André Desmarais, président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation, prend un congé médical







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Power Corporation du Canada (TSX: POW) a annoncé aujourd'hui qu'André Desmarais, O.C., O.Q., président délégué du conseil, président et co-chef de la direction, a informé la Société que, suivant les conseils de son médecin à l'Institut de Cardiologie de Montréal, il prendra un congé médical temporaire de son travail quotidien au sein de Power Corporation du Canada et de la Corporation Financière Power. Au cours de cette période, monsieur Desmarais a l'intention de continuer à suivre l'évolution et à être impliqué dans les enjeux significatifs pouvant avoir une incidence sur le groupe de sociétés de Power Corporation.

Monsieur Desmarais a également informé la Société qu'à la lumière de ce congé médical temporaire, il a décidé de renoncer à toute rémunération de la part du groupe de sociétés de Power Corporation pendant cette période.

Monsieur Desmarais compte reprendre l'ensemble de ses activités au sein du groupe de sociétés de Power Corporation d'ici la fin de cette année.

À PROPOS DE POWER CORPORATION

Power Corporation du Canada est une société de gestion et de portefeuille internationale diversifiée qui détient des participations dans des sociétés de services financiers, d'énergie renouvelable, de communications et d'autres secteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powercorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 17:00 et diffusé par :