du passif 121 079 108 136 Capitaux propres Capital social 47 967 47 967 Surplus d'apport 9 287 8 555 Résultats non distribués (déficit) (33 394 ) 3 832 Total des capitaux propres 23 860 60 354 144 939 $ 168 490 $

COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS (non audité) (en milliers de dollars

canadiens, Pour les trois mois

clos les Pour les exercices

clos les sauf les données par action) 28 janvier 2017 30 janvier 2016 28 janvier 2017 30 janvier 2016 Chiffre d'affaires 62 620 $ 65 198 $ 226 587 $ 236 876 $ Coût des ventes et charges Coût des ventes 26 068 24 831 86 317 84 903 Charges de vente 35 740 37 874 139 778 150 408 Charges d'administration 8 294 8 368 32 626 33 398 70 102 71 073 258 721 268 709 Résultat des activités d'exploitation (7 482 ) (5 875 ) (32 134 ) (31 833 ) Frais financiers 1 268 1 013 5 096 3 922 Produits financiers - (1 ) (4 ) (10 ) Perte avant impôt sur le résultat (8 750 ) (6 887 ) (37 226 ) (35 745 ) Recouvrement d'impôt sur le résultat - - - - Perte nette (8 750) $ (6 887) $ (37 226) $ (35 745) $ Perte nette par action De base (0,29 ) $ (0,23 ) $ (1,24 ) $ (1,19 ) $ Diluée (0,29 ) (0,23 ) (1,24 ) (1,19 ) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 29 964 29 964 29 964 29 964

ÉTATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (non audité) Pour les trois mois clos les Pour les exercices clos les (en milliers de dollars canadiens) 28 janvier 2017 30 janvier 2016 28 janvier 2017 30 janvier 2016 CAPITAL SOCIAL 47 967 $ 47 967 $ 47 967 $ 47 967 $ SURPLUS D'APPORT Solde au début de la période 9 154 $ 7 421 $ 8 555 $ 4 439 $ Réévaluation de la juste valeur de la dette à long terme 50 1 041 397 3 601 Charge de rémunération fondée sur des actions 83 93 335 515 Solde à la fin de la période 9 287 $ 8 555 $ 9 287 $ 8 555 $ RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS (DÉFICIT) Solde au début de la période (24 644) $ 10 719 $ 3 832 $ 39 577 $ Perte nette (8 750 ) (6 887 ) (37 226 ) (35 745 ) Solde à la fin de la période (33 394) $ 3 832 $ (33 394) $ 3 832 $ Total des capitaux propres 23 860 $ 60 354 $ 23 860 $ 60 354 $

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (non audité) Pour les trois mois clos les Pour les exercices clos les (en milliers de dollars canadiens) 28 janvier 2017 30 janvier 2016 28 janvier 2017 30 janvier 2016 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Perte nette (8 750 ) $ (6 887 ) $ (37 226 ) $ (35 745 ) $ Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets des activités d'exploitation Amortissement 3 670 3 936 14 303 16 518 Sortie du bilan et dépréciation nette d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles 913 1 264 1 489 2 504 Amortissement des crédits différés au titre des contrats de location (390 ) (433 ) (1 546 ) (1 873 ) Crédits différés au titre des contrats de location - - 225 32 Rémunération fondée sur des actions 83 93 335 515 Provision pour contrats déficitaires (61 ) (138 ) 137 (78 ) Frais financiers 1 268 1 013 5 096 3 922 Intérêts payés (662 ) (868 ) (2 938 ) (3 080 ) Dépôts - (621 ) - (621 ) (3 929 ) (2 641 ) (20 125 ) (17 906 ) Variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement liée aux activités d'exploitation 13 218 13 241 12 397 3 395 Impôt remboursé - - 300 350 Flux de trésorerie des activités d'exploitation 9 289 10 600 (7 428 ) (14 161 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Augmentation (diminution) de la facilité de crédit (11 494 ) (17 382 ) 9 418 (3 488 ) Coût de financement - (28 ) - (470 ) Produit de la dette à long terme 1 685 7 500 4 185 27 500 Remboursement de la dette à long terme - (276 ) (848 ) (2 006 ) Flux de trésorerie des activités de financement (9 809 ) (10 186 ) 12 755 21 536 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles (228 ) (1 809 ) (4 516 ) (9 115 ) Flux de trésorerie des activités d'investissement (228 ) (1 809 ) (4 516 ) (9 115 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie (dette bancaire) (748 ) (1 395 ) 811 (1 740 ) Trésorerie (dette bancaire) au début de la période 1 014 850 (545 ) 1 195 Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période 266 $ (545) $ 266 $ (545) $

